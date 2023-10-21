ການສຶກສາໃຫມ່ແນະນໍາປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນຂອງ Greenland

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງອັນຮຸ່ງເຫລື້ອມໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມໂລກຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນທີ່ປົກຄຸມ Greenland ແລະ Arctic ໄດ້ລະລາຍໃນອັດຕາທີ່ໜ້າຕົກໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າພວກເຮົາອາດມີປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໂອກາດທີ່ຈະຫັນສິ່ງຂອງແລະຊ່ວຍປະຢັດແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ melting ທີ່ກວມເອົາ Greenland.
ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Greenland ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງນ້ຳທະເລສູງຂື້ນເຖິງ 20 ຟຸດ ຖ້າມັນລະລາຍໝົດ. ອັນນີ້ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລໃນທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາບໍ່ໄດ້ສະເຫນີການແກ້ໄຂເພື່ອຢຸດການລະລາຍທັງຫມົດ, ມັນແນະນໍາວ່າການດໍາເນີນການພາຍໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມສະເພາະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບບາງຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ຄຳເຕືອນກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແຜ່ນນ້ຳກ້ອນກຣີນແລນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລະລາຍຖ້າຫາກອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກສູງກວ່າ 3.6 ຟາເຣນຮາຍ ຫຼື 2 ຊັງຕີແມັດສູງກວ່າລະດັບກ່ອນອຸດສາຫະກຳ. ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອນຂຶ້ນເກີນ 2 ຟາເຣນໄຮ ຫຼື 1.1 ອົງສາເຊ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີວ່າມັນອາດຈະມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍເລັກນ້ອຍໃນການປະຫຍັດແຜ່ນກ້ອນ.
ອີງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາ, ແຜ່ນກ້ອນ Greenland ແມ່ນມີຄວາມທົນທານຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຄີຍຄິດໄວ້. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລົ້ມລົງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ພາຍໃນສອງສາມພັນປີຂ້າງຫນ້າຍັງມີຢູ່ຖ້າອຸນຫະພູມເກີນລະດັບ 2 ອົງສາເຊນຊຽດ, ການເພີ່ມຂື້ນເລັກນ້ອຍຂອງອຸນຫະພູມອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ມລົງທັງຫມົດ. ຖ້າອຸນຫະພູມສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ, ມີໂອກາດທີ່ຈະສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍແລະອາດຈະຊ່ວຍປະຢັດແຜ່ນກ້ອນໄດ້.
ຈຸດສຸມບໍ່ພຽງແຕ່ຄວນຈະຢູ່ໃນການລະລາຍໃນປັດຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນການປ້ອງກັນການລະລາຍຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດ. ການລະລາຍທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເປັນພະຍານໃນຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເມື່ອຫຼາຍພັນປີກ່ອນ, ແລະການລະລາຍໃນອະນາຄົດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຮັກສາອຸນຫະພູມໂລກໃຫ້ຕ່ຳກວ່າເກນ 2 ອົງສາເຊ.
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ສະເໜີຄວາມຫວັງອັນຮຸ່ງເຫລື້ອມໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໂດຍການປະຕິບັດພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໂອກາດ, ພວກເຮົາອາດຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ melting ແລະປົກປ້ອງເຂດຊາຍຝັ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ການສຶກສາດໍາເນີນການໂດຍ [ນັກຄົ້ນຄວ້າ / ອົງການຈັດຕັ້ງ]
- ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ແລະແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.