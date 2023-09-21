ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ກຽມຮັບມືກັບການຫຼຸດລົງຂອງການຜະລິດແສງຕາເວັນໃນລະຫວ່າງການເກີດແສງອາທິດ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບເອກະລາດຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (CAISO) ຄາດວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການຜະລິດທົດແທນໃນລະຫວ່າງການເກີດແສງຕາເວັນເປັນວົງແຫວນໃນວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາ. ເນື່ອງຈາກການຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນກວມເອົາການສະຫນອງສ່ວນໃຫຍ່ໃນຊ່ວງເວລາທ່ຽງຄືນ, ຄາດການ eclipse ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ການຜະລິດຄືນໃຫມ່ມີປະມານ 70% ຂອງການສະຫນອງໃນຊ່ວງເວລາທ່ຽງຄືນ, ດ້ວຍແສງຕາເວັນປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງການຜະລິດທົດແທນ. ທີມງານຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນຂອງ CAISO ຄາດຄະເນການຫຼຸດລົງຂອງ 9.374 GW ໃນການຜະລິດຄືນໃຫມ່ຂະຫນາດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງ eclipse, ໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດລວມຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 2.374 GW.
eclipse ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດຄວາມສົມດຸນຂອງພະລັງງານຕາເວັນຕົກ (WEIM), ໄລຍະເວລາແລະຂະຫນາດຂອງຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ພື້ນທີ່ອົງການການດຸ່ນດ່ຽງຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍຈະປະສົບກັບແສງແດດທີ່ຖືກປິດບັງຕັ້ງແຕ່ 68% ຫາ 89%, ຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່. ຜູ້ສະຫນອງອາຍແກັສລະຫວ່າງລັດແລະພາຍໃນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແລະຫມໍ້ໄຟ, ຈະຖືກລະດົມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັບທາງຍ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນການຜະລິດ.
CAISO ຈະຮ່ວມມືກັບ Reliability Coordinator West, ບໍລິສັດຈໍາຫນ່າຍຜົນປະໂຫຍດ, ແລະຫນ່ວຍງານ WEIM ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຕະຫຼາດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການປະຕິບັດລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນມື້ຂອງ eclipse ໄດ້.
ສະພາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄຟຟ້າຂອງ Texas (ERCOT) ຈະອີງໃສ່ເຮືອອາຍແກັສຂອງຕົນເພື່ອຊົດເຊີຍການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດແສງຕາເວັນໃນລະຫວ່າງການ eclipse. ພາກພື້ນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອ, ຄາດວ່າຈະມີການເຫນັງຕີງຂອງການຜະລິດແລະການໂຫຼດແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017, ຄວາມອາດສາມາດຂອງແສງຕາເວັນໃນສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ eclipse ໃນປີນີ້ມີຜົນກະທົບຫຼາຍ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາຂອງ CAISO ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.5 GW ແລະ 8.55 GW ຕາມລໍາດັບ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຈຸຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາຂອງ WEIM ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.414 GW ແລະ 5.720 GW ຕາມລໍາດັບ.
CAISO ກໍາລັງປະເມີນຜົນກະທົບຂອງແສງຕາເວັນ 2023 ທີ່ມີຂອບເຂດທີ່ກວ້າງກວ່າ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສະຫນອງການບໍລິການປະສານງານຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບພື້ນທີ່ດຸ່ນດ່ຽງຫຼາຍໃນ Western Interconnection. ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕາເວັນຕົກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫນ່ວຍງານສາມາດນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການພົວພັນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັກສາການດໍາເນີນງານທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊັບພະຍາກອນໃນລະຫວ່າງການ eclipse.
ຄາລິຟໍເນຍນໍາພາສະຫະລັດໃນຄວາມອາດສາມາດຂອງແສງຕາເວັນ, ມີ 17.934 GW ຕິດຕັ້ງໃນຕອນທ້າຍຂອງ Q2. CAISO ຄຸ້ມຄອງກະແສໄຟຟ້າປະມານ 80% ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະສ່ວນນ້ອຍໆຂອງລັດເນວາດາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CAISO, NASA, ສະມາຄົມພະລັງງານສະອາດອາເມລິກາ