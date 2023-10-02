ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບ Galaxies ວັດຖຸບູຮານ: A cosmic Rulebook Rewrite

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານນັກດາລາສາດທີ່ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ Webb ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງເຄມີຂອງກາແລັກຊີບູຮານໃນຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ. galaxies ເຫຼົ່ານີ້, ມີອາຍຸປະມານ 500 ຫາ 750 ລ້ານປີຫຼັງຈາກ Big Bang, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສານເຄມີທີ່ຄາດວ່າຈະ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ galaxies ຫນຸ່ມໃນແງ່ຂອງອັດຕາການສ້າງດາວແລະມະຫາຊົນຂອງດາວ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າອາດຈະມີການຂຽນຄືນໃຫມ່ຂອງປື້ມກົດລະບຽບຂອງ cosmic ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຈັກກະວານ. ຜູ້ຂຽນຮ່ວມການສຶກສາ Claudia Lagos ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ "ມັນຄ້າຍຄືກັບ galaxies ມີປື້ມກົດລະບຽບທີ່ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມ, ແຕ່ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ປື້ມກົດລະບຽບຂອງ cosmic ນີ້ປະກົດວ່າໄດ້ຮັບການຂຽນຄືນໃຫມ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເດັກນ້ອຍຂອງຈັກກະວານ."
ຄວາມສາມາດຂອງ Webb Space Telescope ໃນການສັງເກດ cosmos ຢູ່ໃນໄລຍະຄື້ນອິນຟາເຣດ ແລະໃກ້ກັບອິນຟາເຣດ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສຶກສາແສງວັດຖຸບູຮານທີ່ສຸດທີ່ເຫັນໄດ້. ໂດຍການກວດສອບແສງສະຫວ່າງທີ່ໄດ້ຖືກ "ປ່ຽນເປັນສີແດງ," ຫຼື stretched ໄປຂ້າງ redder ຂອງ spectrum ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດອາຍຸຂອງວັດຖຸໃນຈັກກະວານ. ໃນການສຶກສານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດວັດແທກຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງເຄມີຂອງ galaxies ໃນ redshifts ຂອງ z = 7-10, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການສ້າງ galaxy.
ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ສຸດແມ່ນວ່າ galaxies ບູຮານຜະລິດອົງປະກອບຫນັກຫນ້ອຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ສາມາດເປັນຍ້ອນການໄຫຼເຂົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອາຍແກັສທີ່ບໍລິສຸດຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງພວກມັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອົງປະກອບໜັກຢູ່ໃນກາລັກຊີເຈືອຈາງລົງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ Webb ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງກາແລັກຊີບູຮານເຫຼົ່ານີ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb ໄດ້ລະບຸກາແລັກຊີທີ່ມີສີແດງທີ່ສູງກວ່າ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອາຍຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງພວກມັນ. ການສຶກສາຂອງ galaxies ວັດຖຸບູຮານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຮູບຮ່າງແລະ evolved ໃນຈັກກະວານ nascent. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນວ່ານັກວິທະຍາສາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້, ຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດາລາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີ