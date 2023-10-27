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ສະຖານີ Orbital ໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ມີກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2027

ByGabriel Botha

Oct 27, 2023
ສະຖານີ Orbital ໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ມີກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2027

ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຖານີວົງໂຄຈອນແຫ່ງໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ແນໃສ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດນອກເໜືອຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2027. ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະດໍາເນີນໂຄງການດວງຈັນຂອງປະເທດ.

ທ່ານ Putin ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ສະ​ຖາ​ນີ​ທີ່​ກວມ​ເອົາ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ​ພາກ​ສ່ວນ​ດຽວ. ທ່ານກ່າວວ່າ, "ຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ ໝົດ ໄປ, ພວກເຮົາຕ້ອງການບໍ່ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນດຽວ, ແຕ່ສະຖານີທັງ ໝົດ ທີ່ຈະຖືກ ນຳ ມາໃຫ້ບໍລິການ." ປະທານາທິບໍດີ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ພັດທະນາ​ທີ່​ທັນ​ເວລາ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສາມາດ​ການບິນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ຊາຍ​ຕົກ.

ຕາມ​ທ່ານ Yuri Borisov, ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ, ການ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ການ​ບິນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ເກີນ​ກວ່າ 2030 ​ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ. Borisov ອະທິບາຍວ່າ, "ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເລີ່ມວຽກງານຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນການສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍໃນປີ 2024, ມັນຂ້ອນຂ້າງເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຮົາຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາເນື່ອງຈາກຊ່ອງຫວ່າງເວລາ. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ISS ຈະບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນອີກຕໍ່ໄປແລະສະຖານີຣັດເຊຍຈະບໍ່ກຽມພ້ອມ.”

ທ່ານ Putin ຍອມຮັບ​ວ່າ​ເກີດ​ອຸບັດ​ເຫດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເຮືອບິນ Luna-25 ຕົກລົງ​ໃສ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ຜ່ານ​ມາ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລາວໄດ້ຮັບປະກັນສາທາລະນະວ່າໂຄງການດວງຈັນຈະສືບຕໍ່, ໂດຍຢືນຢັນວ່າ, "ຄວາມຜິດພາດແມ່ນຄວາມຜິດພາດ. ມັນເປັນຄວາມອັບອາຍສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ. ນີ້ແມ່ນການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແລະທຸກຄົນເຂົ້າໃຈສິ່ງນັ້ນ. ມັນເປັນປະສົບການທີ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.”

ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ໃຫມ່​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ລວມ​ເອົາ​ຄວາມ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​. ໃນຂະນະທີ່ກໍານົດເວລາເດີມໄດ້ກໍານົດການເປີດຕົວດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປສໍາລັບປີ 2027, Borisov ໄດ້ແນະນໍາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍມັນໄປສູ່ປີ 2026.

FAQ:

ຖາມ: ໄລຍະເວລາສໍາລັບສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ?
A: ປະທານາທິບໍດີ Putin ປະກາດວ່າພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍຄວນຈະດໍາເນີນການໃນປີ 2027.

ຖາມ: ຣັດເຊຍມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນເຖິງວ່າຈະມີຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ຜ່ານມາບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ຢືນຢັນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລັດເຊຍທີ່ຈະດໍາເນີນການກັບໂຄງການດວງຈັນ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງການສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍຈຶ່ງຈໍາເປັນ?
A: ການຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງລັດເຊຍໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດຕ້ອງການການພັດທະນາສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນຄາດວ່າຈະຫມົດໄປໃນປີ 2030.

ຖາມ: ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍຈະພິຈາລະນາຫຍັງໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ?
A: ສະຖານີມີຈຸດປະສົງພິຈາລະນາຜົນສໍາເລັດກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບວຽກງານໃນອະນາຄົດ.

ຖາມ: ໂຄງການຂອງດວງຈັນຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກການລົງຈອດທີ່ຜ່ານມາ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການ lunar ຈະສືບຕໍ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

By Gabriel Botha