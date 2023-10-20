ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Webb ຄົ້ນພົບກະແສລົມຄວາມໄວສູງໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ ເຊິ່ງເປັນສາຍນ້ຳບິນຄວາມໄວສູງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເໜືອເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວເຄາະ, ກວ້າງກວ່າ 3,000 ໄມລ໌. ຄຸນນະສົມບັດໃຫມ່ນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງຊັ້ນຂອງບັນຍາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງດາວພະຫັດແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດພິເສດຂອງ telescope Webb.
ນໍາໂດຍ Ricardo Hueso ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Basque Country ໃນ Bilbao, ປະເທດສະເປນ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບ Near-Infrared ຂອງ Webb (NIRCam), ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັບໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022. ໂຄງການວິທະຍາສາດການເປີດຕົວ Early Release ຂອງ telescope, ຮ່ວມກັນນໍາພາໂດຍ Imke de Pater ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, Berkeley, ແລະ Thierry Fouchet ຈາກ Observatory ຂອງປາຣີ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນທຶກຮູບພາບຂອງດາວພະຫັດໃນໄລຍະ 10 ຊົ່ວໂມງ, ຫຼືຫນຶ່ງມື້ຂອງ Jupiter, ໂດຍໃຊ້ຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອກວດພົບການປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະນ້ອຍໆໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່າງໆຂອງດາວເຄາະ. ບັນຍາກາດ.
ຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Webb ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າປະຫລາດໃຈ, ເປີດເຜີຍລັກສະນະທີ່ຄົມຊັດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນເມື່ອກ່ອນວ່າເປັນຕາບອດທີ່ມົວ. ໂດຍການຕິດຕາມລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຄຽງຄູ່ກັບການຫມຸນວຽນໄວຂອງດາວພະຫັດ, ທີມງານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ. ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດການຕັດຂອງລົມ, ຫຼືເຂດທີ່ຄວາມໄວລົມປ່ຽນແປງກັບຄວາມສູງຫຼືໄລຍະຫ່າງ, ແລະຕິດຕາມສາຍນ້ໍາ jet ຄວາມໄວສູງ.
ບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Webb ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດວິເຄາະລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະແຍກສາຍນ້ໍາ jet. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະເຫນີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດແລະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສາມາດໃນການສັງເກດການທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ມະຫາວິທະຍາໄລ California, Berkeley
- ຫໍສັງເກດການຂອງປາຣີ