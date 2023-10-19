ກຽມພ້ອມສຳລັບຝົນດາວຕົກ Orionids

ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນໃນ Ontario ລໍຖ້າຈຸດສູງສຸດຂອງຝົນດາວຕົກ Orionids ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ດ້ວຍຄວາມໄວສູງເຖິງ 20 meteors ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ລວມທັງ fireballs ທີ່ສົດໃສ, ມັນໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ເປັນເຫດການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ຝົນດາວຕົກແມ່ນຜະລິດໂດຍເມັດຝຸ່ນຈາກດາວຫາງ Halley ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ທຸກໆປີໃນເດືອນຕຸລາແລະເດືອນພະຈິກ. ແນວໃດກໍດີ, ໃນປີນີ້ຄາດວ່າຈະເຖິງຈຸດສູງສຸດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 ຫາວັນທີ 22 ຕຸລານີ້.
ເພື່ອແນມເບິ່ງຝົນດາວຕົກ, ແນະນຳໃຫ້ເລີ່ມເບິ່ງປະມານ 10:30 ໂມງຂອງວັນເສົາ, ເມື່ອກຸ່ມດາວ Orion ລົບຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ. ດວງຈັນອາດຈະຂັດຂວາງການເບິ່ງເຫັນ, ແຕ່ຖ້າທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະນອນເດິກ, ລໍຖ້າຈົນກ່ວາວົງເດືອນປະມານ 1:15 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນອາທິດຈະສະຫນອງເງື່ອນໄຂການເບິ່ງເຫັນທີ່ດີກວ່າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຝົນດາວຕົກ Orionids ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໂດຍສະເລ່ຍ, ມັນຍັງຫມັ້ນສັນຍາກັບສາຍຕາທີ່ຫນ້າຈັບໃຈ. Gary Boyle, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Backyard Astronomer, ແນະນໍາວ່າອາດມີບາງລູກບັ້ງໄຟທີ່ສົດໃສທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີດວງຈັນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຖ່າຍຮູບຂອງຝົນດາວຕົກ, ການຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ມືດມົວຫ່າງຈາກແສງສະຫວ່າງໃນຕົວເມືອງແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ DSLR ໃນຂາຕັ້ງທີ່ມີການປ່ອຍສາຍເຄເບີ້ນແລະການນໍາໃຊ້ການເປີດແສງ 20 ຫາ 30 ວິນາທີຈະເພີ່ມໂອກາດທີ່ຈະຈັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນພາກສະຫນາມຂອງທ່ານ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຝົນດາວຕົກແລ້ວ, ນັກດາວເຄາະຍັງຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເຫັນດາວພະຫັດ, ດາວພະຫັດແລະດາວພະຫັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Milky Way ລະດູຫນາວ. ການນໍາໃຊ້ iPhone stargazing app Sky Guide ສາມາດຊ່ວຍຢືນຢັນສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງເບິ່ງ.
ຖ້າທ່ານມັກສະພາບອາກາດທີ່ເຢັນກວ່າ, ຝົນດາວຕົກ Geminids ແມ່ນເຫດການອື່ນທີ່ຄາດຫວັງ. radiating ຈາກ constellation Gemini, ມັນຈະສູງສຸດໃນຕອນແລງຂອງເດືອນທັນວາ 14 ຫາ 15 ເດືອນທັນວາ. ຝົນດາວຕົກ Geminids ຄາດວ່າຈະດີກວ່າ Orionids, ໂດຍມີ meteors ຊ້າກວ່າທີ່ມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ຈະຜະລິດ fireballs ສົດໃສ.
ສໍາລັບຊັບພະຍາກອນແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາລາສາດ, ໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຂອງ Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Boyle, ຊາວເມືອງ South Mountain, Ontario, ປະຈຸບັນກໍາລັງດໍາເນີນການໂຄສະນາລະດົມທຶນສໍາລັບຫໍສັງເກດການໃຫມ່.
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– wondersofastronomy.com