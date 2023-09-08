ກົນໄກໃຫມ່ທີ່ຄົ້ນພົບໃນຂະບວນການພິມພັນທຸກໍາ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສະຖາບັນ Van Andel ໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການພິມພັນທຸກໍາ. ໃນການພິມ genomic, genes ບາງຢ່າງຈາກພໍ່ແມ່ຫນຶ່ງແມ່ນຖືກປິດໃນຂະນະທີ່ສໍາເນົາຈາກພໍ່ແມ່ອື່ນໆຍັງຄົງມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາທີ່ເຫມາະສົມແລະສຸຂະພາບ, ແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການພິມໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບພະຍາດຕ່າງໆລວມທັງໂຣກ Silver-Russell, ມະເຮັງ, ແລະພະຍາດເບົາຫວານ.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ Advances, ໄດ້ສຸມໃສ່ພາກພື້ນການຄວບຄຸມ imprinting ຂອງ DNA ທີ່ຄວບຄຸມ gene Igf2. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບວ່າຂະບວນການທີ່ອີງໃສ່ RNA ສະເພາະຄວບຄຸມ methylation ຂອງພາກພື້ນນີ້ໃນ DNA ທີ່ສືບທອດຈາກພໍ່. Methylation ຫມາຍເຖິງການເພີ່ມກຸ່ມ methyl ເຂົ້າໃນພັນທຸກໍາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍກໍານົດວ່າສໍາເນົາຂອງພໍ່ແມ່ຂອງ gene ແມ່ນສະແດງອອກໃນລູກຫລານ.
ຜົນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັ້ງການພິມ ແລະ ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງມັນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງພໍ່ ແລະ ແມ່. ກົນໄກ RNA ນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄໍາບັນຍາຍ epigenetic ຂອງ DNA, ບ່ອນທີ່ tags ສານເຄມີທີ່ເອີ້ນວ່າກຸ່ມ methyl ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນ genes ບາງຢ່າງເພື່ອຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງລໍາດັບ DNA ຕົວຂອງມັນເອງ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງທີມງານແນະນໍາວ່າຂະບວນການທີ່ອີງໃສ່ RNA ນີ້ໂດຍທົ່ວໄປອາດຈະນໍາໃຊ້ກັບການພິມພໍ່, ບໍ່ພຽງແຕ່ສະເພາະກັບ gene Igf2. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການພິມພັນທຸກໍາແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພະຍາດທາງພັນທຸກໍາແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງ. ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທີ່ສັບສົນທີ່ຄຸ້ມຄອງການພິມແລະເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– vanandel.org
- ວາລະສານວິທະຍາສາດກ້າວຫນ້າ