ບົດບາດຂອງຮູບເງົານ້ໍາໃນການຫັນປ່ຽນທາງເຄມີ

ຮູບເງົານ້ໍາທີ່ປະກອບຢູ່ໃນຫນ້າດິນເນື່ອງຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການທໍາມະຊາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ. ວິທະຍານິພົນທີ່ຜ່ານມາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Umeå ຄົ້ນຄວ້າວ່າຮູບເງົາບາງໆທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຫຼົ່ານີ້ແກ້ໄຂປະຕິກິລິຍາເຄມີແນວໃດ.
ຮູບເງົານ້ໍາມີຢູ່ໃນແຮ່ທາດທີ່ສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດ. ຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງບັນຍາກາດ. ບົດຂຽນໂດຍ Tan Luong ຄົ້ນຄວ້າວ່າ ຄວາມໜາຂອງຮູບເງົາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສອງປະກົດການທີ່ສຳຄັນຄື: ການຫັນເປັນແຮ່ທາດ ແລະ ການລະລາຍທາງອິນຊີ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂລກເຊັ່ນ: ພາວະໂລກຮ້ອນແລະການຄວບຄຸມມົນລະພິດ.
ແຮ່ທາດສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ເມື່ອ ion ລະລາຍຈາກແຮ່ທາດຕົ້ນຕໍເຂົ້າໄປໃນຮູບເງົານ້ໍາແລະປະຕິກິລິຍາກັບອາຍແກັສສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄາບອນໄດອອກໄຊແລະອົກຊີເຈນ. ຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົານ້ໍາກໍານົດປະເພດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວແຮ່ທາດ. ຮູບເງົາບາງໆຊ່ວຍໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສອງມິຕິ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບເງົາຫນາແຫນ້ນກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕສາມມິຕິ.
ຜົນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນການຜະລິດວັດສະດຸໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຄວບຄຸມ. ຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງວັດສະດຸໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນການພັດທະນາຫມໍ້ໄຟແລະການກໍາຈັດມົນລະພິດ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ເບິ່ງທ່າແຮງຂອງ magnesia (MgO) ສໍາລັບການຈັບຄາບອນໄດອອກໄຊ. ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າການເຄືອບ magnesium carbonate ultrathin ສາມາດຂັດຂວາງປະຕິກິລິຍາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເສັ້ນທາງທີ່ດີໄດ້ຖືກລະບຸວ່າສາມາດຂ້າມຜ່ານຄໍຂວດນີ້ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງທີ່ສຸດ.
ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຮູບເງົາອົກຊີເຈນແລະນ້ໍາມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການປ່ຽນມົນລະພິດທາງອິນຊີໄປສູ່ສານທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແສງສະຫວ່າງ. ຄວາມຮູ້ນີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນານະວັດກໍາຂອງນ້ໍາແລະເຕັກໂນໂລຢີການເຮັດຄວາມສະອາດອາກາດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງຮູບເງົານ້ໍາໃນການຫັນປ່ຽນທາງເຄມີແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດວິຈານ: ການຫັນເປັນຮູບເງົາການໄກ່ເກ່ຍຂອງແຮ່ທາດແລະຕິກິຣິຍາ photocatalytic (ວິທະຍາໄລ Umeå)