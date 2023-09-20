ບົດບາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງໃນ tumor Metastasis ກັບກະດູກສັນຫຼັງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ Weill Cornell Medicine ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າກະດູກສັນຫຼັງ, ເຊິ່ງປະກອບເປັນກະດູກສັນຫຼັງ, ແມ່ນມາຈາກປະເພດຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສົ່ງເສີມການແຜ່ກະຈາຍຂອງເນື້ອງອກ. ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ "organoids" ທີ່ຄ້າຍຄືກະດູກທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າ MFGE8 ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນແນວໂນ້ມຂອງເນື້ອງອກທີ່ຈະແຜ່ລາມໄປຫາກະດູກສັນຫຼັງຫຼາຍກວ່າກະດູກອື່ນໆ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບກະດູກສັນຫຼັງແລະຊ່ວຍອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ tumors ແຂງມັກຈະແຜ່ລາມໄປສູ່ກະດູກສັນຫຼັງ.
ຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງໂຄງກະດູກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດກະດູກແລະກະດູກອ່ອນ, ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຫນູໂດຍອີງໃສ່ເຄື່ອງຫມາຍທາດໂປຼຕີນຈາກຫນ້າດິນ. ການວິເຄາະກິດຈະກໍາຂອງພັນທຸກໍາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຈຸລັງລໍາຕົ້ນຈາກກະດູກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ສະແດງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການສະແດງອອກຂອງ gene. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຊຸດເຄື່ອງຫມາຍສະເພາະສໍາລັບຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງແລະຢືນຢັນບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການສ້າງກະດູກສັນຫຼັງໂດຍຜ່ານການທົດລອງຕື່ມອີກ.
ທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແນະນໍາວ່າຄວາມມັກຂອງເນື້ອງອກທີ່ຈະແຜ່ລາມໄປສູ່ກະດູກສັນຫຼັງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "tropism ຂອງກະດູກສັນຫຼັງ," ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບການໄຫຼຂອງເລືອດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານວ່າຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງອາດຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະກົດການນີ້. ການກ້າແກ່ນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຈຸລັງເນື້ອງອກ metastatic ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ມີຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງແລະຈຸລັງ progeny ຂອງພວກມັນຕັ້ງຢູ່.
ທີມງານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການໂຍກຍ້າຍຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງໄດ້ລົບລ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາການ metastasis ລະຫວ່າງກະດູກສັນຫຼັງແລະກະດູກຍາວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຕື່ມອີກວ່າ MFGE8, ທາດໂປຼຕີນທີ່ secreted ໃນປະລິມານທີ່ສູງກວ່າໂດຍຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງທຽບກັບຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກຍາວ, ເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ເຂດຮ້ອນຂອງກະດູກສັນຫຼັງ. ເພື່ອກວດສອບການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນມະນຸດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກສືບສວນຢູ່ໂຮງຫມໍສໍາລັບການຜ່າຕັດພິເສດເພື່ອກໍານົດຕົວຕົນຂອງມະນຸດຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງຂອງຫນູ.
ໃນປັດຈຸບັນນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ການຊອກຫາວິທີການສະກັດ MFGE8 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຜ່ກະຈາຍຂອງກະດູກສັນຫຼັງໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະດູກສັນຫຼັງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທໍາມະຊາດ, Weill Cornell Medicine, ໂຮງຫມໍສໍາລັບການຜ່າຕັດພິເສດ