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ພາລະກິດ Osiris-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສົ່ງຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ByMampho Brescia

Sep 24, 2023
ພາລະກິດ Osiris-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສົ່ງຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ພາລະກິດ Osiris-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໂດຍການສົ່ງຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໄປສູ່ໂລກຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ເປັນ​ເວລາ​ເຈັດ​ປີ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໄມ, ກະ​ປ໋ອງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໄດ້​ແຕະ​ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຊາຍ​ລັດ​ຢູ​ທາ. ຜົນສຳເລັດນີ້ ເປັນຂີດໝາຍການນຳສົ່ງວັດຖຸສິ່ງຂອງນອກໂລກຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ກັບຄືນປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັກບິນອາວະກາດ Apollo ກັບຄືນໄປດ້ວຍຕົວຢ່າງຫີນຂອງດວງຈັນ.

ກະເປົ໋າດັ່ງກ່າວ, ບັນຈຸກ້ອນຫີນ ແລະວັດຖຸອື່ນໆທີ່ເກັບມາຈາກ Bennu, ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍຍານອະວະກາດ Osiris-REx ໃນຂະນະທີ່ມັນຜ່ານໄປໃກ້ພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ. ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ຢູ່ໄກກວ່າ 200 ລ້ານໄມລ໌ໃນເວລານັ້ນ. ພາລະກິດນີ້ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການ NASA ທີ່ຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍກັບຄືນສູ່ໂລກ.

ດາວເຄາະນ້ອຍເຊັ່ນ Bennu ເປັນຕົວແທນຂອງການກໍ່ສ້າງເບື້ອງຕົ້ນຂອງລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນຂອງພວກເຮົາແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເຄມີສາດທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງຊີວິດໃນໂລກ. ໂດຍການສຶກສາຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ສ້າງຮູບດາວຂອງພວກເຮົາແລະອາດຈະຄົ້ນພົບຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ.

ຖັງເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ອົດທົນຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ການສືບເຊື້ອສາຍສຸດທ້າຍຂອງມັນ, ປະສົບກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນກວ່າ lava. ມັນ​ຕ້ອງ​ເລັ່ງ​ຈາກ​ຄວາມ​ໄວ​ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ 36 ເທົ່າ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຈອດ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຊາຍ​ເຊົາ​ເລັກ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ລັດ​ຢູ​ທາ. ທີມງານຟື້ນຟູໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຝິກຊ້ອມຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບຕົວຢ່າງອັນມີຄ່າໄດ້ສຳເລັດ.

ພາຍຫຼັງການເກັບກູ້ແລ້ວ, ກະປ໋ອງດັ່ງກ່າວຈະຖືກບິນໄປທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston, ລັດ Texas, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຄຽງຄູ່ກັບຕົວຢ່າງອະວະກາດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຫີນດວງຈັນ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການເປີດກະປ໋ອງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງພິເສດແລະເລີ່ມຕົ້ນການກວດສອບອຸປະກອນທີ່ເກັບກໍາ. ບາງສ່ວນຂອງຕົວຢ່າງຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດໃນອະນາຄົດເພື່ອສຶກສາດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ກ້າວຫນ້າ, ຄືກັນກັບການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບໂງ່ນຫີນດວງຈັນທີ່ນໍາມາໂດຍນັກອາວະກາດ Apollo.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

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