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ບົດບາດຂອງຮູບເງົານ້ໍາໃນການຫັນປ່ຽນທາງເຄມີ

ByMampho Brescia

Oct 16, 2023
ບົດບາດຂອງຮູບເງົານ້ໍາໃນການຫັນປ່ຽນທາງເຄມີ

ຮູບເງົານ້ໍາທີ່ປະກອບຢູ່ໃນຫນ້າດິນເນື່ອງຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການທໍາມະຊາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ. ວິທະຍານິພົນທີ່ຜ່ານມາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Umeå ຄົ້ນຄວ້າວ່າຮູບເງົາບາງໆທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຫຼົ່ານີ້ແກ້ໄຂປະຕິກິລິຍາເຄມີແນວໃດ.

ຮູບເງົານ້ໍາມີຢູ່ໃນແຮ່ທາດທີ່ສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດ. ຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງບັນຍາກາດ. ບົດ​ຂຽນ​ໂດຍ Tan Luong ຄົ້ນຄວ້າ​ວ່າ ຄວາມ​ໜາ​ຂອງ​ຮູບ​ເງົາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສອງ​ປະກົດ​ການ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຄື: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ແຮ່​ທາດ ​ແລະ ການ​ລະລາຍ​ທາງ​ອິນຊີ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂລກເຊັ່ນ: ພາວະໂລກຮ້ອນແລະການຄວບຄຸມມົນລະພິດ.

ແຮ່ທາດສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ເມື່ອ ion ລະລາຍຈາກແຮ່ທາດຕົ້ນຕໍເຂົ້າໄປໃນຮູບເງົານ້ໍາແລະປະຕິກິລິຍາກັບອາຍແກັສສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄາບອນໄດອອກໄຊແລະອົກຊີເຈນ. ຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົານ້ໍາກໍານົດປະເພດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວແຮ່ທາດ. ຮູບເງົາບາງໆຊ່ວຍໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສອງມິຕິ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບເງົາຫນາແຫນ້ນກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕສາມມິຕິ.

ຜົນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນການຜະລິດວັດສະດຸໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຄວບຄຸມ. ຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງວັດສະດຸໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນການພັດທະນາຫມໍ້ໄຟແລະການກໍາຈັດມົນລະພິດ.

ການສຶກສາຍັງໄດ້ເບິ່ງທ່າແຮງຂອງ magnesia (MgO) ສໍາລັບການຈັບຄາບອນໄດອອກໄຊ. ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າການເຄືອບ magnesium carbonate ultrathin ສາມາດຂັດຂວາງປະຕິກິລິຍາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເສັ້ນທາງທີ່ດີໄດ້ຖືກລະບຸວ່າສາມາດຂ້າມຜ່ານຄໍຂວດນີ້ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງທີ່ສຸດ.

ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຮູບເງົາອົກຊີເຈນແລະນ້ໍາມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການປ່ຽນມົນລະພິດທາງອິນຊີໄປສູ່ສານທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແສງສະຫວ່າງ. ຄວາມຮູ້ນີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນານະວັດກໍາຂອງນ້ໍາແລະເຕັກໂນໂລຢີການເຮັດຄວາມສະອາດອາກາດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງຮູບເງົານ້ໍາໃນການຫັນປ່ຽນທາງເຄມີແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ວິ​ຈານ​: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຮູບ​ເງົາ​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ​ແຮ່​ທາດ​ແລະ​ຕິ​ກິ​ຣິ​ຍາ photocatalytic (ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Umeå​)

By Mampho Brescia

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