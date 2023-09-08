ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຟອງອາກາດນ້ອຍໆຕິດຢູ່ໃນນ້ຳກ້ອນ ເລັ່ງການລະລາຍຂອງນ້ຳກ້ອນ, ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ຟອງອາກາດນ້ອຍໆຕິດຢູ່ໃນນ້ຳກ້ອນ ເລັ່ງການລະລາຍຂອງນ້ຳກ້ອນ, ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບ

ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໂດຍ​ນັກວິທະຍາສາດ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ຟອງ​ອາກາດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ໃນ​ນ້ຳ​ກ້ອນ ​ແມ່ນ​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ເລັ່ງ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ນ້ຳ​ກ້ອນ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ລະ​ລາຍ​, ຕື້​ຂອງ​ຟອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແຕກ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ນ​້​ໍ​າ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ກະ​ແສ​ປັ່ນ​ປ່ວນ​ທີ່​ນໍາ​ເອົາ​ນ​້​ໍ​າ​ອຸ່ນ​ສໍາ​ພັດ​ກັບ​ກ້ອນ​. ປະກົດການນີ້ແມ່ນສັງເກດເຫັນໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນນ້ໍາກ້ອນ tidewater, ເຊິ່ງປ່ອຍນ້ໍາກ້ອນຂະຫນາດໃຫຍ່ລົງສູ່ທະເລ.

ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານ glaciologist Erin Pettit ແລະທີມງານຂອງນາງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Oregon ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາໃນ Alaska, ບ່ອນທີ່ glaciers ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ 70 ຕື້ໂຕນຂອງກ້ອນໃນແຕ່ລະປີ. ການ​ສູນ​ເສຍ​ນີ້​ປະກອບສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ​ຟອງ​ອາ​ກາດ​ນ້ອຍໆ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃນ​ນ້ຳ​ຕົກ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ລະ​ລາຍ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ທີ່​ໄວ​ຂຶ້ນ. ເມື່ອນ້ຳກ້ອນລະລາຍ, ຟອງນ້ຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະດຶງນ້ຳຂຶ້ນໄວ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວໃນການໄຫຼວຽນເພີ່ມຂຶ້ນ XNUMX ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບນ້ຳກ້ອນທີ່ບໍ່ມີຟອງ.

ການສຶກສາແນະນໍາວ່າຜົນກະທົບຂອງຟອງເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການລະລາຍຂອງ glacial ສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ. ການຄົ້ນພົບບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສາມາດອະທິບາຍເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງປະທັບຕາໃນ fjords Alaskan ບາງຢ່າງ.

ກ້ອນ​ຫີນ​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຟອງ​ອາ​ກາດ​ນ້ອຍໆ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ໜ່ວຍ, ຖືກ​ບີບ​ອັດ​ສູງ​ເຖິງ 20 ເທົ່າ​ຂອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ໂລກ. ຟອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ຫິມະ​ສະ​ສົມ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ພັນ​ປີ​ແລະ​ບີບ​ອັດ​ເປັນ​ກ້ອນ. ທີມງານຂອງ Pettit ໄດ້ເກັບກ່ຽວນ້ຳກ້ອນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຟອງຈາກນ້ຳກ້ອນທີ່ມີຊື່ວ່າ Xeitl Sít ໃນ Tlingit ແລະໄດ້ສັງເກດເຫັນການລະລາຍຂອງມັນຢູ່ໃນຕູ້ປາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳທະເລ. ນ້ຳ​ກ້ອນ​ກ້ອນ​ລະ​ຕົວ​ໄວ​ກວ່າ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຟອງ 2.25 ເທົ່າ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ກະແສ​ນ້ຳ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ມີ​ຟອງ.

ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Geoscience, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສຽງ "snap, crackle, ແລະ pop" ທີ່ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃກ້ກັບ glaciers. ສຽງ​ດັງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ຟອງ​ອາກາດ​ທີ່​ອອກ​ຈາກ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທີ່​ລະ​ລາຍ. ການຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າ ຟອງອາກາດປະສົມກັບຊັ້ນຊາຍແດນຂອງນ້ໍາເຢັນທີ່ປົກກະຕິ insulates ກ້ອນ glacial ຈາກນ້ໍາອຸ່ນ, ໃນທີ່ສຸດ exposing ກ້ອນກັບມະຫາສະຫມຸດ warmer.

ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບຂອງຟອງເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ glaciers ໃນພາກພື້ນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ Antarctica. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການຫຼຸດລົງຂອງ glaciers ຢ່າງໄວວາແລະບົດບາດທີ່ສໍາຄັນຂອງຟອງອາກາດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຂະບວນການ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
University State Oregon
Nature Geoscience

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກໃໝ່ສຳລັບກ້ອງໂທລະທັດວິທະຍຸຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນງຽບກວ່າໂທລະສັບມືຖືຢູ່ເທິງດວງຈັນ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼຂອງ Ermac ໃນ Mortal Kombat 1 Sparks ການສົນທະນາກ່ຽວກັບການອອກແບບລັກສະນະ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

MOXIE ຂອງອົງການ NASA ສ້າງອົກຊີເຈນທີ່ດາວອັງຄານສໍາລັບພາລະກິດຂອງມະນຸດທີ່ມີທ່າແຮງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

The New Forza Motorsport: ການປ່ຽນແປງຈາກການລວບລວມລົດໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງລົດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

Iconic 1973 Porsche 911 Carrera RSR ຂາຍປະມູນ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ