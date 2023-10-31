ການຍ່າງ Spacewalk ຍິງທັງໝົດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງໃນອະນາຄົດ

ນັກບິນອະວະກາດສອງຄົນຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບເຫດການພິເສດທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກ: ການຍ່າງທາງອາວະກາດຍິງທັງຫມົດສີ່. Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ມີກໍານົດຈະອອກນອກສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນວັນພຸດເວລາ 8:05 ໂມງເຊົ້າ EDT. ຄາດວ່າພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະແກ່ຍາວປະມານ XNUMX ຊົ່ວໂມງ, ໃນໄລຍະທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາທີ່ສຳຄັນ.
ຜູ້ຊົມທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດນີ້ສົດ, ຂໍຂອບໃຈກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ NASA ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6:30 ໂມງເຊົ້າ EDT. ການຍ່າງຍານອະວະກາດຂອງນັກບິນອາວະກາດສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນ Space.com, ໂດຍກົງຜ່ານອົງການ NASA, ຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງທາງການຂອງອົງການ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ O'Hara ແລະ Moghbeli ສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດນີ້ແມ່ນເພື່ອທົດແທນການປະກອບ trundle bearing ຢູ່ໃນຜອດ solar alpha rotary joint ຂອງສະຖານີແລະເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Radio Frequency Group, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບເສົາອາກາດການສື່ສານ. ວຽກງານທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ສະຖານີອະວະກາດສາກົນປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີ ແລະຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍຕາເວັນໃນການຕິດຕາມດວງອາທິດ.
ຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທໍາອິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ spacewalk; ມັນໄດ້ຖືກວາງແຜນໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບເດືອນຕຸລາ 20. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຂອງໂມດູນ Nauka ຂອງລັດເຊຍ, ພາລະກິດໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປ. ນັກບິນອະວະກາດຣັດເຊຍໄດ້ດຳເນີນການເດີນທາງອາວະກາດຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນວັນທີ 25 ຕຸລານີ້ ເພື່ອສືບສວນແຫຼ່ງຮົ່ວຂອງການຮົ່ວໄຫລດັ່ງກ່າວ ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການຍ່າງອະວະກາດຍິງທັງໝົດຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2019 ໂດຍນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Christina Koch ແລະ Jessica Meir, ມີອີກ XNUMX ຄົນ, ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ເຮັດໄດ້ໂດຍນັກບິນອະວະກາດທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, NASA ແມ່ນໄວທີ່ຈະເນັ້ນຫນັກວ່າ O'Hara ແລະ Moghbeli ຈະບໍ່ເປັນຄົນສຸດທ້າຍ. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງອົງການໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການລວມເອົາການສໍາຫລວດອະວະກາດຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງຈະສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າແລະດີເລີດໃນພາກສະຫນາມ.
FAQ
ຖາມ: ຂ້ອຍຈະເບິ່ງການຍ່າງທາງອາວະກາດຂອງຜູ້ຍິງທັງໝົດໄດ້ແນວໃດ?
A: ຍານອະວະກາດຈະອອກອາກາດສົດທາງ Space.com, ໂດຍກົງຜ່ານອົງການ NASA, ຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງທາງການຂອງອົງການ.
ຖາມ: ນັກບິນອາວະກາດຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນໃດໃນເວລາຍ່າງຍານອະວະກາດ?
A: Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ຈະທົດແທນການປະກອບ trundle bearing ແລະເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Radio Frequency Group.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຍ່າງທາງອາວະກາດຈຶ່ງຊັກຊ້າ?
A: ການຍ່າງທາງອາວະກາດໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປຍ້ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ທີ່ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຂອງໂມດູນ Nauka ຂອງລັດເຊຍ. ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ດຳເນີນການເດີນທາງອາວະກາດ ເພື່ອສືບສວນຫາແຫຼ່ງທີ່ເກີດການຮົ່ວໄຫຼ ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ.
ຖາມ: ຈະມີການຍ່າງອະວະກາດຍິງທັງໝົດຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ອົງການ NASA ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມລວມເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ, ຮັບປະກັນວ່າການຍ່າງອະວະກາດຍິງທັງໝົດຈະສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ.