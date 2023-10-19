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Varda Space Industries ຮັບປະກັນສະຖານທີ່ລົງຈອດໃນອົດສະຕາລີສໍາລັບພາລະກິດອະວະກາດໃນອະນາຄົດ

ByMampho Brescia

Oct 19, 2023
Varda Space Industries ຮັບປະກັນສະຖານທີ່ລົງຈອດໃນອົດສະຕາລີສໍາລັບພາລະກິດອະວະກາດໃນອະນາຄົດ

Varda Space Industries, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນໃນຄາລິຟໍເນຍທີ່ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າການຢາແລະການຜະລິດໃນອາວະກາດ, ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ Southern Launch, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະດັບເອກະຊົນໃນອົດສະຕາລີ, ສໍາລັບການລົງຈອດຍານອະວະກາດໃນອະນາຄົດ. ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້ການ​ອະນຸມັດ​ຕໍ່​ພາລະກິດ​ທົດ​ລອງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ Varda ທີ່​ບັນທຸກ​ຢາ​ທີ່​ຜະລິດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ. ອົງການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງ (FAA) ແລະ ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ເກັບກູ້ຍານອະວະກາດຂອງ Varda ໄປລົງຈອດຢູ່ບ່ອນທົດລອງທາງທະຫານໃນລັດ Utah ເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພ.

Varda ວາງແຜນທີ່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດເປັນປົກກະຕິໄປສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າຢາແລະການຜະລິດຢາໃນຈຸລິນຊີ. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບປະກັນການສະຫນອງທຶນຂອງບໍລິສັດແລະກໍາລັງເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງສີ່ພາລະກິດການທົດສອບເພື່ອພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້, Varda ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄປເຊຍກັນຂອງ ritonavir, ຢາຕ້ານເຊື້ອ HIV, ພາຍໃນຍານອາວະກາດຂອງມັນ.

ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດ, Varda ໄດ້ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຫາສໍາລັບສະຖານທີ່ລົງຈອດຫຼາຍບ່ອນ. ຂໍ້ຕົກລົງກັບ Southern Launch ອະນຸຍາດໃຫ້ພາລະກິດທີສອງຂອງ Varda, ກໍານົດສໍາລັບກາງປີ 2024, ກັບຄືນໄປແລະລົງຈອດຢູ່ເຂດທົດສອບ Koonibba ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນອົດສະຕາລີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Varda ເນັ້ນຫນັກວ່າມັນຍັງວາງແຜນທີ່ຈະກັບຄືນຢູ່ໃນສະຫະລັດເປັນປົກກະຕິ.

Delian Asparouhov, ປະທານແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Varda, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີທາງເລືອກສໍາລັບການ reentry, ຄ້າຍຄືກັນກັບວິທີການບໍລິສັດເປີດຕົວນໍາໃຊ້ pads ແລະ spaceports ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂອບເຂດການທົດສອບ Koonibba, ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ອົດສະຕາລີ, ສະຫນອງຂອບເຂດທີ່ອຸທິດຕົນສໍາລັບການ reentry ຊ່ອງການຄ້າ. Southern Launch, ເຊິ່ງປະຕິບັດການໄລຍະທົດລອງ, ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບການຍິງຈະຫຼວດ suborbital ຫຼາຍຄັ້ງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.

ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດອະວະກາດໃນອະນາຄົດແລະການດໍາເນີນງານ reentry ໃນອົດສະຕາລີ, Varda ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃບອະນຸຍາດ reentry ການຄ້າຈາກ FAA. Asparouhov ຄາດການວ່າການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ FAA ແລະຜູ້ຄວບຄຸມອົດສະຕາລີສໍາລັບການກັບຄືນສູ່ໄລຍະການທົດສອບ Koonibba ຈະງ່າຍຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບໄລຍະການທົດສອບການທະຫານຂອງລັດ Utah.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ບົດຄວາມແຫຼ່ງ](ໃສ່ URL)

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