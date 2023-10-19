ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແລະຫຼຸດລົງຂອງ Malvinoxhosan Bioregion ໃນອາຟຣິກາໃຕ້

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ການເພີ່ມຂຶ້ນແລະການຫຼຸດລົງຂອງ Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion ໃນອາຟຣິກາໃຕ້: ຫຼັກຖານສໍາລັບ Biocrises Devonian ໃນຕົ້ນຫາກາງຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້," ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Earth-Science Reviews, ຄົ້ນຫາການສູນພັນຂອງສັດນ້ໍາທະເລໃນຊ່ວງຕົ້ນໆ. ໄລຍະເວລາ Devonian ກາງ. ໄລຍະເວລານີ້ແມ່ນມີລັກສະນະທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນແລະລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ, ມີແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Gondwana ຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາໂດຍທ່ານດຣ Cameron Penn-Clarke, ໄດ້ເກັບກໍາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຟອດຊິວທໍາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດແລະການຫາຍຕົວໄປຂອງ Malvinoxhosan biota, ກຸ່ມສັດທະເລທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນນ້ໍາເຢັນແລະປະກອບມີຫອຍປະເພດຕ່າງໆ. ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂັ້ນສູງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຫີນວັດຖຸບູຮານ, ແຕ່ລະສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງຈໍານວນສັດນ້ໍາທະເລຕາມເວລາ.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການຫຼຸດລົງຂອງ Malvinoxhosan biota ມີຄວາມສໍາພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະສະພາບອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ສະພາບອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ, ສັດທະເລ Malvinoxhosan ທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ນ້ໍາເຢັນໄດ້ຫາຍໄປແລະຖືກປ່ຽນແທນໂດຍຊະນິດພັນທົ່ວໄປທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບນ້ໍາອຸ່ນ. ລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ລົບກວນອຸປະສັກທໍາມະຊາດຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາອຸ່ນຈາກພາກພື້ນທີ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດໄຫຼເຂົ້າມາແລະນໍາໄປສູ່ການເປັນອານານິຄົມຂອງຊະນິດນ້ໍາອຸ່ນ.
ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບນິເວດຂົ້ວໂລກລົ້ມລົງ, ເຊິ່ງຊີວະນາໆພັນບໍ່ເຄີຍຟື້ນຕົວຄືນມາ. ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຜົນກະທົບລວມຂອງການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມແມ່ນປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເຫດການສູນພັນນີ້. ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າເຫດການການສູນພັນນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບຜູ້ອື່ນໃນຊ່ວງຕົ້ນ - ກາງ Devonian, ເນື່ອງຈາກການຄາດເດົາຂອງອາຍຸແມ່ນຂາດ.
ການສຶກສາຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຫດການສູນພັນໃນອະດີດສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນວິກິດການຊີວະນາໆພັນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນໃນຍຸກປະຈຸບັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595