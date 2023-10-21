ຍານສຳຫຼວດ InSight Lander ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້ເທິງດາວອັງຄານ

ໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2022, ຍານອະວະກາດ InSight ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຄົ້ນພົບດາວອັງຄານ. ມັນໄດ້ກວດພົບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 4.7 ຣິກເຕີຈາກໄລຍະຫ່າງ 2,000 ກິໂລແມັດ. ເຫດການນີ້, ເອີ້ນວ່າ S1222a, ແມ່ນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້ເທິງດາວເຄາະສີແດງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບດາວເຄາະອື່ນໆນອກເຫນືອຈາກໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຮງຂອງ 4.7 ອາດຈະບໍ່ສໍາຄັນຕາມມາດຕະຖານໂລກ, ມັນຍັງເປັນຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຖືວ່າດາວອັງຄານບໍ່ມີແຜ່ນ tectonic . ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນເກີດມາຈາກອຸຕຸນິຍົມຕົກ, ຍ້ອນວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງອຸຕຸນິຍົມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂາດອຸບປະກອນສົດ ຫຼື ອາການຂອງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄົ້ນຫາຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກດາວທຽມຕ່າງໆທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ NASA, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, ອົງການອະວະກາດສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ, ແລະອົງການບໍລິຫານອາວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສະເໜີທິດສະດີໃໝ່. ພວກເຂົາເຈົ້າສົມມຸດຖານວ່າແຜ່ນດິນໄຫວເປັນຜົນມາຈາກກຳລັງ tectonic ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເທິງແຜ່ນດິນໄຫວອັນດຽວຂອງດາວອັງຄານ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບໂລກ, ທີ່ມີແຜ່ນ tectonic ຫຼາຍ, ເປືອກຂອງດາວອັງຄານເປັນຫນ່ວຍດຽວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຂຶ້ນກັບກໍາລັງທາງທໍລະນີສາດພາຍໃນ, ລວມທັງຄວາມເຢັນແລະການຫົດຕົວ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນພາຍໃນເປືອກຂອງດາວໄດ້. ການປ່ອຍຄວາມກົດດັນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ສັງເກດເຫັນໃນລະຫວ່າງແຜ່ນດິນໄຫວ S1222a.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດຜົນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການເກີດຂື້ນຂອງຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ, ການຄົ້ນພົບ S1222a ໄດ້ກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວ Martian. Constantinos Charalambous, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບການ unraveling ຂະບວນການ tectonic ຂອງ Mars ຕື່ມອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ອົງການ NASA ດໍາເນີນການຕາມເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນໃນການສົ່ງມະນຸດໄປດາວອັງຄານ, ການເຂົ້າໃຈສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການກໍານົດສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຖານທີ່ອາດມີໃນອະນາຄົດ. ຍານສຳຫຼວດ InSight, ເຊິ່ງໄດ້ລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານໃນປີ 2018, ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເປືອກເປືອກດາວອັງຄານ, ຊັ້ນນອກ, ແລະ ຫຼັກ. ກ່ອນທີ່ຈະຫມົດພະລັງງານ, ພາລະກິດ InSight ໄດ້ບັນທຶກປະມານ 1,300 marsquakes, ລວມທັງເຫດການ S1222a ທີ່ສໍາຄັນ.
ການກວດພົບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນທີ່ເຮັດໂດຍທີມງານ InSight ກ່ອນພາລະກິດ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ໍາຄ່າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວແລະຂະບວນການ tectonic ຂອງດາວອັງຄານ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃກ້ຊິດຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນເພື່ອເຂົ້າໃຈດາວເຄາະທີ່ຫນ້າສົນໃຈນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- Reuters