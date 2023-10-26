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ກຽມພ້ອມສໍາລັບການ collision Celestial: ການເດີນທາງຂອງ Andromeda Galaxy ໄປສູ່ທາງຊ້າງເຜືອກ

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
ກຽມພ້ອມສໍາລັບການ collision Celestial: ການເດີນທາງຂອງ Andromeda Galaxy ໄປສູ່ທາງຊ້າງເຜືອກ

ເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ແລະໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດຕື້ປີ – ການລວມຕົວຂອງ Andromeda Galaxy ແລະທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາເອງ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ, ບໍ່​ຢ້ານ, ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ຫນ້າ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ເຕັ້ນ cosmic ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ບໍ່​ດົນ​ມາ. ນັກດາລາສາດໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງສິ່ງທີ່ເປັນຕາເບິ່ງອັນພິລຶກນີ້.

ເຂົ້າໄປໃນ NGC 7727, galaxy ແປກທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກກຸ່ມດາວ Aquarius ປະມານ 90 ລ້ານປີແສງ. ຮູບຖ່າຍທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້, ຖ່າຍໂດຍ Gemini South Observatory, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ galaxies ກ້ຽວວຽນຍັກໃຫຍ່ສອງແຫ່ງໃນທ່າມກາງການລວມເຂົ້າກັນ. ປະຕິສໍາພັນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສ້າງຫາງ tidal ຂະຫນາດໃຫຍ່, ບິນດາວເຂົ້າໄປໃນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງ cosmos.

ເລື່ອງຂອງ NGC 7727 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຕື້ປີກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນເວລາທີ່ສອງ galaxies ຕໍາກັນ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງເຫດການທີ່ສືບຕໍ່ກໍານົດຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງມັນ. Curiously, ພາຍໃນການລວມຕົວທີ່ວຸ່ນວາຍນີ້ອາໄສຢູ່ສອງຮູດໍາ - ຫນຶ່ງຈາກແຕ່ລະ galaxy ຕົ້ນສະບັບ. ຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້ມີບັນທຶກທີ່ໂດດເດັ່ນສອງຢ່າງ: ພວກມັນເປັນຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະຄູ່ທີ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍກວດພົບມາ.

ຂຸມດຳໜ່ວຍໜຶ່ງມີມວນມະຫາສານເຖິງ 154 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ໃນຂະນະທີ່ອີກຂຸມໜຶ່ງມີມວນແສງຕາເວັນຫຼາຍເຖິງ 6.3 ລ້ານໜ່ວຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມໃກ້ຊິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແຍກອອກໂດຍໄລຍະຫ່າງປະມານ 1,600 ປີແສງ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ນັກດາລາສາດຄາດຄະເນວ່າສອງຫນ່ວຍຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້ຈະລວມເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າອັນດຽວໃນປະມານ 250 ລ້ານປີ. ການພົບພໍ້ເຄື່ອງສຳອາງນີ້ຈະປ່ອຍຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມີພະລັງໃນທົ່ວເນື້ອຜ້າຂອງຍານອະວະກາດ, ເຊິ່ງເປັນເຫດການທີ່ເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເປັນພະຍານດ້ວຍການເຮັດຊ້ຳໃນອະນາຄົດຂອງ Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

ການລວມຕົວຂອງ NGC 7727, ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຄືບຫນ້າ, ຍັງສືບຕໍ່ຮູບຮ່າງຂອງ galaxy. ຫາງ tidal ທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເຕັມໄປດ້ວຍດາວຫນຸ່ມແລະສວນກ້າຂອງດາວທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການ collision cosmic ນີ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພາຍໃນຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງຊັ້ນສູງນີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ກໍານົດປະມານ 23 ວັດຖຸທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນກຸ່ມຮູບດາວຫນຸ່ມ - ການລວບລວມຂອງດາວທີ່ປະກອບຢູ່ໃນພາກພື້ນຂອງການເກີດດາວທີ່ສູງຂື້ນ, ສັງເກດເຫັນທົ່ວໄປໃນກາແລັກຊີທີ່ມີການໂຕ້ຕອບເຊັ່ນ NGC 7727.

ໃນຂະນະທີ່ NGC 7727 ໃຫ້ພວກເຮົາມີການສະແດງຕົວຢ່າງທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຂອງຊະຕາກໍາທີ່ລໍຖ້າ Milky Way ຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງໂລກ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນທັນທີ. ການເຕັ້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງທາງຊ້າງເຜືອກ ແລະ Andromeda ອາດຈະເຮັດໃຫ້ດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນອານາເຂດໃຫມ່ພາຍໃນ galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ການເດີນທາງນີ້ຈະເປັນຫນຶ່ງໃນການຂຸດຄົ້ນ cosmic ແທນທີ່ຈະເປັນການທໍາລາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລໍຖ້າການປະທະກັນເທິງຊັ້ນສູງນີ້ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອຊື່ນຊົມກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ແລະການເຕັ້ນລຳອັນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງກາແລັກຊີທີ່ໄກຈາກຫຼາຍລ້ານປີແສງ.

FAQ:

Q: NGC 7727 ແມ່ນຫຍັງ?
A: NGC 7727 ເປັນ galaxy ພິເສດທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກກຸ່ມດາວ Aquarius ປະມານ 90 ລ້ານປີແສງ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການລວມຕົວຂອງສອງ galaxies ກ້ຽວວຽນຍັກໃຫຍ່.

Q: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຂຸມດໍາໃນ NGC 7727 ໂດດເດັ່ນ?
A: ຂຸມດຳໃນ NGC 7727 ຖືໄດ້ສອງບັນທຶກ – ພວກມັນແມ່ນຂຸມດຳມະຫາສານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະເປັນຄູ່ທີ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເຫັນມາ.

ຖາມ: ການລວມຕົວຂອງທາງຊ້າງເຜືອກແລະ Andromeda ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ການລວມຕົວຈະເຮັດໃຫ້ດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຖືກກະພິບເຂົ້າໄປໃນພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ມີອັນຕະລາຍທັນທີທັນໃດກັບໂລກຫຼືລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາເປັນຜົນມາຈາກການປະທະກັນ.

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