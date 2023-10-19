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ກຽມພ້ອມສຳລັບຝົນດາວຕົກ Orionids

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
ກຽມພ້ອມສຳລັບຝົນດາວຕົກ Orionids

ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນໃນ Ontario ລໍຖ້າຈຸດສູງສຸດຂອງຝົນດາວຕົກ Orionids ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ດ້ວຍຄວາມໄວສູງເຖິງ 20 meteors ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ລວມທັງ fireballs ທີ່ສົດໃສ, ມັນໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ເປັນເຫດການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ຝົນດາວຕົກແມ່ນຜະລິດໂດຍເມັດຝຸ່ນຈາກດາວຫາງ Halley ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ທຸກໆປີໃນເດືອນຕຸລາແລະເດືອນພະຈິກ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ​ໃນ​ປີ​ນີ້​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເຖິງ​ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 21 ຫາ​ວັນ​ທີ 22 ຕຸລາ​ນີ້.

ເພື່ອແນມເບິ່ງຝົນດາວຕົກ, ແນະນຳໃຫ້ເລີ່ມເບິ່ງປະມານ 10:30 ໂມງຂອງວັນເສົາ, ເມື່ອກຸ່ມດາວ Orion ລົບຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ. ດວງຈັນອາດຈະຂັດຂວາງການເບິ່ງເຫັນ, ແຕ່ຖ້າທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະນອນເດິກ, ລໍຖ້າຈົນກ່ວາວົງເດືອນປະມານ 1:15 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນອາທິດຈະສະຫນອງເງື່ອນໄຂການເບິ່ງເຫັນທີ່ດີກວ່າ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຝົນດາວຕົກ Orionids ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໂດຍສະເລ່ຍ, ມັນຍັງຫມັ້ນສັນຍາກັບສາຍຕາທີ່ຫນ້າຈັບໃຈ. Gary Boyle, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Backyard Astronomer, ແນະນໍາວ່າອາດມີບາງລູກບັ້ງໄຟທີ່ສົດໃສທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີດວງຈັນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຖ່າຍຮູບຂອງຝົນດາວຕົກ, ການຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ມືດມົວຫ່າງຈາກແສງສະຫວ່າງໃນຕົວເມືອງແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ DSLR ໃນຂາຕັ້ງທີ່ມີການປ່ອຍສາຍເຄເບີ້ນແລະການນໍາໃຊ້ການເປີດແສງ 20 ຫາ 30 ວິນາທີຈະເພີ່ມໂອກາດທີ່ຈະຈັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນພາກສະຫນາມຂອງທ່ານ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຝົນ​ດາວ​ຕົກ​ແລ້ວ, ນັກ​ດາວ​ເຄາະ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ດາວ​ພະ​ຫັດ, ດາວ​ພະ​ຫັດ​ແລະ​ດາວ​ພະ​ຫັດ, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ Milky Way ລະ​ດູ​ຫນາວ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້ iPhone stargazing app Sky Guide ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ຢືນ​ຢັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ເບິ່ງ​.

ຖ້າທ່ານມັກສະພາບອາກາດທີ່ເຢັນກວ່າ, ຝົນດາວຕົກ Geminids ແມ່ນເຫດການອື່ນທີ່ຄາດຫວັງ. radiating ຈາກ constellation Gemini, ມັນຈະສູງສຸດໃນຕອນແລງຂອງເດືອນທັນວາ 14 ຫາ 15 ເດືອນທັນວາ. ຝົນດາວຕົກ Geminids ຄາດວ່າຈະດີກວ່າ Orionids, ໂດຍມີ meteors ຊ້າກວ່າທີ່ມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ຈະຜະລິດ fireballs ສົດໃສ.

ສໍາລັບຊັບພະຍາກອນແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາລາສາດ, ໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຂອງ Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Boyle, ຊາວເມືອງ South Mountain, Ontario, ປະຈຸບັນກໍາລັງດໍາເນີນການໂຄສະນາລະດົມທຶນສໍາລັບຫໍສັງເກດການໃຫມ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– wondersofastronomy.com

By Vicky Stavropoulou

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