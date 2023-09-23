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ວິທີກວດຈັບໄວ ແລະສາຍຕາໃໝ່ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນສຳລັບ Monkey B Virus

ByVicky Stavropoulou

Sep 23, 2023
ວິທີກວດຈັບໄວ ແລະສາຍຕາໃໝ່ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນສຳລັບ Monkey B Virus

ບົດ​ຄວາມ​ໃໝ່​ໄດ້​ຖືກ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ Zoonoses ໂດຍ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທີ​ການ​ກວດ​ພົບ​ໄວ​ຣັ​ສ​ວິ​ທີ​ການ​ກວດ​ພົບ​ໄວ​ຣັ​ສ Monkey B (BV) ໃນ​ຄົນ ແລະ​ສາຍ​ພັນ Macaque. ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າ BV ມີອັດຕາການຕາຍສູງປະມານ 80%, ແລະມັນຖືກສົ່ງໄປຫາມະນຸດໂດຍຜ່ານການກັດ, ຮອຍຂີດຂ່ວນ, ແລະການບາດເຈັບອື່ນໆໂດຍ macaques.

ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ພັດທະນາສອງການທົດສອບການຂະຫຍາຍຂອງ recombinase polymerase (RPA), ທີ່ມີຊື່ວ່າ RPA-VF-UL27 ແລະ RPA-VF-US6, ເຊິ່ງເປົ້າຫມາຍສອງພັນທຸກໍາທີ່ອະນຸລັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ BV. ການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັບແຖບການເບິ່ງເຫັນການໄຫຼໃນແນວຕັ້ງ (VF), ການສ້າງອຸປະກອນດຽວສໍາລັບການວິນິດໄສງ່າຍແລະມີປະສິດທິພາບ.

ຫຼັງຈາກການປັບປຸງເງື່ອນໄຂຕິກິຣິຍາ, ຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມສະເພາະຂອງສອງການທົດສອບໄດ້ຖືກປຽບທຽບ. RPA-VF-US6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດໃນການກວດສອບການຄວບຄຸມ plasmid ໃນທາງບວກ, ໂດຍມີຂອບເຂດຈໍາກັດການກວດພົບຂອງ 28 ສໍາເນົາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, RPA-VF-UL27 ມີປະຕິກິລິຍາຂ້າມກັບ HSV-1, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດກວດພົບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນ 3.4 ສະບັບຂອງມາດຕະຖານ plasmid.

ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າ RPA-VF-US6 ມີການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ໂດຍມີຂອບເຂດຈໍາກັດການກວດພົບຂອງ 2,800 plasmid ສໍາເນົາ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການທົດສອບຈຸດການດູແລ (POC), ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງພາກສະຫນາມທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ຊັບຊ້ອນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການພັດທະນາຂອງທັງສອງ RPA ເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ, ໄວ, ແລະສະເພາະສໍາລັບການວິນິດໄສສາຍຕາຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Monkey B. ປະຕິກິລິຍາທັງຫມົດສາມາດສໍາເລັດໃນອຸນຫະພູມຄົງທີ່ພາຍໃນ 30 ນາທີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການປົກປ້ອງສັດຕະວະແພດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫ້ອງທົດລອງແລະພະນັກງານສະຫນັບສະຫນູນຈາກການຂົ່ມຂູ່ຂອງການຕິດເຊື້ອ BV.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Chen, X., et al. (2023) ການກວດຫາໄວ ແລະສາຍຕາຂອງໄວຣັດ Monkey B ໂດຍອີງໃສ່ Recombinase Polymerase Amplification. ສວນສັດ. doi.org/10.15212/ZOONOSES-2023-0031.

By Vicky Stavropoulou

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