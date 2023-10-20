ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ອຸດສາຫະກໍາອາວະກາດ Varda Startup ການຜະລິດໃນອາວະກາດເພື່ອລົງຈອດຍານອະວະກາດຕໍ່ໄປໃນອົດສະຕາລີ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ອຸດສາຫະກໍາອາວະກາດ Varda Startup ການຜະລິດໃນອາວະກາດເພື່ອລົງຈອດຍານອະວະກາດຕໍ່ໄປໃນອົດສະຕາລີ

ບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ Varda Space Industries ໄດ້ປະກາດວ່າຍານອະວະກາດຕໍ່ໄປຂອງຕົນຈະລົງຈອດໃນອົດສະຕາລີ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດເພື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບພາລະກິດທໍາອິດຂອງຕົນໃນລັດຢູທາ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ແລະອົງການການບິນຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານ Varda ທີ່ຈະລົງຈອດຍານອະວະກາດຂອງຕົນໃນທະເລຊາຍລັດ Utah ເນື່ອງຈາກບັນຫາການປະສານງານພາຍໃຕ້ຂອບການສົ່ງຄືນໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Part 450.

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Varda, Delian Asparouhov, ອະທິບາຍວ່າການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ, ການອອກແບບ, ຫຼືການວິເຄາະຂອງຍານພາຫະນະແຕ່ແທນທີ່ຈະມີການປະສານງານລະຫວ່າງສາມຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດຍັງຫມັ້ນໃຈວ່າມັນຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດລະບຽບທັງຫມົດແລະກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອປະສານງານກໍານົດວັນທີເປົ້າຫມາຍໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າໃຫມ່.

ໃນຂະນະທີ່ Varda ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຄວບຄຸມອາເມລິກາ, ມັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂໍ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດອົດສະຕາລີ Southern Launch ສໍາລັບແຄບຊູນຕໍ່ໄປຂອງຕົນທີ່ຈະລົງຈອດຢູ່ບ່ອນທົດສອບ Koonibba ໃນປີ 2024. Asparouhov ຊີ້ແຈງວ່າການຍ້າຍໄປອົດສະຕາລີບໍ່ແມ່ນຍ້ອນບັນຫາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ. ລັດແຕ່ແທນທີ່ຈະມີແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນອະນາຄົດ, Varda ວາງແຜນທີ່ຈະມີຢ່າງຫນ້ອຍສາມຫາສີ່ລະດັບອອນໄລນ໌ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸ cadence ກັບຄືນຂອງຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນໃນປີ 2026. ບໍລິສັດໄດ້ປະສານງານກັບຂອບເຂດອື່ນໆ, ຕາມການຮ້ອງຂໍໂດຍ Utah Test and Training Range, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຫຼາຍຂອບເຂດສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດປະຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານກົດລະບຽບ, ໂດຍມີສາມບໍລິສັດອະວະກາດທີ່ສໍາຄັນເປັນພະຍານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາເພື່ອຮ້ອງຂໍຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ FAA. ບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງລະບຽບການທີ່ຮັດກຸມ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງອາເມລິກາ.

Asparouhov ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກິດຈະກໍາການເປີດຕົວອາວະກາດໃນໄລຍະ XNUMX ປີທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ຄວນ​ສຸມ​ໃສ່​ເພີ່ມ​ທະວີ​ກຳລັງ​ພະນັກງານ ​ແລະ ການ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຢູ່​ຫ້ອງການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ວະ​ກາດ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ FAA ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໃຫຍ່.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: TechCrunch

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

30 ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ລະບົບ AI ໃໝ່ ກວດພົບ Supernovas ໃນດາລາສາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າ

Oct 22, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

30 ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ລະບົບ AI ໃໝ່ ກວດພົບ Supernovas ໃນດາລາສາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າ

Oct 22, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບສາມລັດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເປັນເອກະລັກໃນເກືອ Molten ສໍາລັບເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍທີ່ໃຊ້ເກືອໃນອະນາຄົດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ