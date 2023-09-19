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ພາລະກິດ VERITAS ຂອງ NASA ກຽມສຶກສາດາວອັງຄານຈາກວົງໂຄຈອນ

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
ພາລະກິດ VERITAS ຂອງ NASA ກຽມສຶກສາດາວອັງຄານຈາກວົງໂຄຈອນ

ພາລະກິດຂອງ VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) ຂອງອົງການ NASA ແມ່ນກໍານົດຈະເປີດຕົວພາຍໃນທົດສະວັດເພື່ອສໍາຫຼວດພື້ນຜິວຂອງ Venus ຈາກວົງໂຄຈອນ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າການສຶກສາພື້ນຜິວຂອງ Venus ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຢູ່ອາໄສແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະຫີນ. ເພື່ອກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດນີ້, ທີມງານວິທະຍາສາດສາກົນ VERITAS ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດໍາເນີນການໂຄສະນາເປັນເວລາສອງອາທິດໃນປະເທດໄອສແລນ, ໂດຍໃຊ້ພູມສັນຖານພູເຂົາໄຟເປັນການປຽບທຽບ Venus.

ໄອສແລນຖືກເລືອກເປັນຈຸດຢືນສໍາລັບ Venus ເນື່ອງຈາກຄວາມຄ້າຍຄືກັນທາງທໍລະນີສາດຂອງມັນ. ທັງໄອສແລນ ແລະດາວພະຫັດມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟ, ແລະການສຶກສາພູມສັນຖານພູເຂົາໄຟໃນໄອສແລນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານ VERITAS ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຣດາຂອງຍານອາວະກາດຈະສັງເກດຫຍັງຢູ່ໃນດາວພະຫັດ. ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາ, ທີມງານໄດ້ສຶກສາພື້ນທີ່ຂອງພູເຂົາໄຟ, ທົ່ງນາ lava, ແລະພາກພື້ນພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນປະເທດໄອສແລນທີ່ຄ້າຍຄືກັບຫນ້າດິນຂອງ Venus. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເກັບ​ກໍາ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຫີນ​ແລະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ວັດ​ແທກ​ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ຫຍາບ​ຂອງ​ຫນ້າ​ດິນ​ແລະ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ກ້ອນ​ຫີນ.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູບພາບ radar ທາງອາກາດຂອງສະຖານທີ່ກໍາລັງສຶກສາ, ການບິນນໍາພາໂດຍ German Aerospace Center (DLR) ໄດ້ດໍາເນີນການຂ້າງເທິງພູມສັນຖານຂອງໄອແລນ. ຂໍ້ມູນ radar ທີ່ເກັບກໍາມາຈາກອາກາດຈະຖືກປຽບທຽບກັບການວັດແທກພື້ນດິນໂດຍທີມງານວິທະຍາສາດ VERITAS. ການປຽບທຽບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີກວ່າການສັງເກດການຂອງ radar ທີ່ຈະເຮັດໂດຍຍານອະວະກາດໃນວົງໂຄຈອນຮອບ Venus.

ພາລະກິດຂອງ VERITAS ຈະໃຊ້ radar aperture ສັງເຄາະແລະ spectrometer ໃກ້ອິນຟາເລດເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ທົ່ວໂລກ 3D ຂອງ Venus ແລະຈໍາແນກລະຫວ່າງປະເພດ Rock ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ດ້ານຂອງຕົນ. ໂດຍການສຶກສາພື້ນຜິວຂອງດາວພະຫັດຈາກວົງໂຄຈອນ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບພາຍໃນຂອງດາວເຄາະແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະຫີນຄ້າຍຄືໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA/JPL-Caltech. (ນ). ພາລະກິດຕໍ່ໄປຂອງ Venus ຂອງ NASA ໃນແຜນທີ່ພື້ນຜິວ, ກໍານົດວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກໂລກ: NASA's JPL. [ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຂອງ NASA​. URL: ບໍ່ມີ
– DLR. (ນ). Island-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-ພາລະກິດ. [DLR Portal]. URL: ບໍ່ມີ

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