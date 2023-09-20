ພື້ນທີ່ເຢັນເທິງດວງຈັນຍັງອ່ອນກວ່າ ແລະບັນຈຸນ້ຳກ້ອນໜ້ອຍກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນ

ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່, ເຂດທີ່ໜາວເຢັນເທິງດວງຈັນ, ເອີ້ນວ່າເຂດທີ່ມີຮົ່ມຖາວອນ (PSRs), ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າອຸບປະກອນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ ແລະອາດຈະຖືນ້ຳກ້ອນໜ້ອຍກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອກັນມາ. PSRs ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພາລະກິດລົງຈອດດວງຈັນໃນອະນາຄົດ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນຖືກຖືວ່າເປັນອ່າງເກັບນ້ໍາທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງນ້ໍາກ້ອນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍນັກອາວະກາດສໍາລັບລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດແລະການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງລູກ.
ການສຶກສາໃຫມ່ເປີດເຜີຍວ່າ PSRs ມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດ, 3.4 ຕື້ປີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ craters 4 ຕື້ປີທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຄາດຄະເນໃນປະຈຸບັນຂອງເງິນຝາກນ້ໍາກ້ອນເທິງດວງຈັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼຸດລົງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາໂດຍ Norbert Schörghofer ຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Planetary ໃນ Arizona, ໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງເພື່ອຕິດຕາມວິວັດທະນາການຂອງດວງຈັນຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງຕົນ 4.5 ຕື້ປີກ່ອນ. ການຈຳລອງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນທິດທາງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນແກນໝຸນຂອງມັນປະມານ 4.1 ຕື້ປີກ່ອນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສ້າງ PSRs ຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະໃຕ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຜິດຫວັງສູງໃນເວລານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍເງິນຝາກກ້ອນທັງຫມົດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານນ້ໍາແຊ່ແຂງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນ PSRs ເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫນ້ອຍກວ່າການຄາດຄະເນກ່ອນຫນ້ານີ້. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າມີສິ່ງລະເຫີຍຫຼາຍ, ລວມທັງນໍ້າທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນ: ຍານຍົນ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍ, ຍານຍົນ Lander-rover Duo, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນແລະຄົ້ນຫາຮ່ອງຮອຍຂອງນ້ໍາແຊ່ແຂງ. ການຄົ້ນພົບຈາກພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນ້ໍາເທິງດວງຈັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສຶກສາໃໝ່ນີ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປະເມີນຄືນການປະເມີນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບນ້ຳກ້ອນໃນບໍລິເວນທີ່ເກີດເປັນເງົາຖາວອນຂອງດວງຈັນ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແລະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເອກະສານຈັດພີມມາໃນວິທະຍາສາດໃນເດືອນກັນຍາ 13, 2021.