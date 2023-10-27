ການເປີດເຜີຍເທັກໂນໂລຍີໄມ້ບູຮານ: ທັດສະນະໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມສະຫຼາດຂອງມະນຸດ

ນັກໂບຮານຄະຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ທ້າທາຍຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບັນພະບຸລຸດບູຮານຂອງພວກເຮົາວ່າເປັນສັດໃນຍຸກສະ ໄໝ ກ່ອນ. ນໍາໂດຍ Larry Barham, ທີມງານໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo ໃນ Zambia. ການຂຸດຄົ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງທີ່ເປັນໄມ້ພ້ອມກັບເຄື່ອງມືຕ່າງໆ, ມີອາຍຸກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈ 476,000 ປີ.
ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໄມ້ທີ່ຮູ້ຈັກໃນຄັ້ງທໍາອິດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງ hominins ຕົ້ນ. ໂຄງປະກອບການ, crafted ດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາແລະສີມືແຮງງານ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຫຼ່ງ, ຮູບຮ່າງ, ແລະນໍາໃຊ້ໄມ້ເປັນວັດສະດຸອະເນກປະສົງ. ໃນຂະນະທີ່ຊະນິດທີ່ແນ່ນອນທີ່ຮັບຜິດຊອບຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, Homo heidelbergensis ຫຼືຊະນິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນ Homo naledi ແມ່ນຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບອັນກວ້າງໄກຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງໃນຍຸກຫີນໃນຕົ້ນ, ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນຂອງບັນພະບຸລຸດບູຮານຂອງພວກເຮົາ. ໄມ້, ເຊິ່ງຂາດແຄນໃນການຮັກສາໄວ້, ພຽງແຕ່ລອດຊີວິດໃນສະພາບແຫ້ງແລ້ງຫຼືຊຸ່ມທີ່ສຸດ, ທ້າທາຍຄວາມລໍາອຽງທີ່ມີຕໍ່ເຄື່ອງມືຫີນໃນໄລຍະເວລານີ້.
ການໃຊ້ໄມ້ໂດຍເຈດຕະນາເປັນເທັກໂນໂລຍີນຳມາສູ່ຄຳຖາມແຖວໜ້າກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕາມປະເພນີ, hominin ໃນຕົ້ນໆໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມກ້າວຫນ້າຫນ້ອຍ, ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີແລະວັດທະນະທໍາທີ່ພັດທະນາຕາມເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບນ້ໍາຕົກ Kalambo ທ້າທາຍທັດສະນະເສັ້ນນີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນການກໍ່ສ້າງ.
ໄມ້, ໃນຫຼາຍວິທີ, ເກີນກວ່າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕ່ໍາ. ໂດຍການຮັບເອົາ “ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຖອຍຫຼັງ,” ພວກເຮົາສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອະນາຄົດສີຂຽວ. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄມ້, ເຊັ່ນໄຟແລະການເສື່ອມໂຊມ, ການຈັດສັນວັດສະດຸນີ້ໃນສະຖານະການທີ່ເຫມາະສົມສອດຄ່ອງກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ດາວເຄາະ.
ຫຼັກຖານທີ່ເປັນພື້ນຖານນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ກໍານົດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຍຸກຫີນໃນຕົ້ນໆເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາຄືນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຍາດພີ່ນ້ອງບູຮານຂອງພວກເຮົາ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນປ່າເຖື່ອນທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືພື້ນຖານ ແຕ່ເປັນນັກປະດິດສ້າງ ແລະເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
FAQ:
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບໂບຮານຄະດີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນພົບເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ ແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆ, ເຊິ່ງມີມາເຖິງ 476,000 ປີ, ຢູ່ທີ່ນໍ້າຕົກ Kalambo ໃນ Zambia.
ຖາມ: ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄົ້ນພົບ?
A: ການຄົ້ນພົບແມ່ນເຮັດໂດຍທີມງານຂອງນັກໂບຮານຄະນໍາໂດຍ Larry Barham ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool.
ຖາມ: ຫຼັກຖານນີ້ເປີດເຜີຍຫຍັງກ່ຽວກັບ hominins ໃນຕົ້ນປີ?
A: ຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ hominins ໃນຕົ້ນໆເພື່ອແຫຼ່ງແລະຮູບຮ່າງຂອງໄມ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງພວກເຂົາ.
ຖາມ: ນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ຜ່ານມາຂອງປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດແນວໃດ?
A: ການຄົ້ນພົບທ້າທາຍທັດສະນະເສັ້ນຊື່ຂອງຄວາມຄືບຫນ້າແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ingenuity ແລະສະຕິສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບັນພະບຸລຸດບູຮານຂອງພວກເຮົາ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງໄມ້ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນວັດສະດຸທີ່ຍືນຍົງ?
A: ໄມ້ຖືກຖືວ່າມີຄວາມຍືນຍົງຍ້ອນວ່າມັນສາມາດທໍາລາຍໄດ້, ບໍ່ເຫມືອນກັບວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄຫມ, ແລະມີຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕ່ໍາ.