ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

The New Race to the Moon: ການສ້າງຕັ້ງເສດຖະກິດຕາມຈັນທະປະຕິທິນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
The New Race to the Moon: ການສ້າງຕັ້ງເສດຖະກິດຕາມຈັນທະປະຕິທິນ

ຄວາມສົນໃຈອັນໃໝ່ຢູ່ໃນດວງຈັນບໍ່ໄດ້ຂັບເຄື່ອນໂດຍຄູ່ແຂ່ງຂອງສົງຄາມເຢັນ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວໃນໄລຍະຍາວຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງມັນ. ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ບັນດາ​ອົງການ​ເອກະ​ຊົນ ​ໃນ​ຂະນະ​ນີ້ ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ຊັບພະຍາກອນ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທາງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ອະວະກາດ. ນີ້​ເປັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຈາກ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ປູກ​ທຸງ​ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ​ໄປ​ເປັນ​ການ​ແລ່ນ​ມາຣາທອນ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ຕາມ​ດວງ​ຈັນ.

ອິນ​ເດຍ, ຣັດ​ເຊຍ, ຍີ່​ປຸ່ນ, ​ແລະ​ສະຫະລັດ​ອາຣັບ​ເອມີ​ເຣດ ​ແມ່ນ​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຕາມ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ອັນ​ໃກ້ໆນີ້. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາດວງຈັນ, ສຶກສາຊັບພະຍາກອນຂອງມັນ, ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະປູທາງໄປສູ່ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ. ບໍລິສັດ Intuitive Machines ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Houston ຍັງໄດ້ວາງແຜນການສົ່ງຍານອະວະກາດທາງການຄ້າໄປສູ່ດວງຈັນ.

ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ຈີນ​ໄດ້​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ຕໍ່​ໂຄງການ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ 2013 ທີ່ໄດ້ລົງຈອດເທິງດວງຈັນໃນປີ 2030 ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ລວມທັງການລົງຈອດຢູ່ທາງໄກຂອງດວງຈັນ ແລະການສົ່ງຕົວຢ່າງດວງຈັນກັບຄືນສູ່ໂລກ. ຈີນ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ລົງ​ຈອດ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ປີ XNUMX ແລະ​ສ້າງ​ຖານ​ທັບ​ຖາ​ວອນ. ນອກ​ນີ້​ຍັງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບຣັດ​ເຊຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ຖານ​ໜ່ວຍ​ງານ​ສຳ​ຫຼວດດວງ​ຈັນ​ສາກົນ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຈີນ​ອາດ​ຈະ​ກ້າວໜ້າ​ກວ່າ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ໃນ​ດ້ານ​ໂຄງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຕົນ, ສະຫະລັດ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ທີ່​ສຳຄັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງສະຫະລັດກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ. ຂໍ້ມູນຈາກສໍານັກງານວິເຄາະເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍວ່າ ສ່ວນແບ່ງຂອງຂະແໜງອະວະກາດຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ ແມ່ນຫຼຸດລົງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດແມ່ນຊ້າກວ່າຂະແຫນງເສດຖະກິດອື່ນໆ.

ຂະນະ​ທີ່​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ​ໄດ້​ແຜ່​ລາມ​ອອກ​ໄປ, ມັນ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ຈີນ​ທີ່​ມີ​ໂຄງການ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ທີ່​ທະເຍີທະຍານ​ແລະ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ​ສາມາດ​ທ້າ​ທາຍ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໃນ​ອະວະກາດ. ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ສະເຫນີສໍາລັບອົງການ NASA ໃນປີ 2024 ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄັ່ງຄັດຂອງກອງທຶນ, ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຊື້ອຊາດກັບດວງຈັນໄດ້ພັດທະນາໄປກວ່າຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຊາດ ແລະການແຂ່ງຂັນ. ໃນປັດຈຸບັນມັນ revolves ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເສດຖະກິດ lunar ແລະການປາດຢາງເຂົ້າໄປໃນຊັບພະຍາກອນແລະໂອກາດທາງການຄ້າທີ່ດວງຈັນສະເຫນີ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຊື້ອຊາດນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອາວະກາດແລະປູທາງໄປສູ່ຊາຍແດນໃຫມ່ໃນການສໍາຫຼວດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Gizmodo​: www.gizmodo.com
– NASA: www.nasa.gov

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ການ​ທົດ​ລອງ​ອອກ​ຊີ​ເຈນ​ຂອງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຂອງ NASA ສ້າງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ແດງ

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ