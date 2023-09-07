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ການເດີນທາງຂອງ Jed J. Hancock: ຈາກ underestimated undergraduate ກັບປະທານຂອງ Space Dynamics Laboratory

ByMampho Brescia

Sep 7, 2023
ການເດີນທາງຂອງ Jed J. Hancock: ຈາກ underestimated undergraduate ກັບປະທານຂອງ Space Dynamics Laboratory

Jed J. Hancock ໄດ້ຄັດຄ້ານຄວາມສົງໃສຂອງທີ່ປຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເຊື່ອວ່າວິສະວະກອນໄຟຟ້າແມ່ນເກີດ, ບໍ່ແມ່ນການສ້າງ. ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກສິ່ງທ້າທາຍນີ້, Hancock ໄດ້ກາຍເປັນຄົນງານທີ່ໜັກທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງລາວ. ການອຸທິດຕົນຂອງລາວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສາດສະດາຈານດ້ານວິສະວະກໍາ Doran Baker, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຂອງອົງການ NASA ສໍາລັບປະລິນຍາໂທຂອງລາວ. ມື້ນີ້, Hancock ເປັນປະທານຂອງຫ້ອງທົດລອງ Space Dynamics (SDL), ຫ້ອງທົດລອງວິສະວະກຳ ແລະການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຢູທາ.

SDL, ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນເຄື່ອງກວດຈັບ ແລະ ອົງປະກອບໄຟຟ້າສຳລັບຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA. ຍານ​ອະວະກາດ​ລຳ​ນີ້​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ສາມ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ OCAMS ​ໄດ້​ເລີ່​ມປະຕິບັດ​ພາລະກິດ​ສຳ​ຫຼວດດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ Bennu. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຄື PolyCam, MapCam, ແລະ SamCam, ໄດ້ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງສະເພາະເຊັ່ນ: ເນັ້ນໃສ່ພື້ນຜິວຂອງ Bennu ແລະເຮັດແຜນທີ່ເປັນສີ. Hancock ແລະທີມງານຂອງລາວຢູ່ SDL ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອາວະກາດ.

ພາລະກິດຂອງ OSIRIS-REx ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດ ໃນຂະນະທີ່ມັນວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງຂອງ Bennu ກັບຄືນສູ່ໂລກໃນທ້າຍເດືອນນີ້. ຍານອະວະກາດຈະປ່ອຍ Sample Return Capsule ຂ້າມຊາຍຝັ່ງຄາລິຟໍເນຍ, ເຊິ່ງ Lockheed Martin ຈະເກັບຄືນ. ແຄບຊູນນີ້ຄາດວ່າຈະມີຂໍ້ຄຶດທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, OSIRIS-REx ຍັງບໍ່ສໍາເລັດການຂຸດຄົ້ນເທື່ອ. ໃນໄວໆນີ້, ມັນຈະເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດໃຫມ່, ເອີ້ນວ່າ OSIRIS-APEX, ເພື່ອສຶກສາຮູບດາວ Apophis, ເຊິ່ງຈະມີການສໍາຜັດໃກ້ກັບໂລກໃນປີ 2029.

SDL, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ Doran Baker ໃນປີ 1982, ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ. ໃນຖານະເປັນສູນຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສໍາລັບພະແນກປ້ອງກັນປະເທດ, SDL ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການຊ່ອງຕ່າງໆແລະລະບົບເຊັນເຊີ. ມັນ​ຍັງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮູບ​ພາບ​ການ​ທະ​ຫານ, ລະ​ບົບ​ການ​ສືບ​ສວນ, ແລະ​ລະ​ບົບ​ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຫ້ອງທົດລອງໃນການສະຫນອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາລະກິດ, ລວມທັງອົງການ NASA ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນຂອງຕົນໃນການຄົ້ນພົບວິທະຍາສາດແລະຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.

ໃນຂະນະທີ່ Jed J. Hancock ນໍາພາ SDL ໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕົນ, ຫ້ອງທົດລອງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວຂອງ telescope ໃຫມ່ທີ່ສູນອາວະກາດ Kennedy. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກນີ້ສັນຍາວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະເສີມສ້າງບົດບາດຂອງ SDL ໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ກ້າຫານທີ່ສຸດ.

ນິຍາມ:
– Space Dynamics Laboratory (SDL): ເປັນຫ້ອງທົດລອງວິສະວະກຳ ແລະການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຢູທາ.
– OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, ຍານອາວະກາດ NASA ທີ່ສຳຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu.
– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, ປະກອບດ້ວຍສາມກ້ອງຖ່າຍຮູບ: PolyCam, MapCam, ແລະ SamCam.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​]

By Mampho Brescia

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