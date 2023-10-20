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ຍານອາວະກາດ Moon Rover Prototype ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດຫຼັກສູດອຸປະສັກທາງດວງຈັນ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ຍານອາວະກາດ Moon Rover Prototype ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດຫຼັກສູດອຸປະສັກທາງດວງຈັນ

ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນແບບໃໝ່ຂອງອົງການ NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກຊ້ອມອຸບປະສັກທີ່ຈຳລອງພູມສັນຖານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ. ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຈະ​ສົ່ງ​ໄປ​ສູ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2024 ເທິງ​ຈະ​ຫຼວດ SpaceX Falcon Heavy.

ເພື່ອທົດສອບການເຄື່ອນທີ່ຂອງ VIPER, ວິສະວະກອນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Glenn ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Cleveland ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດວງຈັນແບບຈຳລອງດ້ວຍຫີນຂະໜາດໃຫຍ່, ເນີນສູງຊັນ ແລະຂຸມເລິກ. ຍານສຳຫຼວດຈະລົງຈອດເທິງ Mons Mouton, ພູເຂົາໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ແລະ ຈະຖືກມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ມີລັກສະນະສະພາບແວດລ້ອມທາງດວງຈັນ ເພື່ອເລືອກສະຖານທີ່ລົງຈອດຂອງໂຄງການ Artemis ໃນອະນາຄົດ ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດປະມານ 100 ວັນ.

ອົງການ NASA ໄດ້ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງການທົດສອບການເຄື່ອນທີ່ຂອງຍານສຳຫຼວດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເທິງໜ້າດວງຈັນ. ການ​ທົດ​ສອບ​ລວມ​ທັງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຜ່ານ​ທາງ​ຄ້ອຍ​ຊັນ, ຜ່ານ​ຂຸມ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ແລະ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ດິນ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຊາຍ​ຊາຍ. ການສໍາເລັດຜົນຂອງການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ VIPER ມີຄວາມພ້ອມທີ່ດີທີ່ຈະສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງດວງຈັນ.

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Artemis ຂອງ NASA, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງດວງຈັນຖາວອນ, VIPER ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ນ້ໍາແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນໆສາມາດສະກັດໄດ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຄົງຕົວຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດ VIPER ຊອກຫາການຄົ້ນພົບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງນ້ໍາແຊ່ແຂງແລະການຜັນຜວນອື່ນໆໃນດວງຈັນ, ການຮັກສາໄວ້ໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ, ແລະການຫລົບຫນີຂອງພວກເຂົາອອກຈາກດິນດວງຈັນ.

ວິສະວະກອນທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston ຍັງໄດ້ທົດສອບເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງ VIPER, ເຄື່ອງເຈາະນ້ຳກ້ອນ Regolith ສຳລັບການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ໃໝ່ (TRIDENT). TRIDENT ເປັນເຄື່ອງເຈາະແບບໝູນວຽນທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອດຶງເອົາການຕັດດິນຈາກພື້ນຜິວດວງຈັນເຖິງສາມຟຸດ. ເຄື່ອງມືນີ້ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ແລະອຸນຫະພູມຂອງດິນ lunar.

ການສໍາເລັດຜົນຂອງການທົດສອບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ VIPER ແລະການລວມເອົາເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດສຸດທ້າຍຂອງມັນເຮັດໃຫ້ NASA ກ້າວໄປສູ່ການປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນແລະປູທາງໄປສູ່ການສໍາຫຼວດດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ VIPER ຂອງອົງການ NASA ອອກຈາກຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ (ວີດີໂອ)
– ສູນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ NASA/Ames
– ສູນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ NASA/Glenn
– NASA/Robert Markowitz
- ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ NASA

By Robert Andrew

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