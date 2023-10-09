ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈກ່ຽວກັບພູ Arrokoth ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໄດ້ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບ Arrokoth, ວັດຖຸ trans-Neptunian ທີ່ໄດ້ຮັບຊື່ສຽງໂດຍຜ່ານການສືບສວນ New Horizons. ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າສອງແສກຂອງ Arrokoth ຖືກປະດັບດ້ວຍພູ, ແຕ່ລະປະມານຫ້າກິໂລແມັດ. mounds ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ lobes ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື raspberry ແລະແບ່ງປັນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນ: ຮູບຮ່າງ, ຂະຫນາດ, ສີ, ແລະ albedo. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຂງແຮງວ່າພູມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາຈາກວັດຖຸທີ່ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຕິດກັນເພື່ອສ້າງເປັນ lobes ຂອງ Arrokoth, ເຊິ່ງມີຄວາມກວ້າງ 18 ກິໂລແມັດ.
Arrokoth ຖືກຈັດປະເພດເປັນດາວເຄາະແລະອາໄສຢູ່ພາຍໃນສາຍແອວ Kuiper, ພາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງນອກເຫນືອ Neptune ທີ່ຢູ່ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງການສ້າງລະບົບສຸລິຍະ. ຄວາມເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງ planetesimals ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຂະບວນການທີ່ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ. ສອງແສກຂອງ Arrokoth ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ຕົວແບບຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງກະແສນ້ໍາ" ຂອງການສ້າງ, ບ່ອນທີ່ການປະທະກັນທີ່ອ່ອນໂຍນໃນຄວາມໄວຊ້າເຮັດໃຫ້ວັດຖຸຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດສະສົມເຂົ້າໄປໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະກົດຕົວຂອງ "ຕຶກອາຄານ" ທີ່ມີເອກະພາບພາຍໃນ lobes ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມໃຫມ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ.
Alan Stern, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ New Horizons ແລະຜູ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແນະນໍາວ່າການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເສີມສ້າງຮູບແບບຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງນ້ໍາ. ຖ້າພູເຂົາ Arrokoth ສະທ້ອນເຖິງສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງດາວເຄາະບູຮານ, ມັນ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນຄືນ ໃໝ່ ຂອງທິດສະດີໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການສ້າງດາວເຄາະ. Stern ໄດ້ນໍາສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 55th ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດດາວເຄາະໃນ San Antonio.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດເຊັ່ນ Lucy ຂອງ NASA, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສໍາຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan ຂອງ Jupiter, ແລະ ESA ຂອງ comet interceptor. ໂດຍການກວດສອບວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງ planetesimal ແລະທິດສະດີການສ້າງຕັ້ງ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຄົ້ນຫາໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄື mound ໃນ planetesimals ສັງເກດເຫັນໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງປະກົດການນີ້.
ເອກະສານທີ່ລາຍລະອຽດການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ Planetary ໃນວັນທີ 26 ເດືອນກັນຍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້
- ວາລະສານວິທະຍາສາດດາວເຄາະ