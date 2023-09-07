ຍານສຳຫຼວດ Perseverance Rover ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນ ໂດຍການສ້າງອົກຊີແຊນເທິງໜ້າດາວອັງຄານຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຍານສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວໄດ້ອາໄສການທົດລອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອົກຊີເຈນຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ດາວອັງຄານ (MOXIE) ເພື່ອປ່ຽນບັນຍາກາດດາວອັງຄານທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊໃຫ້ເປັນອົກຊີທີ່ຫາຍໃຈໄດ້. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດສະທໍາໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດາວເຄາະສີແດງ.
MOXIE, ເຄື່ອງມືຂະຫນາດນ້ອຍຢູ່ໃນຍານບໍລິສັດ Perseverance, ເຮັດຫນ້າທີ່ຈໍາເປັນເປັນພືດທົດລອງສໍາລັບການຜະລິດອົກຊີເຈນ. ມັນໃຊ້ຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ electrolysis oxide ແຂງເພື່ອແຍກອະຕອມອົກຊີອອກຈາກໂມເລກຸນຄາບອນໄດອອກໄຊ. ຄາບອນໄດອອກໄຊ້ຖືກເອົາມາຈາກບັນຍາກາດ Martian, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນອົກຊີເຈນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ.
ການຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນດາວອັງຄານແມ່ນບາດກ້າວສໍາຄັນຕໍ່ກັບການສ້າງຄວາມຍືນຍົງຂອງມະນຸດຢູ່ໃນດາວເຄາະ. ອົກຊີເຈນບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກອາວະກາດທີ່ຈະຫາຍໃຈ, ແຕ່ຍັງເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງ propellant ສໍາລັບລູກ. ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດອົກຊີເຈນໂດຍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນດາວອັງຄານຫມາຍຄວາມວ່າພາລະກິດໃນອະນາຄົດສາມາດອີງໃສ່ການສະຫນອງຈາກໂລກຫນ້ອຍລົງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເອກະລາດແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, MOXIE ໄດ້ຖືກອອກແບບໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ເພື່ອຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍເປັນຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດ. ມັນມີຄວາມສາມາດຜະລິດອົກຊີເຈນປະມານ 10 ກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບປະມານ 10 ນາທີຂອງອົກຊີເຈນທີ່ຫາຍໃຈໄດ້ສໍາລັບນັກອາວະກາດ. ການຂະຫຍາຍເທັກໂນໂລຍີເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອົກຊີແຊນຂອງພາລະກິດທີ່ມີຄົນຂັບຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ ແລະປັບປຸງໃໝ່ຕື່ມອີກ.
ການສາທິດຢ່າງສຳເລັດຜົນຂອງຄວາມສາມາດຂອງ MOXIE ເທິງດາວອັງຄານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ການສຳຫຼວດດາວແດງອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ. ຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຢືນຢັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຜະລິດອົກຊີເຈນຢູ່ໃນດາວອັງຄານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການທົດລອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆພາຍໃນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມໃນອານານິຄົມໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ສ້າງອົກຊີແຊນເທິງດາວອັງຄານ. CNN.