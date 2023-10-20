ອຸດສາຫະກໍາອາວະກາດ Varda Startup ການຜະລິດໃນອາວະກາດເພື່ອລົງຈອດຍານອະວະກາດຕໍ່ໄປໃນອົດສະຕາລີ

ບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ Varda Space Industries ໄດ້ປະກາດວ່າຍານອະວະກາດຕໍ່ໄປຂອງຕົນຈະລົງຈອດໃນອົດສະຕາລີ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດເພື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບພາລະກິດທໍາອິດຂອງຕົນໃນລັດຢູທາ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ແລະອົງການການບິນຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານ Varda ທີ່ຈະລົງຈອດຍານອະວະກາດຂອງຕົນໃນທະເລຊາຍລັດ Utah ເນື່ອງຈາກບັນຫາການປະສານງານພາຍໃຕ້ຂອບການສົ່ງຄືນໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Part 450.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Varda, Delian Asparouhov, ອະທິບາຍວ່າການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ, ການອອກແບບ, ຫຼືການວິເຄາະຂອງຍານພາຫະນະແຕ່ແທນທີ່ຈະມີການປະສານງານລະຫວ່າງສາມຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດຍັງຫມັ້ນໃຈວ່າມັນຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດລະບຽບທັງຫມົດແລະກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອປະສານງານກໍານົດວັນທີເປົ້າຫມາຍໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຫມ່.
ໃນຂະນະທີ່ Varda ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຄວບຄຸມອາເມລິກາ, ມັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂໍ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດອົດສະຕາລີ Southern Launch ສໍາລັບແຄບຊູນຕໍ່ໄປຂອງຕົນທີ່ຈະລົງຈອດຢູ່ບ່ອນທົດສອບ Koonibba ໃນປີ 2024. Asparouhov ຊີ້ແຈງວ່າການຍ້າຍໄປອົດສະຕາລີບໍ່ແມ່ນຍ້ອນບັນຫາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ. ລັດແຕ່ແທນທີ່ຈະມີແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນອະນາຄົດ, Varda ວາງແຜນທີ່ຈະມີຢ່າງຫນ້ອຍສາມຫາສີ່ລະດັບອອນໄລນ໌ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸ cadence ກັບຄືນຂອງຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນໃນປີ 2026. ບໍລິສັດໄດ້ປະສານງານກັບຂອບເຂດອື່ນໆ, ຕາມການຮ້ອງຂໍໂດຍ Utah Test and Training Range, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຫຼາຍຂອບເຂດສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດປະຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານກົດລະບຽບ, ໂດຍມີສາມບໍລິສັດອະວະກາດທີ່ສໍາຄັນເປັນພະຍານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາເພື່ອຮ້ອງຂໍຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ FAA. ບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງລະບຽບການທີ່ຮັດກຸມ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງອາເມລິກາ.
Asparouhov ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກິດຈະກໍາການເປີດຕົວອາວະກາດໃນໄລຍະ XNUMX ປີທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານໄດ້ສະເໜີວ່າ ຄວນສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີກຳລັງພະນັກງານ ແລະ ການຕອບສະໜອງຢູ່ຫ້ອງການຂົນສົ່ງອາວະກາດການຄ້າຂອງ FAA ເພື່ອຮັບມືກັບວຽກງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດບັນດາການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃຫຍ່.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: TechCrunch