ນັກຄົ້ນຄວ້າອົດສະຕາລີໃຊ້ດິນເຜົາ Kaolinite ເພື່ອປັບປຸງການຄົ້ນພົບແຮ່ທາດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ kaolinite, ປະເພດຂອງດິນເຜົາທີ່ພົບເຫັນອຸດົມສົມບູນໃນທົ່ວປະເທດ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຄົ້ນພົບແຮ່ທາດ. Kaolinite ແມ່ນດິນເຜົາທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອົດສະຕາລີແລະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການສະພາບອາກາດຂອງໂງ່ນຫີນໃນໄລຍະເວລາ. ອີງຕາມທ່ານດຣ Adrian Noble, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ kaolinite ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ.
ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ອະນຸພາກ ultrafine ຂອງ kaolinite, ທີ່ມີຂະຫນາດຫນ້ອຍກ່ວາສອງໄມໂຄຣນ. ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ມີພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາ adsorb ໂລຫະຈາກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ. ໂດຍຜ່ານຂະບວນການນີ້, ອະນຸພາກດິນເຜົາສາມາດໃສ່ດັກແລະເກັບຮັກສາໂລຫະເຊັ່ນ: ຄໍາ, nickel, ແລະ platinum.
ເພື່ອປັບປຸງການກວດຫາໂລຫະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການປົກຫຸ້ມຂອງການຂົນສົ່ງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາວິທີການທີ່ເອີ້ນວ່າ UltraFine+. ເຕັກນິກນີ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະລະອຽດອ່ອນກວ່າເມື່ອທຽບກັບວິທີການເກັບຕົວຢ່າງດິນແບບດັ້ງເດີມ. ໂດຍການວາງທັບຜົນໄດ້ຮັບ UltraFine+ ໃນທົ່ວພາກພື້ນທີ່ສໍາຫຼວດ, ພື້ນທີ່ທີ່ມີການສະສົມໂລຫະສູງກວ່າທໍາມະຊາດສາມາດຖືກກໍານົດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຄົ້ນຫາແຮ່ທາດຫຼຸດລົງແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຂະບວນການຂຸດຄົ້ນ.
ການນໍາໃຊ້ດິນເຜົາ kaolinite ໃນການຄົ້ນພົບແຮ່ທາດສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນທີ່ຊັດເຈນກວ່າແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍການວິເຄາະອະນຸພາກ ultrafine ຂອງ kaolinite ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດໂລຫະທີ່ມີຄວາມສົນໃຈແລະເປົ້າຫມາຍສະເພາະສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຂຶ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນອົດສະຕາລີແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດແລະການນໍາໃຊ້ຂອງດິນເຜົາ kaolinite.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ດຣ. Adrian Noble, ຖະແຫຼງການສື່ມວນຊົນ
- ການສຶກສາການນໍາໃຊ້ດິນເຜົາ kaolinite ໃນການຄົ້ນພົບແຮ່ທາດ, [ແຫຼ່ງ]