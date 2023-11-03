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ພາລະກິດ TESS ຂອງອົງການ NASA ພິສູດໃຫ້ເຫັນດາວເຄາະ Super-Earth ໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືສະຖິຕິ

ByGabriel Botha

Nov 3, 2023
ພາລະກິດ TESS ຂອງອົງການ NASA ພິສູດໃຫ້ເຫັນດາວເຄາະ Super-Earth ໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືສະຖິຕິ

ດາວທຽມສໍາຫຼວດໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງອົງການ NASA (TESS) ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຄົ້ນຫາຂອງມັນເພື່ອກວດຫາດາວເຄາະ exoplanet ທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວທີ່ສົດໃສ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, TESS ໄດ້ກໍານົດປະມານ 400 exoplanets ຂ້າມຜ່ານ, ມີຜູ້ສະຫມັກ 6000 ເພີ່ມເຕີມລໍຖ້າການກວດສອບ. ໃນໂຄງການທີ່ຜ່ານມາທີ່ເອີ້ນວ່າ Validation of Transiting Exoplanets ໂດຍໃຊ້ Statistical Tools (VaTEST), ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ validated ແປດ super-Earths ທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນ telescope ພື້ນດິນ, ການຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງ, ແລະເຄື່ອງມືການກວດສອບສະຖິຕິ.

ດາວເຄາະ exoplanet ທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ, ກຳນົດ TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, ແລະ TOI-5799b, ໄລຍະຢູ່ລະຫວ່າງໜ່ວຍໂລກຈາກ 1.42 radish ເຖິງ 1.83 radish. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະລັກສະນະຂອງ exoplanets ນອກເຫນືອຈາກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສຶກສາການສົ່ງສັນຍານສັງເຄາະຂອງດາວເຄາະນອກເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ Hubble Space Telescope (HST) ແລະ James Webb Space Telescope (JWST) band-pass. ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງມື PLATON ແລະ PandExo, ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ Super-Earths ເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍສະເພາະ, ຫົກຂອງ exoplanets ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຕົກຢູ່ໃນພາກພື້ນ "keystone ດາວ", ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ສຳຫຼວດຈັກກະວານ ແລະຄົ້ນພົບດາວເຄາະນອກລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການວິວັດທະນາການລະຫວ່າງໂລກ ແລະດາວເນບຈູນ ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໜ່ວຍໂລກທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບການສຶກສາການຫັນປ່ຽນຈາກດາວເຄາະຫີນນ້ອຍໄປສູ່ດາວເຄາະແກັສທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການສຶກສາຂອງ exoplanets ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການວັດແທກມະຫາຊົນຄວາມໄວ radial, ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມພະຍາຍາມລວມຂອງພາລະກິດ TESS ຂອງອົງການ NASA, ເຄື່ອງມືກວດສອບສະຖິຕິເຊັ່ນ TRICERATOPS, ແລະເຄື່ອງມືດາລາສາດຂັ້ນສູງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ exoplanet ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos ກວ້າງຂຶ້ນ.

FAQ

1. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ TESS ໄດ້ລະບຸວ່າມີດາວເຄາະຈາກ exoplanets ຂ້າມຜ່ານຈັກໜ່ວຍ?

TESS ໄດ້ກໍານົດປະມານ 400 exoplanets ຂ້າມຜ່ານຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

2. Super-Earths ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແນວໃດ?

Super-Earths ໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນ telescope ພື້ນດິນ, ການຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງ, ແລະເຄື່ອງມືກວດສອບສະຖິຕິ.

3. ແມ່ນຫຍັງຄືການກໍານົດຂອງ exoplanets ທີ່ຖືກຕ້ອງ?

exoplanets ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນກໍານົດ TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, ແລະ TOI-5799b.

4. ເຄື່ອງມືອັນໃດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາການສົ່ງສັນຍານສັງເຄາະຂອງ exoplanet ທີ່ຖືກຕ້ອງ?

ການສຶກສາການສົ່ງສັນຍານສັງເຄາະຂອງດາວເຄາະນອກລະບົບທີ່ຖືກກວດສອບໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື PLATON ແລະ PandExo.

5. ເປັນ​ຫຍັງ​ດາວ​ໂລກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ?

ຫົກຂອງ exoplanets ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຕົກຢູ່ໃນພາກພື້ນ "keystone ດາວ", ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ພາລະກິດ TESS ຂອງ NASA](https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)
– [PLATON](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)
– [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)

By Gabriel Botha