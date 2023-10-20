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ກະແສນ້ຳຂອງດາວພະຫັດ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ກະແສນ້ຳຂອງດາວພະຫັດ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນເທິງດາວພະຫັດ, ເປັນດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2022, Webb ໄດ້ກວດພົບການຍິງເຮືອບິນ jet stream ທີ່ຮຸນແຮງໃນທົ່ວເສັ້ນສູນສູດຂອງ Jupiter. ຍົນລຳດັ່ງກ່າວກຳລັງເດີນທາງໄປດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 320 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງປະມານ 25 ໄມລ໌ (40 ກິໂລແມັດ) ໃນສະຕຣາໂຕສະເຟຍລຸ່ມຂອງດາວພະຫັດ.

ກ່ອນການຄົ້ນພົບນີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການມີຢູ່ຂອງ jets ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຂອງຍານຍົນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່າທາງພາຍໃນຂອງດາວພະຫັດອາດມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍຄິດໄວ້. ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ທີ່​ກວດ​ສອບ​ຍົນ​ໄດ້​ຖືກ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ Nature Astronomy.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb, ເປີດຕົວໃນເດືອນທັນວາ 2021, ໄດ້ເຮັດການສັງເກດທາງວິທະຍາສາດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2022. ມັນໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຂອງ cosmos, ລວມທັງຮູບພາບຂອງແສງໂຄມໄຟທີ່ສະຫວ່າງຢູ່ເທິງເສົາຂອງດາວພະຫັດ ແລະ ວົງແຫວນທີ່ອ້ອມຮອບ Uranus ແລະ Saturn.

ຮູບພາບທີ່ຜ່ານມາຂອງ jet stream ຂອງ Jupiter ໄດ້ຖືກຖ່າຍໂດຍ Webb's Near-Infrared Camera. ຮູບ​ພາບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ດາວ​ພະ​ຫັດ​ໄດ້​ຖືກ​ລົບ​ກວນ​ຈາກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຍານ​ຍົນ. ຍົນລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕາມຜ່ານເຄື່ອງຕັດກະແສລົມທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຮູບ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວລົມໃນລະດັບຄວາມສູງ ແລະໄລຍະຫ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.

ການຄົ້ນພົບຂອງ jet ໃກ້ກັບເຂດຮ້ອນຂອງດາວພະຫັດ, ພາກພື້ນຢູ່ຂອບຂອງ troposphere ຂອງຕົນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການໄຫຼວຽນຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວໄດ້ປະມານເສັ້ນສູນສູດຂອງມັນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ Saturn ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຮູ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.

ໃນຂະນະທີ່ Webb ສາມາດສັງເກດເຫັນດາວພະຫັດຈາກໄລຍະໄກເທົ່ານັ້ນ, ພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງເຊັ່ນ Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ຂອງ ESA ແລະ Europa Clipper ຂອງ NASA ຈະສະຫນອງການເບິ່ງໃກ້ໆກັບຍັກໃຫຍ່ຂອງອາຍແກັສແລະດວງຈັນຂອງມັນ. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະສືບສວນດາວທຽມຂອງດາວພະຫັດ, ລວມທັງ Callisto, Europa, ແລະ Ganymede, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າເປັນດາວທຽມທີ່ມີມະຫາສະຫມຸດທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດນອກໂລກໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຈະເປັນເວລາຫຼາຍປີກ່ອນທີ່ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະມາຮອດລະບົບຂອງດາວພະຫັດ. Europa Clipper ຄາດວ່າຈະມາຮອດໃນປີ 2030 ໃນຂະນະທີ່ JUICE ມີແຜນທີ່ຈະໄປຮອດດາວພະຫັດໃນປີ 2031. ໃນລະຫວ່າງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຊື່ນຊົມພາບທີ່ອັດສະຈັນທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍກ້ອງໃກ້ອິນຟາເຣດຂອງ Webb ຈາກໄລຍະໄກ.

ທີ່ມາ: ດາລາສາດທຳມະຊາດ

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