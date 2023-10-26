ນັກວິທະຍາສາດທີ່ນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບດາວພະຫັດຂອງດາວພະຫັດ. ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy ລາຍງານການກໍານົດຕົວຂອງ jet stream ຄວາມໄວສູງໃນ stratosphere ຕ່ໍາຂອງ Jupiter. ກະແສລົມນີ້, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດ, ກວ້າງກວ່າ 3,000 ໄມລ໌ ແລະ ມີຄວາມໄວລົມເຖິງ 320 ໄມລ໌ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະດັ່ງກ່າວ, ລົມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄວກວ່າສອງເທົ່າທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາຍຸເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ໃນໂລກ.
ການເປີດເຜີຍຂອງສາຍນ້ ຳ jet ຄວາມໄວສູງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຕົກໃຈ. ກ່ອນໜ້ານີ້ຖືວ່າເປັນຕາບອດ ແລະບໍ່ຊັດເຈນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຕິດຕາມລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງປະກົດການບັນຍາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ດາວພະຫັດຈະຫມຸນວຽນຢ່າງໄວວາ.
ດາວພະຫັດ, ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງໂລກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບແລະຮູບແບບສະພາບອາກາດຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາລະກິດແລະການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາໄດ້ພະຍາຍາມຖອດລະຫັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດທີ່ສັບສົນຂອງດາວພະຫັດ, ລວມທັງຈຸດສີແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະເມກທີ່ມີອາໂມເນຍ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ຫ່າງເຫີນກັນນັ້ນແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການສຳຫຼວດຊັ້ນຊັ້ນສູງຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ 15 ຫາ 30 ໄມລ໌ເໜືອເມກຂອງດາວເຄາະ. ທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບວົງແຫວນ, ດາວທຽມ ແລະບັນຍາກາດຂອງແກັສຍັກ.
ການຄົ້ນພົບສາຍນ້ຳຂອງ jet ຄວາມໄວສູງ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble. ໃນຂະນະທີ່ອະດີດໄດ້ສຸມໃສ່ລັກສະນະເມຄຂະຫນາດນ້ອຍ, ໄລຍະສຸດທ້າຍ delved ເລິກເຂົ້າໄປໃນລະບົບພະຍຸ Equatorial. ໂດຍການສົມທົບການສັງເກດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານບັນຍາກາດທີ່ສັບສົນຂອງ Jupiter ແລະໂຄງສ້າງສາມມິຕິຂອງເມກພະຍຸ.
ການປຽບທຽບກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ສຳຄັນທັງສອງໜ່ວຍນີ້ຍັງຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈວິທີຄວາມໄວລົມໃນດາວພະຫັດຈະປ່ຽນກັບລະດັບຄວາມສູງ ແລະສ້າງແຮງລົມ. ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຄາດການວ່າຄວາມແຮງຂອງກະແສລົມທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ນີ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ, ເຊິ່ງອາດຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນຂອງດາວພະຫັດ.
ການຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດນີ້ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດອັນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງໜ່ວຍໂລກດວງຕາເວັນທີ່ໜ້າຢ້ານ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເປັນຫໍສັງເກດການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອາວະກາດ ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນທ້າຍປີ 2021. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານດ້ວຍແສງອິນຟາເຣດ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດຖຸ ແລະປະກົດການຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ຖາມ: ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບດາວພະຫັດແມ່ນຈຸດສຸມໃສ່ຫຍັງ?
A: ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ແລະກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ເພື່ອກໍານົດແລະສຶກສາສາຍນ້ໍາ jet ຄວາມໄວສູງໃນ stratosphere ຕ່ໍາຂອງ Jupiter.
ຖາມ: ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບນີ້ເປັນເອກະລັກ?
A: ການຄົ້ນພົບສາຍນ້ຳຂອງ jet ຄວາມໄວສູງເທິງດາວພະຫັດແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ ເພາະກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ເຄີຍເຫັນ ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບບັນຍາກາດທີ່ປັ່ນປ່ວນຂອງດາວພະຫັດ.
ຖາມ: ລົມໃນສາຍນ້ໍາ jet ຄວາມໄວສູງມີຄວາມໄວເທົ່າໃດ?
A: ລົມໃນສາຍນ້ຳຂອງເຮືອບິນຄວາມໄວສູງເທິງດາວພະຫັດມີຄວາມໄວປະມານ 320 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງໄວກວ່າສອງເທົ່າຂອງພາຍຸເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ເທິງໂລກ.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ James Webb ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາແນວໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ສຸມໃສ່ລັກສະນະເມຄນ້ອຍກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ໄດ້ສັງເກດເຫັນລະບົບພະຍຸເສັ້ນສູນສູດຢູ່ດາວພະຫັດ. ໂດຍການສົມທົບການສັງເກດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານບັນຍາກາດຂອງ Jupiter.