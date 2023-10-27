ຣັດເຊຍມີແຜນຈະເປີດສະຖານີອະວະກາດຂອງຕົນໃນປີ 2027, ຕາມການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin. ອົງການອະວະກາດ Roscosmos ຂອງມົສກູ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງສະຖານີອະວະກາດຂອງຕົນເອງໃນປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະກາດການອອກຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS). ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊັບພະຍາກອນຂອງ ISS ກໍາລັງໝົດໄປ, ແລະຣັດເຊຍເຊື່ອວ່າສະຖານີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນເພື່ອສືບຕໍ່ພະຍາຍາມສຳຫຼວດອະວະກາດຂອງຕົນ.
ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ, ເປີດຕົວໃນປີ 1998, ເປັນສັນຍາລັກຂອງການທູດສາກົນ ແລະ ການຮ່ວມມື. ແນວໃດກໍດີ, ພາຍຫຼັງຖືກຕັດແຍກອອກຈາກພາກຕາເວັນຕົກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ອູແກຣນ, ຣັດເຊຍໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາສະຖານີອະວະກາດຂອງຕົນ. ເຖິງວ່າການອອກຈາກ ISS ຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ໃນປີ 2028, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ Roscosmos ທ່ານ Yuri Borisov ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ທ່ານ Borisov ກ່າວວ່າ ISS ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດຊີວິດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ແລະອາດຈະຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີ 2030.
ການສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍພາຍໃນປີ 2024 ແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລັດເຊຍຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງຕົນແລະຍັງຄົງສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ນທົ່ວໂລກອື່ນໆ. ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ການາດາ, ແລະຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລີ່ມໂຄງການຮ່ວມກັນເພື່ອພັດທະນາສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່. ສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ຂອງຈີນຍັງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເອກະຊົນມີຄວາມສົນໃຈໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີຂອງຕົນເອງຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງອະວະກາດຫຼຸດລົງ.
ນອກເໜືອໄປຈາກສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ແລ້ວ, ທ່ານປູຕິນໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ໂຄງການລົງຈອດດວງຈັນຂອງຕົນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງພາລະກິດ Luna-25 ໃນຕົ້ນປີນີ້, ທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າຄວາມຜິດພາດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດແລະປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນພາລະກິດໃນອະນາຄົດ. Luna-25, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ ເພື່ອເບິ່ງສັນຍານຂອງຖານມະນຸດທີ່ມີທ່າແຮງ, ໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດກ່ອນທີ່ຈະລົງຈອດ, ແຕ່ອິນເດຍ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການບັນລຸການລົງຈອດຕາມດວງຈັນບໍ່ດົນ.
ດ້ວຍແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງຕົນສໍາລັບສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່ແລະຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດດວງຈັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລັດເຊຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ນສໍາຄັນໃນຂອບເຂດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.
FAQ:
1. ເປັນຫຍັງຣັດເຊຍຈຶ່ງສ້າງສະຖານີອາວະກາດຂອງຕົນເອງ?
ຣັດເຊຍປະກາດຖອນຕົວອອກຈາກສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ຍ້ອນຖືກຕັດອອກຈາກຝ່າຍຕາເວັນຕົກສ່ວນໃຫຍ່ພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ອູແກຣນ. ປະເທດນີ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບສະຖານີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດອາວະກາດຂອງຕົນຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງ ISS ຫມົດ.
2. ສະຖານີອາວະກາດແຫ່ງໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
ຣັດເຊຍມີແຜນຈະເປີດສະຖານີອະວະກາດແຫ່ງໃໝ່ໃນປີ 2027, ໂດຍສ່ວນທຳອິດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ການກໍ່ສ້າງສະຖານີຢ່າງໄວວາແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕົກຢູ່ຫລັງຄູ່ແຂ່ງທົ່ວໂລກ.
3. ສະຖານີອະວະກາດອື່ນໆຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຫຍັງ?
ຄຽງຄູ່ກັບສະຖານີອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍທີ່ວາງໄວ້ແລ້ວ, ຍັງມີສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ຂອງຈີນ. ບໍລິສັດເອກະຊົນຍັງມີຄວາມສົນໃຈໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີຂອງຕົນເອງຍ້ອນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງອະວະກາດຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ.
4. ລັດເຊຍມີທ່າທີແນວໃດໃນການສຳຫຼວດດວງຈັນ?
ເຖິງວ່າຈະປະສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ Luna-25 ໃນຕົ້ນປີນີ້, ແຕ່ຣັດເຊຍຍັງຍຶດໝັ້ນໂຄງການລົງຈອດດວງຈັນຂອງຕົນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວາມຜິດພາດແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຳຫຼວດອະວະກາດ, ແລະ ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນພາລະກິດໃນອະນາຄົດ.