ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແລະຫຼຸດລົງຂອງ Malvinoxhosan Bioregion ໃນອາຟຣິກາໃຕ້

ByGabriel Botha

Oct 19, 2023
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແລະຫຼຸດລົງຂອງ Malvinoxhosan Bioregion ໃນອາຟຣິກາໃຕ້

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ການເພີ່ມຂຶ້ນແລະການຫຼຸດລົງຂອງ Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion ໃນອາຟຣິກາໃຕ້: ຫຼັກຖານສໍາລັບ Biocrises Devonian ໃນຕົ້ນຫາກາງຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້," ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Earth-Science Reviews, ຄົ້ນຫາການສູນພັນຂອງສັດນ້ໍາທະເລໃນຊ່ວງຕົ້ນໆ. ໄລຍະເວລາ Devonian ກາງ. ໄລຍະເວລານີ້ແມ່ນມີລັກສະນະທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນແລະລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ, ມີແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Gondwana ຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້.

ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາໂດຍທ່ານດຣ Cameron Penn-Clarke, ໄດ້ເກັບກໍາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຟອດຊິວທໍາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດແລະການຫາຍຕົວໄປຂອງ Malvinoxhosan biota, ກຸ່ມສັດທະເລທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນນ້ໍາເຢັນແລະປະກອບມີຫອຍປະເພດຕ່າງໆ. ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂັ້ນສູງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຫີນວັດຖຸບູຮານ, ແຕ່ລະສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງຈໍານວນສັດນ້ໍາທະເລຕາມເວລາ.

ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການຫຼຸດລົງຂອງ Malvinoxhosan biota ມີຄວາມສໍາພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະສະພາບອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ສະພາບອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ, ສັດທະເລ Malvinoxhosan ທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ນ້ໍາເຢັນໄດ້ຫາຍໄປແລະຖືກປ່ຽນແທນໂດຍຊະນິດພັນທົ່ວໄປທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບນ້ໍາອຸ່ນ. ລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ລົບກວນອຸປະສັກທໍາມະຊາດຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາອຸ່ນຈາກພາກພື້ນທີ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດໄຫຼເຂົ້າມາແລະນໍາໄປສູ່ການເປັນອານານິຄົມຂອງຊະນິດນ້ໍາອຸ່ນ.

ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບນິເວດຂົ້ວໂລກລົ້ມລົງ, ເຊິ່ງຊີວະນາໆພັນບໍ່ເຄີຍຟື້ນຕົວຄືນມາ. ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ລວມ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ນ​້​ໍ​າ​ທະ​ເລ​ແລະ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ເຫດ​ການ​ສູນ​ພັນ​ນີ້. ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າເຫດການການສູນພັນນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບຜູ້ອື່ນໃນຊ່ວງຕົ້ນ - ກາງ Devonian, ເນື່ອງຈາກການຄາດເດົາຂອງອາຍຸແມ່ນຂາດ.

ການສຶກສາຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຫດການສູນພັນໃນອະດີດສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນວິກິດການຊີວະນາໆພັນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນໃນຍຸກປະຈຸບັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດຂອງ Aditya L1 Solar: ການສຳຫຼວດດວງອາທິດ ແລະນອກເໜືອໄປຈາກນີ້

Oct 22, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ເຂົ້າຮ່ວມ Astrobites: ໂທຫາທຸກຄົນທີ່ກະຕືລືລົ້ນການສື່ສານວິທະຍາສາດ!

Oct 22, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

30 ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດຂອງ Aditya L1 Solar: ການສຳຫຼວດດວງອາທິດ ແລະນອກເໜືອໄປຈາກນີ້

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ເຂົ້າຮ່ວມ Astrobites: ໂທຫາທຸກຄົນທີ່ກະຕືລືລົ້ນການສື່ສານວິທະຍາສາດ!

Oct 22, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

30 ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ລະບົບ AI ໃໝ່ ກວດພົບ Supernovas ໃນດາລາສາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ