ການປຽບທຽບ Exoplanets: ວິທີການໃຫມ່ໃນການຄົ້ນພົບຊີວິດທີ່ຢູ່ເຫນືອໂລກ

ດ້ວຍການຄົ້ນພົບດາວເຄາະ exoplanet ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຄົ້ນຫາຊີວິດນອກໂລກໄດ້ກາຍເປັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍແມ່ນການວິເຄາະອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກທີ່ຫ່າງໄກເຫຼົ່ານີ້, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການປຽບທຽບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະກັບດາວເຄາະໃກ້ຄຽງອາດຈະສະຫນອງວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນກວ່າສໍາລັບການກໍານົດອາການຂອງຊີວິດ.
ດາວເຄາະຢູ່ໃນລະບົບດາວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກແຜ່ນ debris ດຽວກັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອົງປະກອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງໂມເລກຸນອາດຈະເຄື່ອນຍ້າຍແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນອົງປະກອບລະຫວ່າງດາວນອກແລະພາຍໃນ, ອົງປະກອບໂດຍລວມຍັງຄົງຂ້ອນຂ້າງສອດຄ່ອງ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ preprint arXiv, ແນະນໍາວ່າການປຽບທຽບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄາບອນໃນບັນຍາກາດສາມາດເປັນເສັ້ນທາງທີ່ດີ.
ຄາບອນ, ອົງປະກອບພື້ນຖານສໍາລັບຊີວິດໃນໂລກ, ຍັງດູດຊຶມໃນນ້ໍາແລະສາມາດຖືກຜູກມັດຢູ່ໃນຮູບແບບທາງທໍລະນີສາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ exoplanet ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສສະແດງໃຫ້ເຫັນກາກບອນໃນບັນຍາກາດຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບໂລກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນລະບົບຂອງມັນ, ມັນອາດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງການມີນ້ໍາແລະຊີວິດອິນຊີ.
ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ໂລກ, ດາວພະຫັດ, ແລະດາວອັງຄານທັງຫມົດຕົກຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດວງອາທິດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນແລະອົກຊີ, ມີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Venus ແລະ Mars ມີບັນຍາກາດສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນໃນປະລິມານຄາບອນໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກເຮັດໃຫ້ມັນແຍກອອກເປັນໂລກທີ່ອາດຈະຢູ່ອາໄສ.
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ລະບົບດາວ Trappist-1, ເຊິ່ງມີ 1 ດາວທີ່ຮູ້ຈັກ, 2 ໃນນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST), ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະກວດພົບລະດັບຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດໃນດາວເຄາະ Trappist-XNUMX. XNUMX ຫຼືຫຼາຍກວ່າການຖ່າຍທອດທີ່ຊັດເຈນຂອງໂລກ Trappist ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນພຽງພໍເພື່ອກໍານົດວ່າມັນມີລະດັບ COXNUMX ຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າລະດັບ CO2 ຫຼຸດລົງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການມີຊີວິດ. ໂງ່ນຫີນ, ການສ້າງຕັ້ງມະຫາສະຫມຸດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການລັອກ tidal ຂອງດາວເຄາະອາດຈະກວມເອົາຄາບອນໃນບັນຍາກາດຕ່ໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການໃຫມ່ນີ້ສາມາດກໍານົດ exoplanets ສົມຄວນທີ່ຈະສືບສວນຕື່ມອີກແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບການຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງຊີວິດນອກໂລກ.
FAQ:
ຖາມ: exoplanet ແມ່ນຫຍັງ?
A: exoplanet ເປັນດາວເຄາະທີ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ຖາມ: ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນຫຍັງ?
A: ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າເຂດ Goldilocks, ແມ່ນເຂດທີ່ອ້ອມຮອບດາວທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບນ້ໍາຂອງແຫຼວທີ່ຈະມີຢູ່ໃນຫນ້າດິນຂອງດາວເຄາະ.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ແມ່ນບ່ອນສັງເກດການໃນອາວະກາດທີ່ກຳລັງຈະມາ ເຊິ່ງມີກຳນົດທີ່ຈະເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງ Hubble Space Telescope. ມັນຈະມີຄວາມສາມາດປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການສຶກສາຈັກກະວານ, ລວມທັງການວິເຄາະບັນຍາກາດ exoplanet.
ຖາມ: ຄາບອນໃນບັນຍາກາດແມ່ນຫຍັງ?
A: ຄາບອນໃນບັນຍາກາດຫມາຍເຖິງການປະກົດຕົວຂອງອາຍແກັສທີ່ມີຄາບອນຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະເຊັ່ນ: ຄາບອນໄດອອກໄຊ.
ຖາມ: ຄາບອນໃນບັນຍາກາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຊີວິດແນວໃດ?
A: ລະດັບຂອງຄາບອນໃນບັນຍາກາດທີ່ຫຼຸດລົງ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບດາວເຄາະອື່ນໆໃນລະບົບດຽວກັນ, ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີນ້ໍາແລະຊີວິດອິນຊີຢູ່ເທິງດາວເຄາະ exoplanet ທີ່ມີທ່າແຮງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປັດໃຈ ແລະຂະບວນການອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການສ້າງຕັ້ງທາງທໍລະນີສາດ ແລະ ການປິດກັ້ນນ້ຳ, ຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄາບອນໃນບັນຍາກາດຕ່ຳໄດ້.