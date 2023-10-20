ກະແສນ້ຳຂອງດາວພະຫັດ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນເທິງດາວພະຫັດ, ເປັນດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2022, Webb ໄດ້ກວດພົບການຍິງເຮືອບິນ jet stream ທີ່ຮຸນແຮງໃນທົ່ວເສັ້ນສູນສູດຂອງ Jupiter. ຍົນລຳດັ່ງກ່າວກຳລັງເດີນທາງໄປດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 320 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງປະມານ 25 ໄມລ໌ (40 ກິໂລແມັດ) ໃນສະຕຣາໂຕສະເຟຍລຸ່ມຂອງດາວພະຫັດ.
ກ່ອນການຄົ້ນພົບນີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການມີຢູ່ຂອງ jets ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຂອງຍານຍົນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່າທາງພາຍໃນຂອງດາວພະຫັດອາດມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍຄິດໄວ້. ການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກວດສອບຍົນໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Nature Astronomy.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb, ເປີດຕົວໃນເດືອນທັນວາ 2021, ໄດ້ເຮັດການສັງເກດທາງວິທະຍາສາດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2022. ມັນໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຂອງ cosmos, ລວມທັງຮູບພາບຂອງແສງໂຄມໄຟທີ່ສະຫວ່າງຢູ່ເທິງເສົາຂອງດາວພະຫັດ ແລະ ວົງແຫວນທີ່ອ້ອມຮອບ Uranus ແລະ Saturn.
ຮູບພາບທີ່ຜ່ານມາຂອງ jet stream ຂອງ Jupiter ໄດ້ຖືກຖ່າຍໂດຍ Webb's Near-Infrared Camera. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າບາງສ່ວນຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໄດ້ຖືກລົບກວນຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍານຍົນ. ຍົນລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕາມຜ່ານເຄື່ອງຕັດກະແສລົມທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຮູບ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວລົມໃນລະດັບຄວາມສູງ ແລະໄລຍະຫ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.
ການຄົ້ນພົບຂອງ jet ໃກ້ກັບເຂດຮ້ອນຂອງດາວພະຫັດ, ພາກພື້ນຢູ່ຂອບຂອງ troposphere ຂອງຕົນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການໄຫຼວຽນຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວໄດ້ປະມານເສັ້ນສູນສູດຂອງມັນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ Saturn ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຮູ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ Webb ສາມາດສັງເກດເຫັນດາວພະຫັດຈາກໄລຍະໄກເທົ່ານັ້ນ, ພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງເຊັ່ນ Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ຂອງ ESA ແລະ Europa Clipper ຂອງ NASA ຈະສະຫນອງການເບິ່ງໃກ້ໆກັບຍັກໃຫຍ່ຂອງອາຍແກັສແລະດວງຈັນຂອງມັນ. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະສືບສວນດາວທຽມຂອງດາວພະຫັດ, ລວມທັງ Callisto, Europa, ແລະ Ganymede, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າເປັນດາວທຽມທີ່ມີມະຫາສະຫມຸດທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດນອກໂລກໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຈະເປັນເວລາຫຼາຍປີກ່ອນທີ່ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະມາຮອດລະບົບຂອງດາວພະຫັດ. Europa Clipper ຄາດວ່າຈະມາຮອດໃນປີ 2030 ໃນຂະນະທີ່ JUICE ມີແຜນທີ່ຈະໄປຮອດດາວພະຫັດໃນປີ 2031. ໃນລະຫວ່າງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຊື່ນຊົມພາບທີ່ອັດສະຈັນທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍກ້ອງໃກ້ອິນຟາເຣດຂອງ Webb ຈາກໄລຍະໄກ.
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