ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຖານີວົງໂຄຈອນແຫ່ງໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ແນໃສ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດນອກເໜືອຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2027. ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະດໍາເນີນໂຄງການດວງຈັນຂອງປະເທດ.
ທ່ານ Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງບັນດາສະຖານີທີ່ກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາພາກສ່ວນດຽວ. ທ່ານກ່າວວ່າ, "ຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ ໝົດ ໄປ, ພວກເຮົາຕ້ອງການບໍ່ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນດຽວ, ແຕ່ສະຖານີທັງ ໝົດ ທີ່ຈະຖືກ ນຳ ມາໃຫ້ບໍລິການ." ປະທານາທິບໍດີໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາທີ່ທັນເວລາເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສາມາດການບິນອະວະກາດທີ່ມີຜູ້ຊາຍຕົກ.
ຕາມທ່ານ Yuri Borisov, ຫົວໜ້າອົງການອະວະກາດຂອງລັດເຊຍ, ການຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງຣັດເຊຍໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບເກີນກວ່າ 2030 ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງສະຖານີອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ. Borisov ອະທິບາຍວ່າ, "ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເລີ່ມວຽກງານຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນການສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍໃນປີ 2024, ມັນຂ້ອນຂ້າງເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຮົາຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາເນື່ອງຈາກຊ່ອງຫວ່າງເວລາ. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ISS ຈະບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນອີກຕໍ່ໄປແລະສະຖານີຣັດເຊຍຈະບໍ່ກຽມພ້ອມ.”
ທ່ານ Putin ຍອມຮັບວ່າເກີດອຸບັດເຫດທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ພາໃຫ້ເຮືອບິນ Luna-25 ຕົກລົງໃສ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລາວໄດ້ຮັບປະກັນສາທາລະນະວ່າໂຄງການດວງຈັນຈະສືບຕໍ່, ໂດຍຢືນຢັນວ່າ, "ຄວາມຜິດພາດແມ່ນຄວາມຜິດພາດ. ມັນເປັນຄວາມອັບອາຍສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ. ນີ້ແມ່ນການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແລະທຸກຄົນເຂົ້າໃຈສິ່ງນັ້ນ. ມັນເປັນປະສົບການທີ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.”
ການພັດທະນາຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລວມເອົາຄວາມກ້າວຫນ້າຫລ້າສຸດຂອງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ຮັບປະກັນວ່າມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະຕອບສະຫນອງການທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທີ່ກໍານົດເວລາເດີມໄດ້ກໍານົດການເປີດຕົວດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປສໍາລັບປີ 2027, Borisov ໄດ້ແນະນໍາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍມັນໄປສູ່ປີ 2026.
FAQ:
ຖາມ: ໄລຍະເວລາສໍາລັບສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ?
A: ປະທານາທິບໍດີ Putin ປະກາດວ່າພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍຄວນຈະດໍາເນີນການໃນປີ 2027.
ຖາມ: ຣັດເຊຍມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນເຖິງວ່າຈະມີຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ຜ່ານມາບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ຢືນຢັນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລັດເຊຍທີ່ຈະດໍາເນີນການກັບໂຄງການດວງຈັນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍຈຶ່ງຈໍາເປັນ?
A: ການຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງລັດເຊຍໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດຕ້ອງການການພັດທະນາສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນຄາດວ່າຈະຫມົດໄປໃນປີ 2030.
ຖາມ: ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍຈະພິຈາລະນາຫຍັງໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ?
A: ສະຖານີມີຈຸດປະສົງພິຈາລະນາຜົນສໍາເລັດກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບວຽກງານໃນອະນາຄົດ.
ຖາມ: ໂຄງການຂອງດວງຈັນຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກການລົງຈອດທີ່ຜ່ານມາ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການ lunar ຈະສືບຕໍ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.