The New Race to the Moon: ການສ້າງຕັ້ງເສດຖະກິດຕາມຈັນທະປະຕິທິນ

ຄວາມສົນໃຈອັນໃໝ່ຢູ່ໃນດວງຈັນບໍ່ໄດ້ຂັບເຄື່ອນໂດຍຄູ່ແຂ່ງຂອງສົງຄາມເຢັນ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວໃນໄລຍະຍາວຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງມັນ. ປະເທດຕ່າງໆ ແລະບັນດາອົງການເອກະຊົນ ໃນຂະນະນີ້ ພວມຊອກຫາການອ້າງເອົາຊັບພະຍາກອນທາງດວງຈັນ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນການຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າໃນອະວະກາດ. ນີ້ເປັນການປ່ຽນແປງຈາກການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆເພື່ອປູກທຸງຢູ່ເທິງດວງຈັນໄປເປັນການແລ່ນມາຣາທອນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມດວງຈັນ.
ອິນເດຍ, ຣັດເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ ແມ່ນໃນບັນດາປະເທດທີ່ວາງແຜນປະຕິບັດງານຕາມດວງຈັນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາດວງຈັນ, ສຶກສາຊັບພະຍາກອນຂອງມັນ, ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະປູທາງໄປສູ່ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ. ບໍລິສັດ Intuitive Machines ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Houston ຍັງໄດ້ວາງແຜນການສົ່ງຍານອະວະກາດທາງການຄ້າໄປສູ່ດວງຈັນ.
ພິເສດແມ່ນຈີນໄດ້ກ້າວໄປໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ 2013 ທີ່ໄດ້ລົງຈອດເທິງດວງຈັນໃນປີ 2030 ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ລວມທັງການລົງຈອດຢູ່ທາງໄກຂອງດວງຈັນ ແລະການສົ່ງຕົວຢ່າງດວງຈັນກັບຄືນສູ່ໂລກ. ຈີນມີແຜນຈະລົງຈອດນັກບິນອາວະກາດຢູ່ເທິງດວງຈັນໃນປີ XNUMX ແລະສ້າງຖານທັບຖາວອນ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບຣັດເຊຍກ່ຽວກັບໂຄງການຖານໜ່ວຍງານສຳຫຼວດດວງຈັນສາກົນ.
ໃນຂະນະທີ່ຈີນອາດຈະກ້າວໜ້າກວ່າປະເທດອື່ນໆໃນດ້ານໂຄງການອະວະກາດຂອງຕົນ, ສະຫະລັດຍັງເປັນຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງສະຫະລັດກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ. ຂໍ້ມູນຈາກສໍານັກງານວິເຄາະເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍວ່າ ສ່ວນແບ່ງຂອງຂະແໜງອະວະກາດຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ ແມ່ນຫຼຸດລົງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດແມ່ນຊ້າກວ່າຂະແຫນງເສດຖະກິດອື່ນໆ.
ຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນຂຶ້ນສູ່ດວງຈັນໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປ, ມັນຍັງຕ້ອງເບິ່ງວ່າຈີນທີ່ມີໂຄງການທາງດວງຈັນທີ່ທະເຍີທະຍານແລະຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນສາມາດທ້າທາຍການຄອບຄອງຂອງອາເມລິກາໃນອະວະກາດ. ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ສະເຫນີສໍາລັບອົງການ NASA ໃນປີ 2024 ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄັ່ງຄັດຂອງກອງທຶນ, ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຊື້ອຊາດກັບດວງຈັນໄດ້ພັດທະນາໄປກວ່າຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຊາດ ແລະການແຂ່ງຂັນ. ໃນປັດຈຸບັນມັນ revolves ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເສດຖະກິດ lunar ແລະການປາດຢາງເຂົ້າໄປໃນຊັບພະຍາກອນແລະໂອກາດທາງການຄ້າທີ່ດວງຈັນສະເຫນີ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຊື້ອຊາດນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອາວະກາດແລະປູທາງໄປສູ່ຊາຍແດນໃຫມ່ໃນການສໍາຫຼວດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Gizmodo: www.gizmodo.com
– NASA: www.nasa.gov