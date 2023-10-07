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ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລັດ, ລະຫັດໄປສະນີ, ແລະປະເທດ

ByGabriel Botha

Oct 7, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລັດ, ລະຫັດໄປສະນີ, ແລະປະເທດ

ຂໍ້ກໍານົດຂອງລັດ, ລະຫັດໄປສະນີ, ແລະປະເທດແມ່ນພື້ນຖານໃນການກໍານົດສະຖານທີ່ຫຼືທີ່ຢູ່ສະເພາະ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄໍານິຍາມແລະຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງແຕ່ລະ ຄຳ.

ລັດ​ໝາຍ​ເຖິງ​ອາ​ນາ​ເຂດ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ອຳ​ນາດ​ການ​ເມືອງ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ແບ່ງ​ພູມ​ສັນ​ຖານ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​. ລັດມັກຈະມີກົດໝາຍຂອງຕົນເອງ, ລັດຖະບານ, ແລະສັນຍາລັກທີ່ເປັນທາງການ.

ລະຫັດໄປສະນີ, ຫຍໍ້ມາຈາກລະຫັດແຜນການປັບປຸງເຂດ, ແມ່ນລະບົບຕົວເລກທີ່ໃຊ້ໂດຍການບໍລິການໄປສະນີເພື່ອຈັດຮຽງ ແລະສົ່ງຈົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ລະ​ຫັດ​ໄປ​ສະ​ນີ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ແມ່ນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ພາກ​ພື້ນ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ຫຼື​ພື້ນ​ທີ່​ພາຍ​ໃນ​ເມືອງ​ຫຼື​ຕົວ​ເມືອງ​. ໂດຍການລວມເອົາລະຫັດໄປສະນີຢູ່ໃນທີ່ຢູ່, ມັນຈະກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍສໍາລັບພະນັກງານໄປສະນີເພື່ອກໍານົດຈຸດຫມາຍປາຍທາງແລະຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງທັນທີ.

ປະເທດແມ່ນແບ່ງພູມສັນຖານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ກວມເອົາຫຼາຍລັດແລະອານາເຂດ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນທາງດ້ານການເມືອງແລະອານາເຂດທີ່ມີລັດຖະບານແລະອະທິປະໄຕຂອງຕົນເອງ. ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່ແຍກພວກເຂົາອອກຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ. ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງຕົນເອງ, ລະບົບກົດຫມາຍ, ແລະການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ.

ໃນຂະນະທີ່ລະຫັດໄປສະນີແມ່ນສະເພາະກັບປະເທດໃດນຶ່ງ, ພວກມັນເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນບໍລິການໄປສະນີສະຫະລັດ. ໃນປະເທດອື່ນ, ມີລະບົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ລະຫັດໄປສະນີຫຼືລະຫັດໄປສະນີ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ, ລວມທັງການສົ່ງຈົດຫມາຍ, ການຕື່ມແບບຟອມ, ແລະການສະຫນອງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໂດຍການລວມເອົາລັດທີ່ເຫມາະສົມ, ລະຫັດໄປສະນີ, ແລະລາຍລະອຽດປະເທດ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າການຕອບຂອງພວກເຮົາໄປເຖິງຜູ້ຮັບທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ວັດຈະນານຸກົມ Merriam-Webster

– ການບໍລິການໄປສະນີສະຫະລັດ

By Gabriel Botha

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