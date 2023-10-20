ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຜ່າຕັດສະໂພກສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີເລີດ

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍທ່ານດຣ Karen Mullins ແລະທ່ານດຣ David Filan ທີ່ UPMC Whitfield ໃນ Waterford ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການຄົ້ນພົບພື້ນຖານໃນດ້ານການຜ່າຕັດສະໂພກ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເຫນີໂດຍແພດຜ່າຕັດກະດູກກະດູກສັນຫຼັງທ່ານ Patrick Carton ໃນກອງປະຊຸມແພດສາດກິລາສາກົນໃນປະເທດອັງກິດ, ໄດ້ສຸມໃສ່ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງການຜ່າຕັດຮູກະແຈສໍາລັບການບາດເຈັບ hip ຊໍາເຮື້ອ.
ການສຶກສາໄດ້ກວດເບິ່ງການກະທົບກະເທືອນຂອງສະໂພກ, ບັນຫາກົນຈັກທີ່ເກີດຈາກການສ້າງກະດູກເທິງບານແລະສ່ວນປະກອບຂອງເຕົ້າຮັບຂອງຂໍ້ຕໍ່ກະດູກ. ສະພາບການນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຕາ labral, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງກະດູກອ່ອນ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ osteoarthritis ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄົນເຈັບຈະມີອາການແຂງ, ການຄລິກ, ແລະເຈັບທີ່ບໍລິເວນຂາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອາການເຈັບຄໍຢູ່ສະໂພກ ແລະ ບໍລິເວນຫຼັງລຸ່ມ.
ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອາການແຊກຊ້ອນເພີ່ມເຕີມທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນຈາກ dysplasia ສະໂພກ, ບ່ອນທີ່ເຕົ້າສຽບສະໂພກແມ່ນຕື້ນເກີນໄປ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄົນເຈັບອາດຈະຕ້ອງການການທົດແທນ hip ທັງຫມົດຫຼື osteotomy peri-acetabular (PAO), ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜ່າຕັດ breaks pelvis ແລະ reorienting ເຕົ້າຮັບກ່ຽວ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປິ່ນປົວການຜ່າຕັດແບບພິເສດຂອງທ່ານ Patrick Carton ຢູ່ UPMC Whitfield ສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ຮຸກຮານຫນ້ອຍ. ເຕັກນິກນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖອນກະດູກທີ່ມີບັນຫາແລະການສ້ອມແປງເນື້ອເຍື່ອຮ່ວມກັນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງສະໂພກ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ, ນໍາສະເຫນີໂດຍທ່ານດຣ Karen Mullins ໃນກອງປະຊຸມສະມາຄົມກິລາແລະການອອກກໍາລັງກາຍຂອງອັງກິດ (BASEM) ໃນ Manchester, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບຂອງຂັ້ນຕອນນີ້. ຫຼັງຈາກ 10 ປີ, 90% ຂອງຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດແທນ hip ທັງຫມົດຫຼື PAO. ຄົນເຈັບຍັງໄດ້ລາຍງານການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຈັບປວດແລະກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະດັບຄວາມພໍໃຈຂອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຂົາ.
ທ່ານ Carton ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໃນການສະເຫນີໃຫ້ຄົນເຈັບແລະນັກກິລາທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮານຕໍ່ການຜ່າຕັດ hip ທີ່ສໍາຄັນ. ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າເຕັກນິກການຮັກສາສະໂພກແມ່ນພິສູດໄດ້ຜົນ ສຳ ເລັດໃນການປິ່ນປົວສະພາບສະໂພກຕ່າງໆ, ລວມທັງໂລກຂໍ້ອັກເສບສະໂພກ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຜ່າຕັດສະໂພກນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທາງບວກຂອງການຜ່າຕັດຮູກະແຈໃນການແກ້ໄຂການບາດເຈັບ hip ຊໍາເຮື້ອ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຮຸກຮານຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນສະໂພກທັງຫມົດ, ແລະສະເຫນີໃຫ້ຄົນເຈັບປັບປຸງການບັນເທົາອາການເຈັບປວດແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ທ່ານດຣ Karen Mullins, ທ່ານດຣ David Filan, ທ່ານ Patrick Carton