ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງ Hammerhead Sharks

ໃນທີ່ສຸດນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈັບຂະບວນການສ້າງຄ້ອນຕີໃນປາສະຫຼາມຫົວຄ້ອນ, ສະເໜີໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາຂອງປາສະຫຼາມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ປາສະຫລາມ Hammerhead ມີຄວາມລຶກລັບສະ ເໝີ ໄປເນື່ອງຈາກຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນ, ມີ snouts ກວ້າງແລະຕາທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນຂະນະທີ່ວິວັຖນາການຂອງຫົວໄມ້ຄ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງແມ່ນເຂົ້າໃຈໄດ້, ຮູບແບບຕົວຈິງຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.
Hammerheads ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສຶກສາ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນບໍ່ວາງໄຂ່ຄືກັບປາຊະນິດອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພືດຫົວຄ້ອນຫຼາຍຊະນິດຍັງໃກ້ຈະສູນພັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທ້າທາຍໃນການສຶກສາການພັດທະນາຂອງ embryonic ຂອງພວກມັນ. ເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກັບປາ bonnethead, ຊະນິດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງ hammerheads, ທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນບາງພື້ນທີ່. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ embryos ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຈາກ bonnetheads ທີ່ຈັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບປະຊາກອນ.
ໂດຍການສຶກສາ embryos ຈາກຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄັດຕິດກັນເປັນຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການສ້າງໄມ້ຄ້ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າໃນຂະນະທີ່ຫົວຂອງ bonnethead ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ, hammer ບໍ່ປາກົດຈົນກ່ວາຕໍ່ມາ, ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການຖືພາ. Cartilage ຂະຫຍາຍອອກຈາກປະມານດັງ, ເປັນຮູບຮ່າງກວ້າງຂວາງ, ມົນທີ່ກາຍເປັນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຫົວຄ້ອນ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການພັດທະນາຂອງປາສະຫລາມ hammerhead, ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປະຫວັດສາດໃນການສຶກສາ. ການຄົ້ນພົບຍັງມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າປຽບທຽບການພັດທະນາໃນທັງປາສະຫລາມແລະສັດກະດູກສັນຫຼັງອື່ນໆ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລັກສະນະຂອງ craniofacial ໃນອານາຈັກຂອງສັດສາມາດສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຂະບວນການ evolutionary ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນເອກະລັກ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Developmental Dynamics, ເປັນຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງການພັດທະນາປາສະຫຼາມ hammerhead. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເບິ່ງເຫັນທີ່ຫາຍາກໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງສັດທີ່ເປັນສັນຍາລັກເຫຼົ່ານີ້, ສະເຫນີເວທີສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງທໍາມະຊາດຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາຈັດພີມມາໃນການພັດທະນາການພັດທະນາ