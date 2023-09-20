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ວິທະຍາສາດ

SpaceX ສຳເລັດການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ແລະ Lands Booster

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
SpaceX ສຳເລັດການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ແລະ Lands Booster

SpaceX ປະສົບຜົນສຳເລັດອີກອັນໜຶ່ງຂອງການຍິງຈະຫຼວດ ແລະລົງຈອດກັບຈະຫຼວດ Falcon 9 ໃນຄືນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ. ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ສະຖານີ​ກອງທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Cape Canaveral ໃນ​ລັດ Florida. ນີ້ເປັນຂີດໝາຍການເປີດຕົວຄັ້ງທີ່ 66 ຂອງ SpaceX ຂອງປີ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສືບຕໍ່ຂອງບໍລິສັດໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ.

ຈະຫຼວດ Falcon 9 ໄດ້ສົ່ງດາວທຽມ Starlink 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ SpaceX ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍການເປີດຕົວເທື່ອນີ້, ຍານສົ່ງບັ້ງໄຟລຸ້ນທີ 17 ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດທີ່ XNUMX ສຳເລັດຜົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຂອງຈະຫຼວດ SpaceX.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການເປີດຕົວໄດ້ຖືກຊັກຊ້າ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາ 11: 48 ໂມງຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມລ່າຊ້າ, ການເປີດຕົວກໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ແລະຜູ້ຊົມສາມາດເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດທັງຫມົດ. ການເປີດຕົວນີ້ເພີ່ມຈໍານວນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາລະກິດ SpaceX ໄດ້ສໍາເລັດ, ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຊື່ສຽງຂອງຕົນເປັນຜູ້ນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ.

ຄວາມສາມາດຂອງ SpaceX ທີ່ຈະລົງຈອດ ແລະນໍາໄປໃຊ້ຈະຫຼວດຄືນໃຫມ່ ແມ່ນຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນ ໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ. ການນຳໃຊ້ບັ້ງໄຟຄືນໃໝ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຕົ້ນທຶນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສະແດງເຖິງບາດກ້າວໄປສູ່ການເດີນທາງອະວະກາດແບບຍືນຍົງ. ໂດຍການລົງຈອດ ແລະ ກູ້ລູກບັ້ງໄຟ, SpaceX ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດໃນອາວະກາດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ການເປີດຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດນີ້ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງການສື່ສານ, ການນໍາທາງ, ແລະການຮັບຮູ້ທາງໄກ. ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງດາວທຽມ Starlink, SpaceX ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງທົ່ວໂລກແລະຂົວການແບ່ງປັນດິຈິຕອນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດຕົວ ແລະ ການລົງຈອດຄັ້ງລ່າສຸດຂອງ SpaceX ຂອງຈະຫຼວດ Falcon 9 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດໃນເຕັກໂນໂລຊີອະວະກາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການປະຕິວັດການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ການລົງຈອດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ booster ແລະ ການນຳໃຊ້ດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ອະນາຄົດທີ່ການເດີນທາງ ແລະ ການສື່ສານໃນອະວະກາດກາຍເປັນທີ່ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ມາ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເຕືອນ​.

By Gabriel Botha

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