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ຫຼັກຖານໃຫມ່ຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນດວງຈັນ Europa ຂອງ Jupiter ສະຫນັບສະຫນູນທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດ

ByRobert Andrew

Sep 23, 2023
ຫຼັກຖານໃຫມ່ຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນດວງຈັນ Europa ຂອງ Jupiter ສະຫນັບສະຫນູນທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບກາກບອນໄດອອກໄຊຢູ່ດ້ານຂອງດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ, ອີງຕາມການສັງເກດການໂດຍ James Webb Space Telescope. ເຊື່ອກັນວ່າຢູໂຣປາມີມະຫາສະໝຸດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຢູ່ໃຕ້ເປືອກຫອຍນ້ຳກ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບ່ອນທີ່ໜ້າຈະເປັນບ່ອນຈອດເຮືອຂອງຊີວິດ. ການປະກົດຕົວຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊ, ເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້, ສະຫນັບສະຫນູນແນວຄວາມຄິດທີ່ Europa ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດໄດ້.

ຄາບອນໄດອອກໄຊ້ຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງ Europa ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າ Tara Regio, ເຊິ່ງມີລັກສະນະອ່ອນໆແລະບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ. ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ການ​ມີ​ເກືອ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ ຄາບອນໄດອອກໄຊ ອາດຈະມາຈາກມະຫາສະໝຸດພາຍໃນຂອງຢູໂຣປາ.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ໃຊ້ແສງຕາເວັນໃກ້ອິນຟາເຣດ (NIRSpec) ເພື່ອກວດຫາຄາບອນໄດອອກໄຊ. NIRSpec ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄື prism, ແຍກແສງສະຫວ່າງອອກເປັນສີສະເປກແລະເປີດເຜີຍອົງປະກອບທີ່ມີຢູ່ໃນວັດຖຸຫ່າງໄກ. ການສັງເກດການຂອງ telescope ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຫນ້າດິນຂອງ Europa ແລະທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ.

ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະສຳຫຼວດຢູໂຣປາຕື່ມອີກດ້ວຍພາລະກິດ Europa Clipper, ເຊິ່ງກຳນົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2024. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສຳຫຼວດພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ ແລະກຳນົດວ່າມັນມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມກັບຊີວິດຫຼືບໍ່. ຍານອະວະກາດຈະບິນໂດຍ Europa ຫຼາຍຄັ້ງ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, ແລະອົງການອະວະກາດການາດາ, ຖືກອອກແບບເພື່ອສຶກສາວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກໃນຈັກກະວານ. ກະຈົກຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຈັບແສງໄດ້ຫຼາຍກ່ວາກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດຂອງອິນຟາເຣດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເບິ່ງຂ້າມເມຄຂອງສາສະ ໜາ ຈັກແລະເຈາະລົງໃນພາກພື້ນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອື່ນໆ. spectrometers ຂອງ telescope ຍັງເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ exoplanets, ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກທີ່ອາດຈະຢູ່ອາໄສນອກເຫນືອລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຄາບອນໄດອອກໄຊໃນພື້ນຜິວຂອງ Europa ເພີ່ມຫຼັກຖານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນວ່າດວງຈັນນີ້ອາດຈະຊ່ວຍຊີວິດໄດ້. ການຂຸດຄົ້ນແລະການສຶກສາເພີ່ມເຕີມຂອງ Europa ຈະມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງໂລກທີ່ຫນ້າສົນໃຈນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Mashable: “James Webb Space Telescope ຊີ້ຄາບອນໄດອອກໄຊເທິງດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ” ​​(2022)

By Robert Andrew

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