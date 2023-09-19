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ດາວ​ທຽມ​ເບິ່ງ​ນ້ຳ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ທີ່​ຮ້ອນ​ຢູ່​ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
ດາວ​ທຽມ​ເບິ່ງ​ນ້ຳ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ທີ່​ຮ້ອນ​ຢູ່​ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະອົງການອາວະກາດຝຣັ່ງ, CNES, ໄດ້ພັດທະນາດາວທຽມ Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ທີ່ສາມາດວັດແທກລັກສະນະມະຫາສະຫມຸດ, ລວມທັງ El Niño, ມີລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຄື່ອງມືຂອງດາວທຽມ Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) ມີຄວາມສາມາດວັດແທກລະດັບຄວາມສູງຂອງຫນ້າດິນທະເລໃກ້ກັບຊາຍຝັ່ງ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກພະຍາກອນອາກາດ.

El Niño, ເປັນປະກົດການສະພາບອາກາດເປັນໄລຍະ, ມີລັກສະນະໂດຍລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນແລະອຸນຫະພູມມະຫາສະຫມຸດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນຕາມແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງອາເມລິກາ. ນ້ຳມະຫາສະໝຸດທີ່ອົບອຸ່ນຈາກກະແສ El Niño ທີ່ກຳລັງພັດທະນາກຳລັງເຄື່ອນຕົວໄປທາງທິດເໜືອຕາມແຄມຝັ່ງທະເລມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນອອກ, ໂຕ້ຕອບກັບຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນທະເລທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່. ນ້ຳ​ອຸ່ນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ Hilary ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້.

ການສະແດງພາບຂອງດາວທຽມ SWOT ກ່ຽວກັບຄວາມສູງຂອງພື້ນຜິວທະເລຢູ່ນອກຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດໃນເດືອນສິງຫາສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສູງສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍເປັນສີແດງ ແລະສີສົ້ມ, ສະແດງເຖິງນໍ້າທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນ, ແລະຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າສະເລ່ຍເປັນສີຟ້າ ແລະສີຂຽວ. ລະດັບນ້ຳທະເລມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີນ້ຳອຸ່ນຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່ານ້ຳຈະຂະຫຍາຍອອກເມື່ອອຸ່ນຂຶ້ນ.

ການວັດແທກທີ່ເຮັດໄດ້ໂດຍພາລະກິດດາວທຽມ SWOT ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງມະຫາສະຫມຸດຂອງດາວເຄາະແລະທະເລສາບນ້ໍາຈືດແລະແມ່ນ້ໍາ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ SWOT ຈະເປັນມູນຄ່າສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກພະຍາກອນໃນການສຶກສາການພັດທະນາແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງປະກົດການເຊັ່ນ El Niño. ໃນການຄາດຄະເນເດືອນກັນຍາ, ກົມມະຫາສະຫມຸດແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດສະຫະລັດໄດ້ຄາດຄະເນ El Niño ທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບລະດູຫນາວທີ່ຈະມາເຖິງ, ມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າ 70%.

El Niño ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການອ່ອນຕົວຂອງລົມການຄ້າເສັ້ນສູນສູດແລະສາມາດນໍາເອົາຄວາມເຢັນລົງ, ສະພາບອາກາດໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດແລະໄພແຫ້ງແລ້ງໄປສູ່ປະເທດໃນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກເຊັ່ນອິນໂດເນເຊຍແລະອົດສະຕາລີ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– NASA/Jet Propulsion Laboratory

- JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)

By Robert Andrew

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