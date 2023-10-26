ກຽມພ້ອມສໍາລັບການ collision Celestial: ການເດີນທາງຂອງ Andromeda Galaxy ໄປສູ່ທາງຊ້າງເຜືອກ

ເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ແລະໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດຕື້ປີ – ການລວມຕົວຂອງ Andromeda Galaxy ແລະທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາເອງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນສາເຫດສໍາລັບຄວາມກັງວົນ, ບໍ່ຢ້ານ, ສໍາລັບການປະເຊີນຫນ້ານີ້ແມ່ນການເຕັ້ນ cosmic ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ດົນມາ. ນັກດາລາສາດໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງສິ່ງທີ່ເປັນຕາເບິ່ງອັນພິລຶກນີ້.
ເຂົ້າໄປໃນ NGC 7727, galaxy ແປກທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກກຸ່ມດາວ Aquarius ປະມານ 90 ລ້ານປີແສງ. ຮູບຖ່າຍທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້, ຖ່າຍໂດຍ Gemini South Observatory, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ galaxies ກ້ຽວວຽນຍັກໃຫຍ່ສອງແຫ່ງໃນທ່າມກາງການລວມເຂົ້າກັນ. ປະຕິສໍາພັນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສ້າງຫາງ tidal ຂະຫນາດໃຫຍ່, ບິນດາວເຂົ້າໄປໃນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງ cosmos.
ເລື່ອງຂອງ NGC 7727 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຕື້ປີກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນເວລາທີ່ສອງ galaxies ຕໍາກັນ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງເຫດການທີ່ສືບຕໍ່ກໍານົດຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງມັນ. Curiously, ພາຍໃນການລວມຕົວທີ່ວຸ່ນວາຍນີ້ອາໄສຢູ່ສອງຮູດໍາ - ຫນຶ່ງຈາກແຕ່ລະ galaxy ຕົ້ນສະບັບ. ຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້ມີບັນທຶກທີ່ໂດດເດັ່ນສອງຢ່າງ: ພວກມັນເປັນຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະຄູ່ທີ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍກວດພົບມາ.
ຂຸມດຳໜ່ວຍໜຶ່ງມີມວນມະຫາສານເຖິງ 154 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ໃນຂະນະທີ່ອີກຂຸມໜຶ່ງມີມວນແສງຕາເວັນຫຼາຍເຖິງ 6.3 ລ້ານໜ່ວຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມໃກ້ຊິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແຍກອອກໂດຍໄລຍະຫ່າງປະມານ 1,600 ປີແສງ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ນັກດາລາສາດຄາດຄະເນວ່າສອງຫນ່ວຍຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້ຈະລວມເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າອັນດຽວໃນປະມານ 250 ລ້ານປີ. ການພົບພໍ້ເຄື່ອງສຳອາງນີ້ຈະປ່ອຍຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມີພະລັງໃນທົ່ວເນື້ອຜ້າຂອງຍານອະວະກາດ, ເຊິ່ງເປັນເຫດການທີ່ເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເປັນພະຍານດ້ວຍການເຮັດຊ້ຳໃນອະນາຄົດຂອງ Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).
ການລວມຕົວຂອງ NGC 7727, ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຄືບຫນ້າ, ຍັງສືບຕໍ່ຮູບຮ່າງຂອງ galaxy. ຫາງ tidal ທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເຕັມໄປດ້ວຍດາວຫນຸ່ມແລະສວນກ້າຂອງດາວທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການ collision cosmic ນີ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພາຍໃນຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງຊັ້ນສູງນີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ກໍານົດປະມານ 23 ວັດຖຸທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນກຸ່ມຮູບດາວຫນຸ່ມ - ການລວບລວມຂອງດາວທີ່ປະກອບຢູ່ໃນພາກພື້ນຂອງການເກີດດາວທີ່ສູງຂື້ນ, ສັງເກດເຫັນທົ່ວໄປໃນກາແລັກຊີທີ່ມີການໂຕ້ຕອບເຊັ່ນ NGC 7727.
ໃນຂະນະທີ່ NGC 7727 ໃຫ້ພວກເຮົາມີການສະແດງຕົວຢ່າງທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຂອງຊະຕາກໍາທີ່ລໍຖ້າ Milky Way ຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງໂລກ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນທັນທີ. ການເຕັ້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງທາງຊ້າງເຜືອກ ແລະ Andromeda ອາດຈະເຮັດໃຫ້ດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນອານາເຂດໃຫມ່ພາຍໃນ galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ການເດີນທາງນີ້ຈະເປັນຫນຶ່ງໃນການຂຸດຄົ້ນ cosmic ແທນທີ່ຈະເປັນການທໍາລາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລໍຖ້າການປະທະກັນເທິງຊັ້ນສູງນີ້ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອຊື່ນຊົມກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ແລະການເຕັ້ນລຳອັນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງກາແລັກຊີທີ່ໄກຈາກຫຼາຍລ້ານປີແສງ.
FAQ:
Q: NGC 7727 ແມ່ນຫຍັງ?
A: NGC 7727 ເປັນ galaxy ພິເສດທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກກຸ່ມດາວ Aquarius ປະມານ 90 ລ້ານປີແສງ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການລວມຕົວຂອງສອງ galaxies ກ້ຽວວຽນຍັກໃຫຍ່.
Q: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຂຸມດໍາໃນ NGC 7727 ໂດດເດັ່ນ?
A: ຂຸມດຳໃນ NGC 7727 ຖືໄດ້ສອງບັນທຶກ – ພວກມັນແມ່ນຂຸມດຳມະຫາສານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະເປັນຄູ່ທີ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເຫັນມາ.
ຖາມ: ການລວມຕົວຂອງທາງຊ້າງເຜືອກແລະ Andromeda ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ການລວມຕົວຈະເຮັດໃຫ້ດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຖືກກະພິບເຂົ້າໄປໃນພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ມີອັນຕະລາຍທັນທີທັນໃດກັບໂລກຫຼືລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາເປັນຜົນມາຈາກການປະທະກັນ.