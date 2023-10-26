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ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບ Microscale Spin ສຳຫຼວດໂດຍ USTC ໂດຍໃຊ້ Solid-State Spin Quantum Sensors

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບ Microscale Spin ສຳຫຼວດໂດຍ USTC ໂດຍໃຊ້ Solid-State Spin Quantum Sensors

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງຈີນ (USTC) ໄດ້ເລີ່ມການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອຄົ້ນພົບຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງປະຕິສໍາພັນຂອງ spin ໃນ microscale. ໂດຍການໃຊ້ເຊັນເຊີ quantum spin ສະຖານະແຂງ, ທີມງານມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງສູ່ໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງປະກົດການສະປິນທີ່ແປກປະຫຼາດ.

ປະກົດການຂອງ spin, ເປັນຊັບສິນພື້ນຖານຂອງ particles, ໄດ້ captivated ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດຍາວ. ມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນສາຂາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສະກົດຈິດ, ຄອມພິວເຕີ້ຄວັນຕອມ, ແລະວິທະຍາສາດວັດສະດຸ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາຄຸນສົມບັດ spin ໃນ microscale ໄດ້ posed ສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຕັກນິກການວັດແທກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍາວນານນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຂອງ USTC ໄດ້ພັດທະນານະວັດຕະກໍາໃຫມ່ຂອງເຊັນເຊີ quantum spin ຂອງລັດແຂງ. ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສຳຫຼວດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການໂຕ້ຕອບຂອງສະປິນໃນອານາເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດມາກ່ອນ. ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທີມງານຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການ spin behave ແລະປະຕິສໍາພັນໃນລະບົບສະລັບສັບຊ້ອນ.

ໂດຍການໃຊ້ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງເຊັນເຊີ quantum spin ຂອງລັດແຂງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງໂດດເດັ່ນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ spin ນະ​ວະ​ນິ​ຍາຍ​ໃນ microscale​, ເປີດ​ເຜີຍ​ປະ​ກົດ​ການ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງ spin exotic ແລະກະແສ spin exotic ໃນອຸປະກອນຕ່າງໆ, ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນຂົງເຂດເຊັ່ນ: spintronics.

 

ຄໍາ​ຖາມ

Q: ການໂຕ້ຕອບຂອງ spin ແມ່ນຫຍັງ?

ປະຕິສໍາພັນ Spin ຫມາຍເຖິງວິທີການທີ່ຄຸນສົມບັດ spin ຂອງ particles, ເຊັ່ນ: ເອເລັກໂຕຣນິກ, ປະຕິສໍາພັນກັບກັນແລະກັນຫຼືກັບສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການໂຕ້ຕອບເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສະກົດຈິດແລະພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບ quantum.

Q: ເຊັນເຊີ quantum spin ຂອງລັດແຂງແມ່ນຫຍັງ?

Solid-state spin quantum sensors ເປັນອຸປະກອນນະວັດຕະກໍາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການກວດສອບແລະການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນຂອງຄຸນສົມບັດ spin ໃນ microscale. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງວິທີການສໍາຫຼວດປະຕິສໍາພັນ spin ໃນອຸປະກອນແລະລະບົບທີ່ເຄີຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ.

ຖາມ: spintronics ແມ່ນຫຍັງ?

Spintronics ແມ່ນພາກສະຫນາມຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ nanoscale ທີ່ສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ແລະ manipulating ຄຸນສົມບັດ spin ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອສ້າງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃຫມ່. ມັນສະຫນອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ມີທ່າແຮງໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ເຊັນເຊີແມ່ເຫຼັກ, ແລະຄອມພິວເຕີ້ quantum.

By Vicky Stavropoulou

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