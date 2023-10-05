OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກັບຄືນສູ່ໂລກດ້ວຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ຫາຍາກ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ ດ້ວຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ຫາຍາກຂອງມັນ. ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ແລະໄດ້ມີຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບການສົ່ງມັນໄປສູ່ໂລກເພື່ອການວິເຄາະຕື່ມອີກ.
ຕົວຢ່າງການກັບຄືນແບບແຄບຊູນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກ Bennu ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຫຼັງຈາກການເດີນທາງເປັນເວລາສອງປີ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຍານອະວະກາດໄດ້ບັນທຶກການປ່ອຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຄບຊູນແລະສິນຄ້າທີ່ຫາຍາກຂອງມັນມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ໂລກ. ແຄບຊູນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມໄວ 44,500 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (27,650 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະໄດ້ໃຊ້ parachutes ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງມັນ. ມັນໄດ້ລົງຈອດຢ່າງປອດໄພດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຫຼຸດລົງ 18 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (11 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ).
ພາລະກິດບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍຂອງມັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຄບຊູນໄດ້ນຳໃຊ້ທໍ່ສົ່ງຢາເພື່ອຫຼຸດຄວາມໄວລົງ ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ທໍ່ລົງຈອດ. ທີມງານເຜີຍແຜ່ມີຄວາມກັງວົນຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນທັນທີວ່າ chute ຢາເສບຕິດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າ chute ຕົ້ນຕໍໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີການຖອນຕົວຂອງຄວາມໂລ່ງໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ລົ້ນເຫຼືອໃນບັນດາສະມາຊິກທີມ.
ການກັບຄືນຂອງຕົວຢ່າງຈາກຮູບດາວ Bennu ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ. Bennu ເປັນຮູບດາວທີ່ມີກາກບອນ, ເປັນປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ແລະປະກອບດ້ວຍກ້ອນທີ່ລະເຫີຍທີ່ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ຈະມີສານລະເຫີຍ, ທາດປະສົມອິນຊີ, ແລະຄາບອນ pristine ຈາກລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ.
ຕົວຢ່າງຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວໂລກ. ບາງສ່ວນຂອງຈະຖືກວິເຄາະຢູ່ທີ່ອົງການ NASA ຂອງອົງການ NASA Astromaterials Research and Exploration Science Center ຢູ່ທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson, ໃນຂະນະທີ່ບາງອັນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາສູນຮັກສາຕົວຢ່າງ Extraterrestrials ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະສ່ອງແສງເຖິງລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ ແລະຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດ.
ນັກວິທະຍາສາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການສຶກສາຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ, ປະຫວັດສາດຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ແລະວິທີການຕົວຢ່າງມີການປ່ຽນແປງນັບຕັ້ງແຕ່ມັນຖືກເກັບກໍາໂດຍ OSIRIS-REx. ການກັບຄືນສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຕົວຢ່າງເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດແລະເຮັດໃຫ້ທີມງານມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜົນສໍາເລັດແລະຄວາມພໍໃຈ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA