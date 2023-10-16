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"ວົງແຫວນໄຟ" ແສງຕາເວັນ Eclipse ຈັບເອົານົກໂລກຫຼາຍລ້ານຄົນ

ByVicky Stavropoulou

Oct 16, 2023
"ວົງແຫວນໄຟ" ແສງຕາເວັນ Eclipse ຈັບເອົານົກໂລກຫຼາຍລ້ານຄົນ

ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຕົກຕະລຶງໂດຍ "ວົງແຫວນໄຟ" ແສງຕາເວັນ eclipse ທີ່ຜ່ານມາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເບິ່ງອຸປະຖໍາຈາກໂລກ, ດາວທຽມສະພາບອາກາດທີ່ມີພະລັງຂອງສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງຈາກອາວະກາດ. ອົງການບໍລິຫານມະຫາສະໝຸດ ແລະ ບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ (NOAA) ດາວທຽມ GOES-East ໄດ້ຈັບເອົາເງົາຂອງດວງຈັນທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງດວງຈັນຜ່ານດາວເຄາະຈາກໄລຍະຫ່າງ 22,300 ໄມລ໌ຂ້າງເທິງ.

ແສງຕາເວັນ eclipses ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ວົງເດືອນຜ່ານລະຫວ່າງແສງຕາເວັນແລະໂລກ, ຫລໍ່ shadows ເທິງຫນ້າດິນຂອງດາວຂອງພວກເຮົາ. อุปราคาທີ່ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແມ່ນເປັນ “ແສງຕາເວັນເປັນວົງແຫວນ”, ເຊິ່ງດວງຈັນຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ດວງເດືອນມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະບໍ່ໄດ້ປົກຄຸມດວງອາທິດໝົດ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນສ້າງຜົນກະທົບ "ວົງຂອງໄຟ" ທີ່ສວຍງາມ, ເຮັດໃຫ້ຮູບດາວບາງໆເບິ່ງເຫັນໄດ້.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໂດຍກົງຂອງ eclipses, ມັນຍັງສາມາດເປັນພະຍານເຖິງ eclipse ເປັນບາງສ່ວນໂດຍການໃຊ້ແວ່ນຕາເບິ່ງແສງຕາເວັນອະນຸມັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແສງຕາເວັນທັງໝົດຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນສະຫະລັດ ແລະອາເມລິກາເໜືອຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024. ຈົນຮອດເວລານັ້ນ, ແສງຈັນໃນຮອບຕໍ່ໄປໃນສະຫະລັດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຈົນຮອດວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2039.

ທັງ eclipses ທັງ ຫມົດ ແລະ ເປັນ ຮູບ ວົງ ເດືອນ ເປັນ ກິດ ຈະ ກໍາ ພິ ເສດ ທີ່ ສ້າງ ຄວາມ ຕື່ນ ເຕັ້ນ ຫຼາຍ ດາ ລາ ສາດ. ພວກມັນເປັນປະກົດການທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫາຍາກ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ eclipse ຕໍ່ໄປເກີດຂຶ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະມີຄວາມສຸກການສະແດງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫ້ອງການບໍລິການສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ Tampa Bay
– NASA

By Vicky Stavropoulou

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