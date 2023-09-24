The Enigma of Lunar Ice: Unraveling the origin

ການສຶກສາອັນເລິກເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຕົ້ນກຳເນີດອັນລຶກລັບຂອງນ້ຳກ້ອນເທິງດວງຈັນ. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຕິດໃຈກັບການປະກົດຕົວຂອງນ້ຳກ້ອນຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນ, ແຕ່ກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າ ການເກີດຂອງນ້ຳໃນດວງຈັນ ມີຄວາມສຳພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ກັບການພົວພັນກັນລະຫວ່າງ ອິເລັກຕຣອນ, ອະນຸພາກຍ່ອຍອາຕອມ ທີ່ມາຈາກທັງໂລກ ແລະດວງອາທິດ. ເມື່ອດວງຈັນໂຄຈອນຮອບໂລກ, ມັນຈະຜ່ານວົງແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ຕິດຢູ່ຫຼັງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ປະກົດການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສະຫນອງຫ້ອງທົດລອງທໍາມະຊາດສໍາລັບການສຶກສາຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ.
ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າ, ໃນເວລາທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກເຫຼົ່ານີ້ພົວພັນກັບຫນ້າດວງຈັນພາຍໃນ magnetotail, ນ້ໍາແຊ່ແຂໍງຖືກສ້າງຂື້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອດວງຈັນເກີນຂອບເຂດຂອງ magnetotail, ພື້ນຜິວຂອງມັນດູດເອົາລົມແສງຕາເວັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄໍາອະທິບາຍນີ້ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງກ້ອນ lunar, ແລະກົນໄກອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງ reacting ກັບດິນ lunar ເພື່ອປ່ອຍ hydrogen ກັບດັກ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ລວມກັນເປັນນ້ໍາ, ຍັງໄດ້ສະເຫນີ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງນ້ໍາຕາມດວງຈັນ. ພວກເຂົາສາມາດປະຕິວັດພາລະກິດຂອງດວງຈັນ ແລະດາວເຄາະໃນອະນາຄົດ, ພ້ອມທັງຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍນ້ຳໃນທົ່ວລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ການຂຸດຄົ້ນແລະການສືບສວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດາລາສາດທໍາມະຊາດ