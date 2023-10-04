Inspiring the Future: Exploring the Philosophy of Astrophysics

ປຶ້ມຫົວໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ປັດຊະຍາຂອງຟີຊິກດາລາສາດ: ດາວ, ການຈຳລອງ, ແລະການຕໍ່ສູ້ເພື່ອກຳນົດສິ່ງທີ່ຢູ່ນັ້ນ” ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນຕົກໃນຂະແໜງປັດຊະຍາຂອງຟີຊິກດາລາສາດ. ຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້, ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມປະເພດທໍາອິດ, ປະກອບດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຈາກອາຈານສອນປັດຊະຍາຕາເວັນຕົກ Chris Smeenk ແລະສາດສະດາຈານຟີຊິກແລະດາລາສາດ Sarah Gallagher, ພ້ອມກັບນັກຮຽນທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ.
ປື້ມນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກວິຊາການທີ່ຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປັດຊະຍາຂອງຟີຊິກດາລາສາດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນັກປັດຊະຍາແລະນັກວິທະຍາສາດທີ່ຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນພາກສະຫນາມ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະການຮ່ວມມືຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ, ໂດຍມີນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍໆຄົນຈາກສາຂາວິຊາທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາຮ່ວມກັນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປື້ມ.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງປື້ມນີ້ແມ່ນບັນນານຸກົມທີ່ລວບລວມໂດຍນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ Cameron Yetman, ເຊິ່ງສະຫນອງສະພາບລວມຂອງເອກະສານແລະຫນັງສືພາສາອັງກິດທັງຫມົດກ່ຽວກັບປັດຊະຍາຂອງດາລາສາດ. ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາການທີ່ສົ່ງເສີມຢູ່ຕາເວັນຕົກ, ບ່ອນທີ່ນັກສຶກສາປັດຊະຍາສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບນັກອາວະກາດເພື່ອຄົ້ນຫາຈຸດຕັດກັນຂອງຂົງເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປຶ້ມດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງບັນຊີສ່ວນຕົວຈາກນັກສຶກສາທີ່ຈົບການສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນໍາໂດຍ Chris Smeenk, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນກະທົບທີ່ລາວມີຕໍ່ການສ້າງນັກປັດຊະຍາໃນອາວະກາດລຸ້ນຕໍ່ໄປ. Melissa Jacquart, ປະຈຸບັນເປັນອາຈານສອນວິຊາປັດຊະຍາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cincinnati, ຍ້ອງຍໍການໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງ Smeenk ແລະວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິຊາສະເພາະຂອງລາວ. Marie Gueguen, ຜູ້ທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຮັບຮາງວັນ Marie Sklodowska-Curie Fellowship ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໃຫ້ກຽດແກ່ Smeenk ແລະຊຸມຊົນ Rotman ສໍາລັບການສ້າງທັດສະນະຂອງນາງເປັນນັກປັດຊະຍາວິທະຍາສາດ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Smeenk ແລະ Gallagher ໃນເອກະສານຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຫົວຂໍ້ "ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນການສໍາຫຼວດ? ຜົນກະທົບຂອງການຄັດເລືອກແບບຈຳລອງໃນດາລາສາດ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງດາລາສາດ ແລະປັດຊະຍາຂອງຕາເວັນຕົກ. ສາຍພົວພັນສ່ວນບຸກຄົນແລະເປັນມືອາຊີບໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສົນທະນາທາງປັນຍາທີ່ມີຫມາກຜົນ, ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການຈໍາລອງທີ່ໃຊ້ໃນດາລາສາດແລະຄໍາຖາມ philosophical ທີ່ພວກເຂົາຍົກຂຶ້ນມາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ປື້ມແລະການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕາເວັນຕົກໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາໃນປັດຊະຍາຂອງດາລາສາດ. ໂດຍການນໍາເອົານັກປັດຊະຍາ ແລະນັກວິທະຍາສາດມາຮ່ວມກັນ, ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຈັກກະວານແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຄົ້ນຫາໃນລັກສະນະທີ່ສົມບູນແບບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວຕາເວັນຕົກ