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OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກັບຄືນສູ່ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ຫາຍາກ

ByVicky Stavropoulou

Oct 5, 2023
OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກັບຄືນສູ່ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ຫາຍາກ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ ດ້ວຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ຫາຍາກຂອງມັນ. ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ແລະໄດ້ມີຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບການສົ່ງມັນໄປສູ່ໂລກເພື່ອການວິເຄາະຕື່ມອີກ.

ຕົວຢ່າງການກັບຄືນແບບແຄບຊູນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກ Bennu ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຫຼັງຈາກການເດີນທາງເປັນເວລາສອງປີ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຍານອະວະກາດໄດ້ບັນທຶກການປ່ອຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຄບຊູນແລະສິນຄ້າທີ່ຫາຍາກຂອງມັນມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ໂລກ. ແຄບຊູນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມໄວ 44,500 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (27,650 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະໄດ້ໃຊ້ parachutes ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງມັນ. ມັນໄດ້ລົງຈອດຢ່າງປອດໄພດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຫຼຸດລົງ 18 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (11 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ).

ພາລະກິດບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍຂອງມັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຄບຊູນໄດ້ນຳໃຊ້ທໍ່ສົ່ງຢາເພື່ອຫຼຸດຄວາມໄວລົງ ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ທໍ່ລົງຈອດ. ທີມ​ງານ​ເຜີຍ​ແຜ່​ມີ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ວ່າ chute ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າ chute ຕົ້ນຕໍໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີການຖອນຕົວຂອງຄວາມໂລ່ງໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ລົ້ນເຫຼືອໃນບັນດາສະມາຊິກທີມ.

ການກັບຄືນຂອງຕົວຢ່າງຈາກຮູບດາວ Bennu ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ. Bennu ເປັນຮູບດາວທີ່ມີກາກບອນ, ເປັນປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ແລະປະກອບດ້ວຍກ້ອນທີ່ລະເຫີຍທີ່ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ຈະມີສານລະເຫີຍ, ທາດປະສົມອິນຊີ, ແລະຄາບອນ pristine ຈາກລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ.

ຕົວຢ່າງຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວໂລກ. ບາງສ່ວນຂອງຈະຖືກວິເຄາະຢູ່ທີ່ອົງການ NASA ຂອງອົງການ NASA Astromaterials Research and Exploration Science Center ຢູ່ທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson, ໃນຂະນະທີ່ບາງອັນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາສູນຮັກສາຕົວຢ່າງ Extraterrestrials ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະສ່ອງແສງເຖິງລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ ແລະຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດ.

ນັກວິທະຍາສາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການສຶກສາຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ, ປະຫວັດສາດຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ແລະວິທີການຕົວຢ່າງມີການປ່ຽນແປງນັບຕັ້ງແຕ່ມັນຖືກເກັບກໍາໂດຍ OSIRIS-REx. ການກັບຄືນສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຕົວຢ່າງເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດແລະເຮັດໃຫ້ທີມງານມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜົນສໍາເລັດແລະຄວາມພໍໃຈ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

By Vicky Stavropoulou

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