ການຄົ້ນຄວ້າເປີດເຜີຍເມື່ອ Exocontinents ທໍາອິດອາດຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

ສາດສະດາຈານ Jane Greaves ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cardiff ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ exocontinents ທໍາອິດ, ຫຼືທະວີບເທິງດາວອື່ນ, ອາດຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ການສຶກສາທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ເວລາໃດທີ່ Exocontinents ທໍາອິດ?" ແລະພິມເຜີຍແຜ່ໃນບົດບັນທຶກການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະມາຄົມນັກດາລາສາດອາເມລິກາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການຄົ້ນຫາສໍາລັບໂລກທີ່ຢູ່ອາໃສໂດຍການກໍານົດສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ດາວເຄາະຫີນທີ່ມີແຜ່ນ tectonics ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພົບເຫັນຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນ tectonics ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ, ພວກມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມເປັນຢູ່ຂອງດາວເຄາະໃນໄລຍະເວລາ. ແຜ່ນແຜ່ນເປືອກແຂງຊ່ວຍຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງດາວເຄາະ ແລະປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກແກນຂອງມັນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາແມ່ເຫຼັກປ້ອງກັນ ແລະຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
Greaves ໄດ້ສຸມໃສ່ການພົວພັນລະຫວ່າງການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຂອງດາວເຄາະແລະການປະກົດຕົວຂອງແຜ່ນ tectonics. ຄວາມຮ້ອນໃນແກນຂອງດາວເຄາະແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງປະກອບຂອງ radioactive ເຊັ່ນ uranium, thorium, ແລະ potassium. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນແລະການລະເບີດຂອງ supernova.
ເພື່ອກໍານົດວ່າດາວໃດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີດາວເຄາະທີ່ມີແຜ່ນ tectonics ແລະທະວີບ, Greaves ໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດາວຂອງອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະລວມມັນກັບອາຍຸຂອງດາວ. ນາງໄດ້ແບ່ງກຸ່ມດາວອອກເປັນສອງກຸ່ມຄື: ດາວດິສຕິກບາງ, ເຊິ່ງມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າແລະມີໂລຫະທີ່ສູງກວ່າ, ແລະດາວດິສຫນາ, ເຊິ່ງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າແລະມີໂລຫະຕ່ໍາ.
ການສຶກສາໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ການປະກົດຕົວຂອງທະວີບຕ່າງໆຢູ່ເທິງໂລກເປັນຕົວແທນຂອງຄ່າກາງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບດາວເຄາະອື່ນໆ. ການສ້າງທະວີບຢູ່ເທິງໂລກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະມານ 3 ຕື້ປີກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ດາວແຜ່ນບາງໆໃນຕົວຢ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງທະວີບ 2 ຕື້ປີກ່ອນໂລກ, ແລະດາວແຜ່ນຫນາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທະວີບທີ່ປາກົດກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, ປະມານ 4 ຫາ 5 ຕື້ປີກ່ອນໂລກ. .
ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການປະກົດຕົວຂອງທະວີບແລະອັດຕາສ່ວນທາດເຫຼັກຕໍ່ hydrogen (Fe / H) ໃນດາວ. ດາວເຄາະທີ່ມີອັດຕາສ່ວນ Fe/H ຕໍ່າກວ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີທະວີບກ່ອນໜ້ານີ້.
Greaves ແນະນໍາວ່າດາວທີ່ມີໂລຫະຍ່ອຍຂອງແສງຕາເວັນສາມາດເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ດີໃນການຄົ້ນຫາສໍາລັບ exoplanets ທີ່ຢູ່ອາໄສກັບທະວີບ. ດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະພັດທະນາຮູບແບບຊີວິດທີ່ກ້າວໜ້າໄວກວ່າໂລກ.
ການສຶກສາສະຫຼຸບວ່າການຄົ້ນພົບຫີນ exoplanets ກັບທະວີບທີ່ມີຊີວິດຢູ່ດົນນານແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງຫວັງສູງ. ການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໄອໂຊໂທບເຊັ່ນ thorium ແລະໂພແທດຊຽມ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ radiogenic, ສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນລະບົບເພີ່ມເຕີມທີ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນແຜ່ນດິນອາດມີຊີວິດລ້າໆຢູ່ເທິງໂລກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງແລະທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງດາວເຄາະນອກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນດາວເຄາະໃນອະນາຄົດ.