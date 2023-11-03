ດາວທຽມສໍາຫຼວດໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງອົງການ NASA (TESS) ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຄົ້ນຫາຂອງມັນເພື່ອກວດຫາດາວເຄາະ exoplanet ທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວທີ່ສົດໃສ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, TESS ໄດ້ກໍານົດປະມານ 400 exoplanets ຂ້າມຜ່ານ, ມີຜູ້ສະຫມັກ 6000 ເພີ່ມເຕີມລໍຖ້າການກວດສອບ. ໃນໂຄງການທີ່ຜ່ານມາທີ່ເອີ້ນວ່າ Validation of Transiting Exoplanets ໂດຍໃຊ້ Statistical Tools (VaTEST), ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ validated ແປດ super-Earths ທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນ telescope ພື້ນດິນ, ການຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງ, ແລະເຄື່ອງມືການກວດສອບສະຖິຕິ.
ດາວເຄາະ exoplanet ທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ, ກຳນົດ TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, ແລະ TOI-5799b, ໄລຍະຢູ່ລະຫວ່າງໜ່ວຍໂລກຈາກ 1.42 radish ເຖິງ 1.83 radish. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະລັກສະນະຂອງ exoplanets ນອກເຫນືອຈາກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສຶກສາການສົ່ງສັນຍານສັງເຄາະຂອງດາວເຄາະນອກເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ Hubble Space Telescope (HST) ແລະ James Webb Space Telescope (JWST) band-pass. ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງມື PLATON ແລະ PandExo, ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ Super-Earths ເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍສະເພາະ, ຫົກຂອງ exoplanets ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຕົກຢູ່ໃນພາກພື້ນ "keystone ດາວ", ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ສຳຫຼວດຈັກກະວານ ແລະຄົ້ນພົບດາວເຄາະນອກລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການວິວັດທະນາການລະຫວ່າງໂລກ ແລະດາວເນບຈູນ ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໜ່ວຍໂລກທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບການສຶກສາການຫັນປ່ຽນຈາກດາວເຄາະຫີນນ້ອຍໄປສູ່ດາວເຄາະແກັສທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການສຶກສາຂອງ exoplanets ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການວັດແທກມະຫາຊົນຄວາມໄວ radial, ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມພະຍາຍາມລວມຂອງພາລະກິດ TESS ຂອງອົງການ NASA, ເຄື່ອງມືກວດສອບສະຖິຕິເຊັ່ນ TRICERATOPS, ແລະເຄື່ອງມືດາລາສາດຂັ້ນສູງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ exoplanet ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos ກວ້າງຂຶ້ນ.
FAQ
1. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ TESS ໄດ້ລະບຸວ່າມີດາວເຄາະຈາກ exoplanets ຂ້າມຜ່ານຈັກໜ່ວຍ?
TESS ໄດ້ກໍານົດປະມານ 400 exoplanets ຂ້າມຜ່ານຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
2. Super-Earths ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແນວໃດ?
Super-Earths ໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນ telescope ພື້ນດິນ, ການຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງ, ແລະເຄື່ອງມືກວດສອບສະຖິຕິ.
3. ແມ່ນຫຍັງຄືການກໍານົດຂອງ exoplanets ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
exoplanets ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນກໍານົດ TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, ແລະ TOI-5799b.
4. ເຄື່ອງມືອັນໃດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາການສົ່ງສັນຍານສັງເຄາະຂອງ exoplanet ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
ການສຶກສາການສົ່ງສັນຍານສັງເຄາະຂອງດາວເຄາະນອກລະບົບທີ່ຖືກກວດສອບໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື PLATON ແລະ PandExo.
5. ເປັນຫຍັງດາວໂລກເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງເປັນທີ່ສົນໃຈໂດຍສະເພາະສໍາລັບການສຶກສາ?
ຫົກຂອງ exoplanets ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຕົກຢູ່ໃນພາກພື້ນ "keystone ດາວ", ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ພາລະກິດ TESS ຂອງ NASA](https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)
– [PLATON](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)
– [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)