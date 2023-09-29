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ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງ Hammerhead Sharks

ByRobert Andrew

Sep 29, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງ Hammerhead Sharks

ໃນທີ່ສຸດນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈັບຂະບວນການສ້າງຄ້ອນຕີໃນປາສະຫຼາມຫົວຄ້ອນ, ສະເໜີໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາຂອງປາສະຫຼາມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ປາສະຫລາມ Hammerhead ມີຄວາມລຶກລັບສະ ເໝີ ໄປເນື່ອງຈາກຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນ, ມີ snouts ກວ້າງແລະຕາທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນຂະນະທີ່ວິວັຖນາການຂອງຫົວໄມ້ຄ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງແມ່ນເຂົ້າໃຈໄດ້, ຮູບແບບຕົວຈິງຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.

Hammerheads ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສຶກສາ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນບໍ່ວາງໄຂ່ຄືກັບປາຊະນິດອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພືດຫົວຄ້ອນຫຼາຍຊະນິດຍັງໃກ້ຈະສູນພັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທ້າທາຍໃນການສຶກສາການພັດທະນາຂອງ embryonic ຂອງພວກມັນ. ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ຫັນ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ປາ bonnethead​, ຊະ​ນິດ​ທີ່​ນ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ hammerheads​, ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ໃນ​ບາງ​ພື້ນ​ທີ່​. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ embryos ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຈາກ bonnetheads ທີ່ຈັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບປະຊາກອນ.

ໂດຍການສຶກສາ embryos ຈາກຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄັດຕິດກັນເປັນຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການສ້າງໄມ້ຄ້ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າໃນຂະນະທີ່ຫົວຂອງ bonnethead ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ, hammer ບໍ່ປາກົດຈົນກ່ວາຕໍ່ມາ, ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການຖືພາ. Cartilage ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ມານ​ດັງ​, ເປັນ​ຮູບ​ຮ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​, ມົນ​ທີ່​ກາຍ​ເປັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂອງ​ຫົວ​ຄ້ອນ​.

ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການພັດທະນາຂອງປາສະຫລາມ hammerhead, ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປະຫວັດສາດໃນການສຶກສາ. ການຄົ້ນພົບຍັງມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າປຽບທຽບການພັດທະນາໃນທັງປາສະຫລາມແລະສັດກະດູກສັນຫຼັງອື່ນໆ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລັກສະນະຂອງ craniofacial ໃນອານາຈັກຂອງສັດສາມາດສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຂະບວນການ evolutionary ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນເອກະລັກ.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Developmental Dynamics, ເປັນຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງການພັດທະນາປາສະຫຼາມ hammerhead. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເບິ່ງເຫັນທີ່ຫາຍາກໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງສັດທີ່ເປັນສັນຍາລັກເຫຼົ່ານີ້, ສະເຫນີເວທີສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງທໍາມະຊາດຕື່ມອີກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ສຶກ​ສາ​ຈັດ​ພີມ​ມາ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​

By Robert Andrew

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