ຟອງອາກາດນ້ອຍໆຕິດຢູ່ໃນນ້ຳກ້ອນ ເລັ່ງການລະລາຍຂອງນ້ຳກ້ອນ, ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາທີ່ດຳເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຟອງອາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ຕິດຢູ່ໃນນ້ຳກ້ອນ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເລັ່ງການຫຼຸດລົງຂອງນ້ຳກ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການລະລາຍ, ຕື້ຂອງຟອງເຫຼົ່ານີ້ແຕກອອກໄປໃນນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມີກະແສປັ່ນປ່ວນທີ່ນໍາເອົານ້ໍາອຸ່ນສໍາພັດກັບກ້ອນ. ປະກົດການນີ້ແມ່ນສັງເກດເຫັນໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນນ້ໍາກ້ອນ tidewater, ເຊິ່ງປ່ອຍນ້ໍາກ້ອນຂະຫນາດໃຫຍ່ລົງສູ່ທະເລ.
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານ glaciologist Erin Pettit ແລະທີມງານຂອງນາງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Oregon ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາໃນ Alaska, ບ່ອນທີ່ glaciers ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ 70 ຕື້ໂຕນຂອງກ້ອນໃນແຕ່ລະປີ. ການສູນເສຍນີ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບວ່າຟອງອາກາດນ້ອຍໆເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນໃນນ້ຳຕົກນ້ຳກ້ອນລະລາຍໃນອັດຕາທີ່ໄວຂຶ້ນ. ເມື່ອນ້ຳກ້ອນລະລາຍ, ຟອງນ້ຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະດຶງນ້ຳຂຶ້ນໄວ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວໃນການໄຫຼວຽນເພີ່ມຂຶ້ນ XNUMX ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບນ້ຳກ້ອນທີ່ບໍ່ມີຟອງ.
ການສຶກສາແນະນໍາວ່າຜົນກະທົບຂອງຟອງເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການລະລາຍຂອງ glacial ສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ. ການຄົ້ນພົບບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສາມາດອະທິບາຍເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງປະທັບຕາໃນ fjords Alaskan ບາງຢ່າງ.
ກ້ອນຫີນຖືກພົບເຫັນວ່າເຕັມໄປດ້ວຍຟອງອາກາດນ້ອຍໆຫຼາຍລ້ານໜ່ວຍ, ຖືກບີບອັດສູງເຖິງ 20 ເທົ່າຂອງຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດໂລກ. ຟອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເມື່ອຫິມະສະສົມເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີແລະບີບອັດເປັນກ້ອນ. ທີມງານຂອງ Pettit ໄດ້ເກັບກ່ຽວນ້ຳກ້ອນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຟອງຈາກນ້ຳກ້ອນທີ່ມີຊື່ວ່າ Xeitl Sít ໃນ Tlingit ແລະໄດ້ສັງເກດເຫັນການລະລາຍຂອງມັນຢູ່ໃນຕູ້ປາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳທະເລ. ນ້ຳກ້ອນກ້ອນລະຕົວໄວກວ່ານ້ຳກ້ອນທີ່ບໍ່ມີຟອງ 2.25 ເທົ່າເນື່ອງຈາກກະແສນ້ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນມີຟອງ.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Geoscience, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສຽງ "snap, crackle, ແລະ pop" ທີ່ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃກ້ກັບ glaciers. ສຽງດັງເຫຼົ່ານີ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນຜົນມາຈາກຟອງອາກາດທີ່ອອກຈາກນ້ຳກ້ອນທີ່ລະລາຍ. ການຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າ ຟອງອາກາດປະສົມກັບຊັ້ນຊາຍແດນຂອງນ້ໍາເຢັນທີ່ປົກກະຕິ insulates ກ້ອນ glacial ຈາກນ້ໍາອຸ່ນ, ໃນທີ່ສຸດ exposing ກ້ອນກັບມະຫາສະຫມຸດ warmer.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບຂອງຟອງເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ glaciers ໃນພາກພື້ນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ Antarctica. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການຫຼຸດລົງຂອງ glaciers ຢ່າງໄວວາແລະບົດບາດທີ່ສໍາຄັນຂອງຟອງອາກາດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຂະບວນການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
University State Oregon
Nature Geoscience