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ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ Varda ຈະລົງຈອດຍານອະວະກາດຕໍ່ໄປໃນອົດສະຕາລີ ໃນຂະນະທີ່ການອະນຸມັດຂອງສະຫະລັດຍັງລໍຖ້າຢູ່

ByMampho Brescia

Oct 19, 2023
ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ Varda ຈະລົງຈອດຍານອະວະກາດຕໍ່ໄປໃນອົດສະຕາລີ ໃນຂະນະທີ່ການອະນຸມັດຂອງສະຫະລັດຍັງລໍຖ້າຢູ່

ບໍລິສັດຜະລິດຍານອະວະກາດ Varda Space Industries ໄດ້ປະກາດວ່າຈະລົງຈອດຍານອະວະກາດຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນອອສເຕຣເລຍ ເນື່ອງຈາກມັນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບພາລະກິດທໍາອິດຂອງຕົນໃນລັດຢູທາ. ບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນກັບການປະຕິເສດໃນເວລາທີ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍລົງຈອດຍານອະວະກາດຂອງຕົນໃນທະເລຊາຍ Utah ເນື່ອງຈາກບັນຫາການປະສານງານພາຍໃຕ້ກອບການ reentry ໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Part 450. Varda CEO Delian Asparouhov ຊີ້ແຈງວ່າການປະຕິເສດບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະສານງານກັບຫຼາຍຝ່າຍ. .

ເຖິງວ່າຈະມີແຜນການທີ່ຈະລົງຈອດໃນອົດສະຕາລີ, Varda ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບອະນຸຍາດກັບຄືນຂອງ FAA ເຖິງແມ່ນວ່າຍານອະວະກາດບໍ່ໄດ້ກັບຄືນສູ່ດິນອາເມລິກາ. Asparouhov ອະທິບາຍວ່າທາງເລືອກຂອງຊ່ວງແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມພ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະຄວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະມີຢ່າງຫນ້ອຍ 3-4 ລະດັບອອນໄລນ໌ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸ cadence ກັບຄືນມາຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນໃນປີ 2026.

ພາລະດ້ານລະບຽບແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໂດຍການປະຈັກພະຍານຈາກສາມບໍລິສັດອະວະກາດທີ່ສໍາຄັນກ່ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປັນເອກສັນຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ FAA ເພື່ອຈັດການກັບວຽກງານການອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບຽບການປັບປຸງເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງອາເມລິກາໃນເວທີໂລກ.

Asparouhov ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງພະນັກງານແລະການຕອບສະຫນອງໃນຫ້ອງການຂອງການຂົນສົ່ງອາວະກາດການຄ້າຂອງ FAA, ຮັບຮູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ exponential ໃນກິດຈະກໍາອະວະກາດໃນໄລຍະ XNUMX ປີທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ: ການ​ປັບປຸງ​ລະບົບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບໍ່​ຄວນ​ທຳລາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຫຼື​ລະບຽບ​ການ, ​ແຕ່​ຄວນ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ມີ​ພະນັກງານ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ປະສານ​ງານ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- TechCrunch: [link]
– ຫ້ອງການ FAA ຂອງການຂົນສົ່ງອາວະກາດການຄ້າ

By Mampho Brescia

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