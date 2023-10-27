ນັກດາລາສາດສັງເກດການລະເບີດຂອງແກມມາ-ເຣອັນສົດໃສໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb

ທີມນັກດາລາສາດໄດ້ນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເພື່ອກວດຫາການລະເບີດຂອງແກມມາ-ເຣອັນທີ່ສົດໃສ, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຂອງກິໂລໂນວາທີ່ເກີດຈາກການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນ. ການລະເບີດ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ GRB 230307A, ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມີນາ ແລະເປັນການລະເບີດແກມມາ-ເຣດທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງເທົ່າທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ.
ການລະເບີດຂອງແກມມາ-ເຣດແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຮູບແບບແສງທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດ, ແລະການລະເບີດສະເພາະນີ້ແມ່ນມີຄວາມສະຫວ່າງກວ່ານຶ່ງລ້ານເທົ່າຂອງ Galaxy ທາງຊ້າງເຜືອກທັງໝົດລວມກັນ. ການລະເບີດດັ່ງກ່າວເປັນຜົນມາຈາກການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນສອງດວງຢູ່ໃນກາແລັກຊີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານນຶ່ງພັນລ້ານປີແສງ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ James Webb, ພ້ອມກັບໜ່ວຍສັງເກດການອື່ນໆ ລວມທັງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Fermi Gamma-ray ຂອງອົງການ NASA, Neil Gehrels Swift Observatory, ແລະດາວທຽມ Transiting Exoplanet Survey, ໄດ້ສັງເກດເຫັນການລະເບີດ ແລະຕິດຕາມມັນກັບຄືນສູ່ການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຍັງໄດ້ກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງ tellurium, ເປັນໂລຫະທີ່ຫາຍາກ, ພາຍໃນຜົນຂອງການລະເບີດ. ອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ tellurium ໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ, ເຊັ່ນທາດໄອໂອດິນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດໃນໂລກ, ຄາດວ່າຈະມີຢູ່ເຊັ່ນກັນ.
ການກວດພົບຂອງອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້ແລະການສຶກສາຂອງ kilonovas ຊ່ວຍໃຫ້ນັກດາລາສາດເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອົງປະກອບຫນັກໃນຈັກກະວານໄດ້ດີຂຶ້ນ. ການລວມຕົວຂອງດາວ Neutron ແມ່ນເຊື່ອວ່າເປັນໂຮງງານຜະລິດຊັ້ນສູງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງອົງປະກອບທີ່ຫນັກກວ່າທາດເຫຼັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫດການດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະສັງເກດເຫັນເນື່ອງຈາກການຫາຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ນັກດາລາສາດຫວັງວ່າຈະຄົ້ນພົບກິໂລໂນວະເພີ່ມເຕີມໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman. ນີ້ຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສ້າງແລະການປ່ອຍອົງປະກອບຫນັກໃນລະຫວ່າງການລະເບີດຂອງ cosmic ທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍການສຶກສາການລະເບີດຂອງດາວ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກີດໃຫມ່ຂອງຊີວິດໃນໂລກ.
ຄໍາຖາມ
ການລະເບີດ gamma-ray ແມ່ນຫຍັງ?
ການລະເບີດຂອງ gamma-ray ແມ່ນການປ່ອຍແສງສັ້ນຂອງຮູບແບບທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດ. ມັນແມ່ນການລະເບີດທີ່ມີອໍານາດທີ່ສຸດຫນຶ່ງໃນຈັກກະວານ.
ກິໂລໂນວາແມ່ນຫຍັງ?
A kilonova ແມ່ນເຫດການລະເບີດທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອດາວນິວຕຣອນລວມກັບດາວນິວຕຣອນອື່ນຫຼືຂຸມດໍາ. ມັນຜະລິດພະລັງງານລະເບີດແລະປ່ອຍອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກ.
ເປັນຫຍັງການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສຶກສາ?
ການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕອນແມ່ນເຊື່ອວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງອົງປະກອບຫນັກໃນຈັກກະວານ, ເຊັ່ນ: ຄໍາແລະ platinum. ການສຶກສາເຫດການເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແລະວິທີການທີ່ພວກມັນຖືກແຈກຢາຍໃນທົ່ວ cosmos.
James Webb Space Telescope ແມ່ນຫຍັງ?
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເປັນຫໍສັງເກດການອະວະກາດທີ່ເປີດຕົວໃນປີ 2021. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານຢູ່ໃນສ່ວນອິນຟາເຣດຂອງສະເປກຂອງສະເປກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສັງເກດວັດຖຸ ແລະ ປະກົດການທີ່ຢູ່ໄກໄດ້ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.