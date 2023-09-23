ວິທີກວດຈັບໄວ ແລະສາຍຕາໃໝ່ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນສຳລັບ Monkey B Virus

ບົດຄວາມໃໝ່ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Zoonoses ໂດຍໄດ້ປະກາດການພັດທະນາວິທີການກວດພົບໄວຣັສວິທີການກວດພົບໄວຣັສ Monkey B (BV) ໃນຄົນ ແລະສາຍພັນ Macaque. ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າ BV ມີອັດຕາການຕາຍສູງປະມານ 80%, ແລະມັນຖືກສົ່ງໄປຫາມະນຸດໂດຍຜ່ານການກັດ, ຮອຍຂີດຂ່ວນ, ແລະການບາດເຈັບອື່ນໆໂດຍ macaques.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ພັດທະນາສອງການທົດສອບການຂະຫຍາຍຂອງ recombinase polymerase (RPA), ທີ່ມີຊື່ວ່າ RPA-VF-UL27 ແລະ RPA-VF-US6, ເຊິ່ງເປົ້າຫມາຍສອງພັນທຸກໍາທີ່ອະນຸລັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ BV. ການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັບແຖບການເບິ່ງເຫັນການໄຫຼໃນແນວຕັ້ງ (VF), ການສ້າງອຸປະກອນດຽວສໍາລັບການວິນິດໄສງ່າຍແລະມີປະສິດທິພາບ.
ຫຼັງຈາກການປັບປຸງເງື່ອນໄຂຕິກິຣິຍາ, ຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມສະເພາະຂອງສອງການທົດສອບໄດ້ຖືກປຽບທຽບ. RPA-VF-US6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດໃນການກວດສອບການຄວບຄຸມ plasmid ໃນທາງບວກ, ໂດຍມີຂອບເຂດຈໍາກັດການກວດພົບຂອງ 28 ສໍາເນົາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, RPA-VF-UL27 ມີປະຕິກິລິຍາຂ້າມກັບ HSV-1, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດກວດພົບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນ 3.4 ສະບັບຂອງມາດຕະຖານ plasmid.
ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າ RPA-VF-US6 ມີການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ໂດຍມີຂອບເຂດຈໍາກັດການກວດພົບຂອງ 2,800 plasmid ສໍາເນົາ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການທົດສອບຈຸດການດູແລ (POC), ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງພາກສະຫນາມທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ຊັບຊ້ອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການພັດທະນາຂອງທັງສອງ RPA ເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ, ໄວ, ແລະສະເພາະສໍາລັບການວິນິດໄສສາຍຕາຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Monkey B. ປະຕິກິລິຍາທັງຫມົດສາມາດສໍາເລັດໃນອຸນຫະພູມຄົງທີ່ພາຍໃນ 30 ນາທີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການປົກປ້ອງສັດຕະວະແພດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫ້ອງທົດລອງແລະພະນັກງານສະຫນັບສະຫນູນຈາກການຂົ່ມຂູ່ຂອງການຕິດເຊື້ອ BV.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Chen, X., et al. (2023) ການກວດຫາໄວ ແລະສາຍຕາຂອງໄວຣັດ Monkey B ໂດຍອີງໃສ່ Recombinase Polymerase Amplification. ສວນສັດ. doi.org/10.15212/ZOONOSES-2023-0031.