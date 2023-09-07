ລະດັບທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈຂອງຄວາມຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກສົງຄາມໃນຢູເຄລນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບລະດັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈາກຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກສົງຄາມໃນ Ukraine. ການສຶກສາ, ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Lund ໃນສວີເດນໃນການຮ່ວມມືກັບນັກຈຸລິນຊີຂອງອູແກຣນ, ໄດ້ພົບເຫັນລະດັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Klebsiella pneumoniae. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງອັນໜັກໜ່ວງນີ້.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ The Lancet Infectious Diseases, ໄດ້ວິເຄາະການຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນສົງຄາມແລະການປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງຫມໍ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຄົນເຈັບຈໍານວນຫຼາຍມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມີລະດັບຄວາມຕ້ານທານສູງທີ່ຫນ້າສັງເກດ. ສາດສະດາຈານ Kristian Riesbeck, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຊ່ວຍດ້ານແບັກທີເຣັຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Lund, ສະແດງຄວາມແປກໃຈຂອງລາວທີ່ພົບກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານໃນລະດັບສູງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງສະຖານະການແລະຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ອູແກຣນ.
ສົງຄາມບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງນໍາໄປສູ່ການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ທົນທານຕໍ່. ອຸປະຖໍາທີ່ລົ້ນເຫຼືອແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກທໍາລາຍຢູ່ໃນໂຮງຫມໍໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດເຊື້ອໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວຂອງພວກເຂົາ. ເກັບກໍາຕົວຢ່າງຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກສົງຄາມ 141 ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແລະເດັກທີ່ມີອາການປອດບວມ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Gram-negative ຫຼາຍຊະນິດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ, ລວມທັງສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເກືອບ 10% ຂອງຕົວຢ່າງມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ທົນທານຕໍ່ colistin, ເຖິງແມ່ນວ່າຖືວ່າເປັນຢາຕ້ານເຊື້ອ "ສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍ".
Kristian Riesbeck ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ສະແດງໂດຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Klebsiella pneumoniae, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນຄົນທີ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານທີ່ແຂງແຮງ. ລາວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂອບເຂດຂອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ສັງເກດເຫັນໃນການສຶກສານີ້ເກີນກວ່າສິ່ງທີ່ເຫັນກ່ອນ, ມີ 6% ຂອງຕົວຢ່າງທີ່ມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຕ້ານທານກັບຢາຕ້ານເຊື້ອທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ. ທ່ານ Riesbeck ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູແກຼນ ໃນການແກ້ໄຂສະພາບການທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ນີ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ທົນທານຕໍ່ ແລະ ປົກປ້ອງພາກພື້ນເອີຣົບທັງໝົດ.
ກະສານອ້າງອີງ:
– “ການຕິດເຊື້ອແບັກທີເລຍ Gram-negative ທີ່ທົນທານຕໍ່ຢາຫຼາຍຊະນິດໃນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກສົງຄາມໃນຢູເຄລນ, 2022” – Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Fomina, Virabytus, ແລະ Kristian Riesbeck - ພະຍາດຕິດຕໍ່ Lancet.