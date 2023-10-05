ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຟ້າຜ່າລຶກລັບຂອງ Venus

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado Boulder ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ມີມາດົນນານວ່າຟ້າຜ່າເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆຢູ່ເທິງດາວພະຫັດ. ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຂອງພວກເຂົາທີ່ຕີພິມໃນຫນັງສືຄົ້ນຄ້ວາ Geophysical, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີຫຼັກຖານທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂະໜາດທີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວພະຫັດ, ເປັນດາວເຄາະທີ່ຮູ້ຈັກກັບສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ສະບາຍ.
ຕາມປະເພນີ, ການປະກົດຕົວຂອງຄື້ນ whistler ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນ Venus ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການຟ້າຜ່າ, ແຕ້ມຂະຫນານກັບປະກົດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບການສົມມຸດຕິຖານນີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຄື້ນຟອງ whistler ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ Venus ຕົວຈິງແລ້ວອາດຈະມາຈາກບັນຫາໃນພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອຂອງດາວເຄາະ, ແທນທີ່ຈະເປັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຟ້າຜ່າ.
ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະຢືນຢັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄື້ນ whistler ເຫຼົ່ານີ້, ທີມງານວາງແຜນທີ່ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງທີ່ຍານ Parker Solar Probe ພົບກັບ Venus ໃນເດືອນພະຈິກ 2024. ຍານອະວະກາດ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະສຶກສາດວງອາທິດ, ຈະມາພາຍໃນ 250 ໄມລ໌ຂອງດາວເຄາະ. ຫນ້າດິນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດນີ້.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈໃນສາຍຟ້າຜ່າອັນລຶກລັບຂອງ Venus, ແລະນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນປະກົດການນີ້. ໂດຍ unraveling enigma ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຟ້າຜ່າຂອງ Venus, ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງດາວເຄາະແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງອື່ນໆ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິໄຈສືບຕໍ່ສຳຫຼວດດາວພະຫັດໂດຍໃຊ້ຍານອະວະກາດ ແລະ ເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າ, ພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຄວາມແປກໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້. ຄວາມລຶກລັບຂອງຟ້າຜ່າຂອງ Venus ແນ່ນອນວ່າຈະດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດແລະຜູ້ທີ່ມັກຍານອະວະກາດຢ່າງແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາພະຍາຍາມປົດລັອກຄວາມລັບຂອງດາວເຄາະໃກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຈົດໝາຍການຄົ້ນຄວ້າພູມສາດ](URL ຕົວຍຶດ)
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado Boulder