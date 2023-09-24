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The Enigma of Lunar Ice: Unraveling the origin

ByGabriel Botha

Sep 24, 2023
The Enigma of Lunar Ice: Unraveling the origin

ການ​ສຶກສາ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາລະສານ Nature Astronomy ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ອັນ​ລຶກລັບ​ຂອງ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຕິດໃຈກັບການປະກົດຕົວຂອງນ້ຳກ້ອນຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນ, ແຕ່ກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າ ການເກີດຂອງນ້ຳໃນດວງຈັນ ມີຄວາມສຳພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ກັບການພົວພັນກັນລະຫວ່າງ ອິເລັກຕຣອນ, ອະນຸພາກຍ່ອຍອາຕອມ ທີ່ມາຈາກທັງໂລກ ແລະດວງອາທິດ. ເມື່ອດວງຈັນໂຄຈອນຮອບໂລກ, ມັນຈະຜ່ານວົງແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ຕິດຢູ່ຫຼັງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ປະກົດການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສະຫນອງຫ້ອງທົດລອງທໍາມະຊາດສໍາລັບການສຶກສາຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ.

ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າ, ໃນເວລາທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກເຫຼົ່ານີ້ພົວພັນກັບຫນ້າດວງຈັນພາຍໃນ magnetotail, ນ້ໍາແຊ່ແຂໍງຖືກສ້າງຂື້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອດວງຈັນເກີນຂອບເຂດຂອງ magnetotail, ພື້ນຜິວຂອງມັນດູດເອົາລົມແສງຕາເວັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄໍາອະທິບາຍນີ້ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງກ້ອນ lunar, ແລະກົນໄກອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງ reacting ກັບດິນ lunar ເພື່ອປ່ອຍ hydrogen ກັບດັກ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ລວມກັນເປັນນ້ໍາ, ຍັງໄດ້ສະເຫນີ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງນ້ໍາຕາມດວງຈັນ. ພວກເຂົາສາມາດປະຕິວັດພາລະກິດຂອງດວງຈັນ ແລະດາວເຄາະໃນອະນາຄົດ, ພ້ອມທັງຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍນ້ຳໃນທົ່ວລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ການຂຸດຄົ້ນແລະການສືບສວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດາລາສາດທໍາມະຊາດ

By Gabriel Botha

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