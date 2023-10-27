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ຣັດ​ເຊຍ​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃໝ່​ໃນ​ປີ 2027

ByVicky Stavropoulou

Oct 27, 2023
ຣັດ​ເຊຍ​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃໝ່​ໃນ​ປີ 2027

ຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ເປີດ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ປີ 2027, ຕາມ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Vladimir Putin. ອົງການອະວະກາດ Roscosmos ຂອງມົສກູ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງສະຖານີອະວະກາດຂອງຕົນເອງໃນປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະກາດການອອກຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS). ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຊັບພະຍາກອນ​ຂອງ ISS ກໍາລັງ​ໝົດ​ໄປ, ​ແລະຣັດ​ເຊຍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ສະຖານີ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ພະຍາຍາມ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຕົນ.

ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ, ເປີດຕົວໃນປີ 1998, ເປັນສັນຍາລັກຂອງການທູດສາກົນ ແລະ ການຮ່ວມມື. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ພາຍຫຼັງ​ຖືກ​ຕັດ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ພາຍຫຼັງ​ສົງຄາມ​ຢູ່​ອູ​ແກຣນ, ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຊອກ​ຫາ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຕົນ. ​ເຖິງ​ວ່າ​ການ​ອອກ​ຈາກ ISS ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຖືກ​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້​ໃນ​ປີ 2028, ​ແຕ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ Roscosmos ທ່ານ Yuri Borisov ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນບໍ່​ໃຫ້​ຕົກ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ການ​ສຳຫຼວດ​ອະວະກາດ. ທ່ານ Borisov ກ່າວ​ວ່າ ISS ໃກ້​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຊີວິດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຕົນ ​ແລະ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ປີ 2030.

ການສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍພາຍໃນປີ 2024 ແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລັດເຊຍຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງຕົນແລະຍັງຄົງສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ນທົ່ວໂລກອື່ນໆ. ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ການາດາ, ແລະຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລີ່ມໂຄງການຮ່ວມກັນເພື່ອພັດທະນາສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່. ສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ຂອງຈີນຍັງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເອກະຊົນມີຄວາມສົນໃຈໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີຂອງຕົນເອງຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງອະວະກາດຫຼຸດລົງ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ໃໝ່​ແລ້ວ, ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ຕໍ່​ໂຄງການ​ລົງ​ຈອດ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງພາລະກິດ Luna-25 ໃນຕົ້ນປີນີ້, ທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າຄວາມຜິດພາດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດແລະປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນພາລະກິດໃນອະນາຄົດ. Luna-25, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ ເພື່ອເບິ່ງສັນຍານຂອງຖານມະນຸດທີ່ມີທ່າແຮງ, ໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດກ່ອນທີ່ຈະລົງຈອດ, ແຕ່ອິນເດຍ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການບັນລຸການລົງຈອດຕາມດວງຈັນບໍ່ດົນ.

ດ້ວຍແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງຕົນສໍາລັບສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່ແລະຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດດວງຈັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລັດເຊຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ນສໍາຄັນໃນຂອບເຂດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.

FAQ:

1. ເປັນຫຍັງຣັດເຊຍຈຶ່ງສ້າງສະຖານີອາວະກາດຂອງຕົນເອງ?

ຣັດ​ເຊຍ​ປະກາດ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ສະຖານີ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາກົນ (ISS) ຍ້ອນ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ພາຍຫຼັງ​ສົງຄາມ​ຢູ່​ອູ​ແກຣນ. ປະເທດນີ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບສະຖານີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດອາວະກາດຂອງຕົນຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງ ISS ຫມົດ.

2. ສະຖານີອາວະກາດແຫ່ງໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?

ຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ເປີດ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ໃນ​ປີ 2027, ໂດຍ​ສ່ວນ​ທຳ​ອິດ​ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ. ການກໍ່ສ້າງສະຖານີຢ່າງໄວວາແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕົກຢູ່ຫລັງຄູ່ແຂ່ງທົ່ວໂລກ.

3. ສະຖານີອະວະກາດອື່ນໆຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຫຍັງ?

ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ແລ້ວ, ຍັງ​ມີ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ Tiangong ຂອງ​ຈີນ. ບໍລິສັດເອກະຊົນຍັງມີຄວາມສົນໃຈໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີຂອງຕົນເອງຍ້ອນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງອະວະກາດຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ.

4. ລັດ​ເຊຍ​ມີ​ທ່າ​ທີ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ?

​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ປະສົບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ Luna-25 ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້, ​ແຕ່ຣັດ​ເຊຍ​ຍັງ​ຍຶດໝັ້ນ​ໂຄງການ​ລົງ​ຈອດ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ. ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ Putin ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຄວາມ​ຜິດພາດ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ, ​ແລະ ປະສົບ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ພາລະກິດ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

By Vicky Stavropoulou

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