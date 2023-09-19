ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະອົງການອາວະກາດຝຣັ່ງ, CNES, ໄດ້ພັດທະນາດາວທຽມ Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ທີ່ສາມາດວັດແທກລັກສະນະມະຫາສະຫມຸດ, ລວມທັງ El Niño, ມີລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຄື່ອງມືຂອງດາວທຽມ Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) ມີຄວາມສາມາດວັດແທກລະດັບຄວາມສູງຂອງຫນ້າດິນທະເລໃກ້ກັບຊາຍຝັ່ງ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກພະຍາກອນອາກາດ.
El Niño, ເປັນປະກົດການສະພາບອາກາດເປັນໄລຍະ, ມີລັກສະນະໂດຍລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນແລະອຸນຫະພູມມະຫາສະຫມຸດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນຕາມແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງອາເມລິກາ. ນ້ຳມະຫາສະໝຸດທີ່ອົບອຸ່ນຈາກກະແສ El Niño ທີ່ກຳລັງພັດທະນາກຳລັງເຄື່ອນຕົວໄປທາງທິດເໜືອຕາມແຄມຝັ່ງທະເລມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນອອກ, ໂຕ້ຕອບກັບຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນທະເລທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່. ນ້ຳອຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງເຮີຣິເຄນ Hilary ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ການສະແດງພາບຂອງດາວທຽມ SWOT ກ່ຽວກັບຄວາມສູງຂອງພື້ນຜິວທະເລຢູ່ນອກຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດໃນເດືອນສິງຫາສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສູງສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍເປັນສີແດງ ແລະສີສົ້ມ, ສະແດງເຖິງນໍ້າທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນ, ແລະຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າສະເລ່ຍເປັນສີຟ້າ ແລະສີຂຽວ. ລະດັບນ້ຳທະເລມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີນ້ຳອຸ່ນຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່ານ້ຳຈະຂະຫຍາຍອອກເມື່ອອຸ່ນຂຶ້ນ.
ການວັດແທກທີ່ເຮັດໄດ້ໂດຍພາລະກິດດາວທຽມ SWOT ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງມະຫາສະຫມຸດຂອງດາວເຄາະແລະທະເລສາບນ້ໍາຈືດແລະແມ່ນ້ໍາ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ SWOT ຈະເປັນມູນຄ່າສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະນັກພະຍາກອນໃນການສຶກສາການພັດທະນາແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງປະກົດການເຊັ່ນ El Niño. ໃນການຄາດຄະເນເດືອນກັນຍາ, ກົມມະຫາສະຫມຸດແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດສະຫະລັດໄດ້ຄາດຄະເນ El Niño ທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບລະດູຫນາວທີ່ຈະມາເຖິງ, ມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າ 70%.
El Niño ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການອ່ອນຕົວຂອງລົມການຄ້າເສັ້ນສູນສູດແລະສາມາດນໍາເອົາຄວາມເຢັນລົງ, ສະພາບອາກາດໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດແລະໄພແຫ້ງແລ້ງໄປສູ່ປະເທດໃນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກເຊັ່ນອິນໂດເນເຊຍແລະອົດສະຕາລີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA/Jet Propulsion Laboratory
- JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)