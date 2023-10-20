ຍານອາວະກາດ Moon Rover Prototype ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດຫຼັກສູດອຸປະສັກທາງດວງຈັນ

ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນແບບໃໝ່ຂອງອົງການ NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກຊ້ອມອຸບປະສັກທີ່ຈຳລອງພູມສັນຖານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ. ຍານສຳຫຼວດຈະສົ່ງໄປສູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ໃນເດືອນພະຈິກ 2024 ເທິງຈະຫຼວດ SpaceX Falcon Heavy.
ເພື່ອທົດສອບການເຄື່ອນທີ່ຂອງ VIPER, ວິສະວະກອນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Glenn ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Cleveland ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດວງຈັນແບບຈຳລອງດ້ວຍຫີນຂະໜາດໃຫຍ່, ເນີນສູງຊັນ ແລະຂຸມເລິກ. ຍານສຳຫຼວດຈະລົງຈອດເທິງ Mons Mouton, ພູເຂົາໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ແລະ ຈະຖືກມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ມີລັກສະນະສະພາບແວດລ້ອມທາງດວງຈັນ ເພື່ອເລືອກສະຖານທີ່ລົງຈອດຂອງໂຄງການ Artemis ໃນອະນາຄົດ ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດປະມານ 100 ວັນ.
ອົງການ NASA ໄດ້ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງການທົດສອບການເຄື່ອນທີ່ຂອງຍານສຳຫຼວດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເທິງໜ້າດວງຈັນ. ການທົດສອບລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານທາງຄ້ອຍຊັນ, ຜ່ານຂຸມອຸປະກອນ, ແລະການເດີນທາງດິນທີ່ຄ້າຍຊາຍຊາຍ. ການສໍາເລັດຜົນຂອງການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ VIPER ມີຄວາມພ້ອມທີ່ດີທີ່ຈະສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງດວງຈັນ.
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Artemis ຂອງ NASA, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງດວງຈັນຖາວອນ, VIPER ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ນ້ໍາແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນໆສາມາດສະກັດໄດ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຄົງຕົວຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດ VIPER ຊອກຫາການຄົ້ນພົບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງນ້ໍາແຊ່ແຂງແລະການຜັນຜວນອື່ນໆໃນດວງຈັນ, ການຮັກສາໄວ້ໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ, ແລະການຫລົບຫນີຂອງພວກເຂົາອອກຈາກດິນດວງຈັນ.
ວິສະວະກອນທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston ຍັງໄດ້ທົດສອບເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງ VIPER, ເຄື່ອງເຈາະນ້ຳກ້ອນ Regolith ສຳລັບການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ໃໝ່ (TRIDENT). TRIDENT ເປັນເຄື່ອງເຈາະແບບໝູນວຽນທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອດຶງເອົາການຕັດດິນຈາກພື້ນຜິວດວງຈັນເຖິງສາມຟຸດ. ເຄື່ອງມືນີ້ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ແລະອຸນຫະພູມຂອງດິນ lunar.
ການສໍາເລັດຜົນຂອງການທົດສອບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ VIPER ແລະການລວມເອົາເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດສຸດທ້າຍຂອງມັນເຮັດໃຫ້ NASA ກ້າວໄປສູ່ການປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນແລະປູທາງໄປສູ່ການສໍາຫຼວດດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ VIPER ຂອງອົງການ NASA ອອກຈາກຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ (ວີດີໂອ)
– ສູນຄົ້ນຄວ້າ NASA/Ames
– ສູນຄົ້ນຄວ້າ NASA/Glenn
– NASA/Robert Markowitz
- ເຈົ້າໜ້າທີ່ NASA