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ການສຶກສາໃຫມ່ແນະນໍາປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນຂອງ Greenland

ByRobert Andrew

Oct 21, 2023
ການສຶກສາໃຫມ່ແນະນໍາປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນຂອງ Greenland

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຫວັງ​ອັນ​ຮຸ່ງ​ເຫລື້ອມ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ. ຂະນະ​ທີ່​ອຸນຫະພູມ​ໂລກ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ​ແຜ່ນ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທີ່​ປົກ​ຄຸມ Greenland ​ແລະ Arctic ​ໄດ້​ລະ​ລາຍ​ໃນ​ອັດຕາ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າພວກເຮົາອາດມີປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໂອກາດທີ່ຈະຫັນສິ່ງຂອງແລະຊ່ວຍປະຢັດແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ melting ທີ່ກວມເອົາ Greenland.

ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Greenland ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງນ້ຳທະເລສູງຂື້ນເຖິງ 20 ຟຸດ ຖ້າມັນລະລາຍໝົດ. ອັນ​ນີ້​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ເຂດ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາບໍ່ໄດ້ສະເຫນີການແກ້ໄຂເພື່ອຢຸດການລະລາຍທັງຫມົດ, ມັນແນະນໍາວ່າການດໍາເນີນການພາຍໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມສະເພາະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບບາງຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຄຳ​ເຕືອນ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ແຜ່ນ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ກຣີນ​ແລນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ລະ​ລາຍ​ຖ້າ​ຫາກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສູງ​ກວ່າ 3.6 ຟາ​ເຣນ​ຮາຍ ຫຼື 2 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ​ສູງກວ່າ​ລະ​ດັບ​ກ່ອນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ. ປະຈຸ​ບັນ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮ້ອນ​ຂຶ້ນ​ເກີນ 2 ຟາ​ເຣນ​ໄຮ ຫຼື 1.1 ອົງສາ​ເຊ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີວ່າມັນອາດຈະມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍເລັກນ້ອຍໃນການປະຫຍັດແຜ່ນກ້ອນ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ​້​ວາ​, ແຜ່ນ​ກ້ອນ Greenland ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ​ທີ່​ເຄີຍ​ຄິດ​ໄວ້​. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລົ້ມລົງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ພາຍໃນສອງສາມພັນປີຂ້າງຫນ້າຍັງມີຢູ່ຖ້າອຸນຫະພູມເກີນລະດັບ 2 ອົງສາເຊນຊຽດ, ການເພີ່ມຂື້ນເລັກນ້ອຍຂອງອຸນຫະພູມອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ມລົງທັງຫມົດ. ຖ້າອຸນຫະພູມສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ, ມີໂອກາດທີ່ຈະສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍແລະອາດຈະຊ່ວຍປະຢັດແຜ່ນກ້ອນໄດ້.

ຈຸດ​ສຸມ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຄວນ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ລະ​ລາຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ລະ​ລາຍ​ຕື່ມ​ອີກ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ. ການລະລາຍທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເປັນພະຍານໃນຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເມື່ອຫຼາຍພັນປີກ່ອນ, ແລະການລະລາຍໃນອະນາຄົດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຮັກສາອຸນຫະພູມໂລກໃຫ້ຕ່ຳກວ່າເກນ 2 ອົງສາເຊ.

ການ​ສຶກສາ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອັນ​ຮຸ່ງ​ເຫລື້ອມ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ. ໂດຍການປະຕິບັດພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໂອກາດ, ພວກເຮົາອາດຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ melting ແລະປົກປ້ອງເຂດຊາຍຝັ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ການ​ສຶກ​ສາ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໂດຍ [ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ / ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​]
- ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແລະ​ແຈ້ງ​ການ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​.

By Robert Andrew

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