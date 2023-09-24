ພາລະກິດ Osiris-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສົ່ງຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ພາລະກິດ Osiris-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໂດຍການສົ່ງຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໄປສູ່ໂລກຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ຫລັງຈາກການເດີນທາງເປັນເວລາເຈັດປີໃນການເດີນທາງຫຼາຍພັນລ້ານໄມ, ກະປ໋ອງຕົວຢ່າງໄດ້ແຕະລົງຢູ່ໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາ. ຜົນສຳເລັດນີ້ ເປັນຂີດໝາຍການນຳສົ່ງວັດຖຸສິ່ງຂອງນອກໂລກຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ກັບຄືນປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັກບິນອາວະກາດ Apollo ກັບຄືນໄປດ້ວຍຕົວຢ່າງຫີນຂອງດວງຈັນ.
ກະເປົ໋າດັ່ງກ່າວ, ບັນຈຸກ້ອນຫີນ ແລະວັດຖຸອື່ນໆທີ່ເກັບມາຈາກ Bennu, ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍຍານອະວະກາດ Osiris-REx ໃນຂະນະທີ່ມັນຜ່ານໄປໃກ້ພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ. ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ຢູ່ໄກກວ່າ 200 ລ້ານໄມລ໌ໃນເວລານັ້ນ. ພາລະກິດນີ້ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການ NASA ທີ່ຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍກັບຄືນສູ່ໂລກ.
ດາວເຄາະນ້ອຍເຊັ່ນ Bennu ເປັນຕົວແທນຂອງການກໍ່ສ້າງເບື້ອງຕົ້ນຂອງລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນຂອງພວກເຮົາແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເຄມີສາດທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງຊີວິດໃນໂລກ. ໂດຍການສຶກສາຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ສ້າງຮູບດາວຂອງພວກເຮົາແລະອາດຈະຄົ້ນພົບຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ.
ຖັງເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ອົດທົນຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ການສືບເຊື້ອສາຍສຸດທ້າຍຂອງມັນ, ປະສົບກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນກວ່າ lava. ມັນຕ້ອງເລັ່ງຈາກຄວາມໄວໄວກວ່າສຽງ 36 ເທົ່າກ່ອນທີ່ຈະລົງຈອດໃນທະເລຊາຍເຊົາເລັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລັດຢູທາ. ທີມງານຟື້ນຟູໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຝິກຊ້ອມຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບຕົວຢ່າງອັນມີຄ່າໄດ້ສຳເລັດ.
ພາຍຫຼັງການເກັບກູ້ແລ້ວ, ກະປ໋ອງດັ່ງກ່າວຈະຖືກບິນໄປທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston, ລັດ Texas, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຄຽງຄູ່ກັບຕົວຢ່າງອະວະກາດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຫີນດວງຈັນ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການເປີດກະປ໋ອງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງພິເສດແລະເລີ່ມຕົ້ນການກວດສອບອຸປະກອນທີ່ເກັບກໍາ. ບາງສ່ວນຂອງຕົວຢ່າງຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດໃນອະນາຄົດເພື່ອສຶກສາດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ກ້າວຫນ້າ, ຄືກັນກັບການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບໂງ່ນຫີນດວງຈັນທີ່ນໍາມາໂດຍນັກອາວະກາດ Apollo.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA