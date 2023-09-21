ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ແລະຜົນກະທົບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກ

ນັກສະແດງທີ່ມີຮູບດາວອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຈະທໍາລາຍຊີວິດທັງຫມົດໃນໂລກໃນຮູບເງົາເລື່ອງ "Don't Look Up," ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມີຮູບດາວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊີວິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2009, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ໂລກຖ້າມັນຕິດຕໍ່.
ໃນຂະນະທີ່ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປອາດຈະຕ້ອງເປັນຫ່ວງ. ວັນທີຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປສໍາລັບດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ແມ່ນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2182. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂອກາດທີ່ມັນຕົກລົງມາກັບໂລກແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ. ແຕ່ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນຢຸດໃຫ້ NASA ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດໄປຍັງ Bennu ໃນປີ 2020 ເພື່ອເກັບກຳຕົວຢ່າງ. ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກໃນວັນອາທິດທີ 24 ກັນຍາ ດ້ວຍການຄົ້ນພົບຂອງດາວເຄາະ.
Bennu ເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໂດຍສະເພາະສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດເພາະວ່າມັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະ 4.6 ຕື້ປີກ່ອນ. ໂດຍປົກກະຕິມັນຄິດຮອດໂລກ, ແຕ່ວົງໂຄຈອນຂອງມັນທັບຊ້ອນກັບພວກເຮົາທຸກໆຫົກປີ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີທ່າແຮງສໍາລັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍກາດ, ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ບໍ່ໄດ້ບັນລຸເງື່ອນໄຂຂອງ "ນັກຂ້າດາວເຄາະ." ອີງຕາມອົງການ NASA, ຫີນອະວະກາດໃດໆທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 1 ກິໂລແມັດເຖິງ 2 ກິໂລແມັດແມ່ນຖືວ່າມີຜົນກະທົບທົ່ວໂລກ. Bennu ຂາດຄວາມຕ້ອງການຂະຫນາດນີ້. ມັນໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນ "ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ" ເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຂອງມັນຫຼາຍກວ່າ 130 ແມັດແລະຢູ່ໃກ້ກັບວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ.
ຜົນກະທົບຂອງ Bennu ເທິງໂລກແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງຈຸດຜົນກະທົບຂອງໂລກທີ່ເປັນໄປໄດ້ 157 ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕາມລໍາດັບ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງສຸດສໍາລັບຜົນກະທົບແມ່ນໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2182, ມີໂອກາດ 99.963% ທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍຈະພາດກັບໂລກ.
ຖ້າ Bennu ສ້າງຜົນກະທົບ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ. ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາຈະມີຫຼາຍກ່ວາ 20 ເທົ່າຂອງ Tsar Bomba, ອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍທົດລອງ.
ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ, ເສັ້ນທາງຂອງ Bennu ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກທັນທີທັນໃດ, ແລະບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈໃນການສັງເກດການມັນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະກອນທີ່ພຽງພໍເຊັ່ນ telescope ຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ. ເພື່ອຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ Vancouver, ເປັນເວທີການຄາດຄະເນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ມີການພະຍາກອນລະອຽດລະອຽດສະເພາະເຂດບ້ານ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົງການ NASA ຕໍ່ກັບ Bennu ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຮູບດາວທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍນີ້ໃນອະນາຄົດ.
ນິຍາມ:
– ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu: ເປັນຮູບດາວທີ່ຄົ້ນພົບໃນປີ 2009 ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ.
– HR MacMillan Space Centre: ສູນອາວະກາດໃນແວນຄູເວີ, ການາດາ.
– ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx: ເປັນຍານອະວະກາດທີ່ NASA ເປີດຕົວເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu.
– ເປັນຮູບດາວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ: ເປັນຮູບດາວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍສົມຄວນ ແລະຢູ່ໄກ້ກັບໂລກພໍສົມຄວນທີ່ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.
– Tsar Bomba: ອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍທົດລອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການອະວະກາດການາດາ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບດາວ Bennu.
– ເວທີການພະຍາກອນອາກາດຂອງ VIA, Weatherhood: ສະໜອງການພະຍາກອນອາກາດລະອຽດສຳລັບເຂດ Vancouver.
– ໜ້າພາລະກິດຂອງອົງການ NASA: ອັບເດດຜົນການຄົ້ນພົບຈາກພາລະກິດ OSIRIS-REx ກັບ Bennu.
ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນການຕີຄວາມສ້າງສັນຂອງບົດຄວາມແຫຼ່ງແລະອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງລາຍລະອຽດຫຼືຄວາມຈິງທັງຫມົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.