ພາລະກິດ VERITAS ຂອງ NASA ກຽມສຶກສາດາວອັງຄານຈາກວົງໂຄຈອນ

ພາລະກິດຂອງ VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) ຂອງອົງການ NASA ແມ່ນກໍານົດຈະເປີດຕົວພາຍໃນທົດສະວັດເພື່ອສໍາຫຼວດພື້ນຜິວຂອງ Venus ຈາກວົງໂຄຈອນ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າການສຶກສາພື້ນຜິວຂອງ Venus ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຢູ່ອາໄສແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະຫີນ. ເພື່ອກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດນີ້, ທີມງານວິທະຍາສາດສາກົນ VERITAS ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດໍາເນີນການໂຄສະນາເປັນເວລາສອງອາທິດໃນປະເທດໄອສແລນ, ໂດຍໃຊ້ພູມສັນຖານພູເຂົາໄຟເປັນການປຽບທຽບ Venus.
ໄອສແລນຖືກເລືອກເປັນຈຸດຢືນສໍາລັບ Venus ເນື່ອງຈາກຄວາມຄ້າຍຄືກັນທາງທໍລະນີສາດຂອງມັນ. ທັງໄອສແລນ ແລະດາວພະຫັດມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟ, ແລະການສຶກສາພູມສັນຖານພູເຂົາໄຟໃນໄອສແລນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານ VERITAS ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຣດາຂອງຍານອາວະກາດຈະສັງເກດຫຍັງຢູ່ໃນດາວພະຫັດ. ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາ, ທີມງານໄດ້ສຶກສາພື້ນທີ່ຂອງພູເຂົາໄຟ, ທົ່ງນາ lava, ແລະພາກພື້ນພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນປະເທດໄອສແລນທີ່ຄ້າຍຄືກັບຫນ້າດິນຂອງ Venus. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເກັບກໍາຕົວຢ່າງຫີນແລະດໍາເນີນການວັດແທກເພື່ອສຶກສາຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນແລະຄຸນສົມບັດອື່ນໆຂອງກ້ອນຫີນ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູບພາບ radar ທາງອາກາດຂອງສະຖານທີ່ກໍາລັງສຶກສາ, ການບິນນໍາພາໂດຍ German Aerospace Center (DLR) ໄດ້ດໍາເນີນການຂ້າງເທິງພູມສັນຖານຂອງໄອແລນ. ຂໍ້ມູນ radar ທີ່ເກັບກໍາມາຈາກອາກາດຈະຖືກປຽບທຽບກັບການວັດແທກພື້ນດິນໂດຍທີມງານວິທະຍາສາດ VERITAS. ການປຽບທຽບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີກວ່າການສັງເກດການຂອງ radar ທີ່ຈະເຮັດໂດຍຍານອະວະກາດໃນວົງໂຄຈອນຮອບ Venus.
ພາລະກິດຂອງ VERITAS ຈະໃຊ້ radar aperture ສັງເຄາະແລະ spectrometer ໃກ້ອິນຟາເລດເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ທົ່ວໂລກ 3D ຂອງ Venus ແລະຈໍາແນກລະຫວ່າງປະເພດ Rock ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ດ້ານຂອງຕົນ. ໂດຍການສຶກສາພື້ນຜິວຂອງດາວພະຫັດຈາກວົງໂຄຈອນ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບພາຍໃນຂອງດາວເຄາະແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະຫີນຄ້າຍຄືໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA/JPL-Caltech. (ນ). ພາລະກິດຕໍ່ໄປຂອງ Venus ຂອງ NASA ໃນແຜນທີ່ພື້ນຜິວ, ກໍານົດວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກໂລກ: NASA's JPL. [ຫ້ອງທົດລອງການຂັບເຄື່ອນຂອງ NASA. URL: ບໍ່ມີ
– DLR. (ນ). Island-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-ພາລະກິດ. [DLR Portal]. URL: ບໍ່ມີ