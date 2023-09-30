ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຖ່າຍພາບໄລຍະໃກ້ຂອງ NGC 6822 ທີ່ສວຍງາມ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສ້າງມາ, ໄດ້ບັນທຶກພາບໃກ້ໆອັນໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງກາແລັກຊີທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບພວກເຮົາ, NGC 6822. ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Barnard's Galaxy, NGC 6822 ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມກາແລັກຊີທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຫ່າງຈາກທາງໄກປະມານ 1.5 ລ້ານປີແສງເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງມືອິນຟຣາເຣດເຢັນຂອງກ້ອງໂທລະທັດ Webb ແລະກະຈົກທີ່ມີພະລັງຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດບັນທຶກລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອໄດ້ໃນຮູບໃກ້ໆຂອງກາແລັກຊີນີ້.
ໃນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb, ເກືອບທຸກຈຸດ ຫຼືຈຸດໝາຍເຖິງດາວ. ດາວທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດແມ່ນສະແດງເປັນສີຟ້າຂຽວຫຼືສີຟ້າຈືດ, ໃນຂະນະທີ່ດາວທີ່ຢູ່ໄກຈະປາກົດຢູ່ໃນສີທີ່ອົບອຸ່ນເຊັ່ນສີສົ້ມ, ສີເຫຼືອງ, ແລະສີແດງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກຸ່ມດາວຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ກຸ່ມຮູບດາວ" ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນວົງໂຄຈອນສີຟ້າສົດໃສຢູ່ທາງກາງຊ້າຍຂອງຮູບ. ຖ້າທ່ານເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ, galaxies ຂະຫນາດນ້ອຍໃນພື້ນຫລັງຫ່າງໄກຂອງພາກສະຫນາມດາວແມ່ນຍັງເຫັນໄດ້.
ບໍ່ຄືກັບກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເປັນກາລັກຊີກ້ຽວວຽນທີ່ມີແຂນ, NGC 6822 ເປັນກາລັກຊີທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ dwarf ທີ່ສາມາດເອົາຮູບຮ່າງທີ່ເປັນເອກະລັກ. ໃນຮູບ, ມັນຄ້າຍຄືກັບຟອງສະຫມໍ່າສະເຫມີທີ່ປະກອບດ້ວຍດາວລ້ານດວງ.
ການອອກແບບ ແລະຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດສຳຫຼວດມຸມເລິກທີ່ສຸດຂອງ cosmos ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ. ດ້ວຍກະຈົກຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງມັນທີ່ວັດແທກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 21 ຟຸດຜ່ານ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb ສາມາດຈັບແສງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະສັງເກດເຫັນວັດຖຸບູຮານທີ່ຢູ່ໄກໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນ. ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນແສງອິນຟາເຣດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເຫັນຈັກກະວານໄດ້ຫຼາຍກວ່າກ້ອງຈຸລະທັດຄື Hubble. ແສງອິນຟາເຣດສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນເມກໂຄສະມິກໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍ, ເປີດເຜີຍສິ່ງຂອງ ແລະລາຍລະອຽດທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ອຸປະກອນພິເສດຂອງ Webb telescope, ລວມທັງ spectrometers, ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາ exoplanets ໃນ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດວິເຄາະບັນຍາກາດຂອງ exoplanets ຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະລະບຸທີ່ມີຂອງໂມເລກຸນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ນ້ໍາ, ກາກບອນໄດອອກໄຊ, ແລະເມເທນ. ໂດຍການສຶກສາປະເພດຕ່າງໆຂອງ exoplanets, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບໂລກທີ່ຫ່າງໄກເຫຼົ່ານີ້ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກຫັກ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າອັນສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ ແລະ ສັນຍາວ່າຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ ແລະ ຄວາມລຶກລັບຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA)
– NASA
– ອົງການອະວະກາດການາດາ (CSA)
- Mashable