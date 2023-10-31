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ການຍ່າງ Spacewalk ຍິງທັງໝົດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດ

ByGabriel Botha

Oct 31, 2023
ການຍ່າງ Spacewalk ຍິງທັງໝົດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດ

ນັກບິນອະວະກາດສອງຄົນຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບເຫດການພິເສດທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກ: ການຍ່າງທາງອາວະກາດຍິງທັງຫມົດສີ່. Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ມີກໍານົດຈະອອກນອກສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນວັນພຸດເວລາ 8:05 ໂມງເຊົ້າ EDT. ຄາດ​ວ່າ​ພາລະກິດ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ແກ່ຍາວ​ປະມານ XNUMX ຊົ່ວ​ໂມງ, ​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ທີ່​ສຳຄັນ.

ຜູ້ຊົມທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດນີ້ສົດ, ຂໍຂອບໃຈກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ NASA ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6:30 ໂມງເຊົ້າ EDT. ການຍ່າງຍານອະວະກາດຂອງນັກບິນອາວະກາດສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນ Space.com, ໂດຍກົງຜ່ານອົງການ NASA, ຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງທາງການຂອງອົງການ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ O'Hara ແລະ Moghbeli ສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດນີ້ແມ່ນເພື່ອທົດແທນການປະກອບ trundle bearing ຢູ່ໃນຜອດ solar alpha rotary joint ຂອງສະຖານີແລະເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Radio Frequency Group, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບເສົາອາກາດການສື່ສານ. ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ປະກອບສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ສາກົນ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ດີ ​ແລະ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕາ​ເວັນ​ໃນ​ການ​ຕິດຕາມ​ດວງ​ອາທິດ.

ຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທໍາອິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ spacewalk; ມັນໄດ້ຖືກວາງແຜນໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບເດືອນຕຸລາ 20. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຂອງໂມດູນ Nauka ຂອງລັດເຊຍ, ພາລະກິດໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປ. ນັກ​ບິນ​ອະວະກາດຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ອາວະກາດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ຕຸລາ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ແຫຼ່ງ​ຮົ່ວ​ຂອງ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ສຳຄັນ​ອື່ນໆ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການຍ່າງອະວະກາດຍິງທັງໝົດຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2019 ໂດຍນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Christina Koch ແລະ Jessica Meir, ມີອີກ XNUMX ຄົນ, ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ເຮັດໄດ້ໂດຍນັກບິນອະວະກາດທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, NASA ແມ່ນໄວທີ່ຈະເນັ້ນຫນັກວ່າ O'Hara ແລະ Moghbeli ຈະບໍ່ເປັນຄົນສຸດທ້າຍ. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງອົງການໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການລວມເອົາການສໍາຫລວດອະວະກາດຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງຈະສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າແລະດີເລີດໃນພາກສະຫນາມ.

FAQ

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະເບິ່ງການຍ່າງທາງອາວະກາດຂອງຜູ້ຍິງທັງໝົດໄດ້ແນວໃດ?

A: ຍານອະວະກາດຈະອອກອາກາດສົດທາງ Space.com, ໂດຍກົງຜ່ານອົງການ NASA, ຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງທາງການຂອງອົງການ.

ຖາມ: ນັກບິນອາວະກາດຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນໃດໃນເວລາຍ່າງຍານອະວະກາດ?

A: Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ຈະທົດແທນການປະກອບ trundle bearing ແລະເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Radio Frequency Group.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຍ່າງທາງອາວະກາດຈຶ່ງຊັກຊ້າ?

A: ການຍ່າງທາງອາວະກາດໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປຍ້ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ທີ່ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຂອງໂມດູນ Nauka ຂອງລັດເຊຍ. ນັກ​ບິນ​ອະວະກາດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ອາວະກາດ ​ເພື່ອ​ສືບສວນ​ຫາ​ແຫຼ່ງທີ່​ເກີດ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ ​ແລະ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ອື່ນໆ.

ຖາມ: ຈະມີການຍ່າງອະວະກາດຍິງທັງໝົດຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ອົງການ NASA ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມລວມເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ, ຮັບປະກັນວ່າການຍ່າງອະວະກາດຍິງທັງໝົດຈະສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

By Gabriel Botha